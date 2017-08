Alonso meglepő helyről kaphatott ajánlatot

Az élcsapatoknál nincs hely a kétszeres világbajnoknak, és nem úgy tűnik, hogy a McLaren hirtelen áttörésre lesz képes. Vajon bevállal-e egy újabb kockázatos lépést?

A McLaren tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak Fernando Alonso számára, ha továbbra is az F1-ben akar versenyezni, mivel a Ferrarinál, a Mercedesnél és a Red Bullnál sem várható, hogy ülés szabadul fel a 2018-as szezonra. A kétszeres világbajnok többször is elmondta, hogy győzni akar, de nem látni, hogy ki tud adni neki versenyképes autót a pályafutása alkonyára.

Korábban a Renault-val is összefüggésbe hozták őt, de az enstone-i istálló inkább Robert Kubica vagy Carlos Sainz szerződtetésén dolgozik, az Auto Motor und Sport viszont úgy értesült, hogy a Williams is bejelentkezett a spanyol sztár szolgálataiért. Ez meglepő lépés, hiszen a grove-i istálló nem annyira tehetős, és az elmúlt évek során egyre gyengébben szerepel, de ez hamarosan meg is változhat.

A brit csapatnál az ifjú Lance Stroll helye biztos jövőre, és a szaklap úgy tudja, hogy édesapja, Lawrence Stroll is azon dolgozik, hogy Felipe Massát jövőre Alonso váltsa a csapatnál, így fia és az istálló mérnökei így a mezőny egyik legjobbjával dolgozhatnának együtt. Stroll igen tehetős, ezért nem kizárt, hogy Alonso csillagászati fizetését is hajlandó lenne fedezni.

Alonso számára a Williams által használt Mercedes erőforrás vonzó lehet,

ezen kívül viszont maximum a technikai igazgató, Paddy Lowe személye lehet elgondolkodtató a számára. Lowe-val a McLarennél már dolgozott közösen, akkor az utolsó futamon mindkét világbajnoki címet elvesztették, miután Alonso és Lewis Hamilton is 1-1 ponttal lemaradt Kimi Räikkönen mögött.

A kétszeres világbajnok megítélése továbbra is vegyes. A Ferrari és a Mercedes egyértelműen nem kért belőle, pedig mindkét gyártó elismeri a képességeit, bár Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke nem érez szimpátiát felé. A Speed Week megkérdezte, hogy milyen tanácsot adna Alonsónak, ha ő lenne a menedzsere, és Lauda éles választ adott.

Semmit, egyáltalán. Azért tart ott, ahol, mert rengeteg pénzt akart keresni a McLarennél, és ezt sehol máshol nem kapta meg

– idézte a háromszoros világbajnokot a Marca. Sajtóértesülések szerint Alonso a mezőny egyik legjobban fizetett versenyzője, csak Hamilton és Sebastian Vettel javadalmazása említhető egy lapon az övével, de a spanyol pilóta átigazolását elsősorban az akadályozza, hogy a Minardin kívül eddig minden csapatával összerúgta a port, mielőtt távozott tőlük.

