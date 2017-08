Hamilton: Vettel nem akar a csapattársam lenni

Továbbra is foglalkoztatja az F1-es paddockot, hogy Sebastian Vettel hol versenyez majd jövőre. A Ferrari a legkézenfekvőbb forgatókönyv, de továbbra is húzza az időt.

Kimi Räikkönen sorsa már eldőlt, ő marad a Ferrarinál, azt viszont még ő sem tudja, hogy mi lesz Sebastian Vettellel a 2018-as szezon során. Úgy tűnik, minden érintett érdekelt abban, hogy a négyszeres világbajnok a Scuderiánál folytassa a pályafutását, de valamilyen részleten rágódhatnak még, ami megakadályozza a megállapodást.

Vettelről korábban felmerült, hogy opciója van a Mercedes egyik ülésére, és ez megmagyarázná azt is, hogy Valtteri Bottas szerződését még miért nem hosszabbították meg, hogy korábban Niki Lauda és Toto Wolff is cáfolta, hogy ez lenne a helyzet. Spában Lewis Hamilton is kijelentette, nem számít arra, hogy jövőre Vettel lesz a csapattársa.

„Szerintem erősen valószínűtlen, hogy ő itt lesz – nyilatkozta. – Nem hiszem, hogy a csapattársam akarna lenni. Én mindig benne vagyok a játékban, bárkivel is kell versenyezni, a legjobb pilótákkal csatázni mindig nagyszerű – mondta, majd, amikor rákérdeztek, hogy miért ez a véleménye, „nyilvánvalónak” nevezte az okokat.

Tudom, hogy nem akar a csapattársam lenni. A csapat működése szempontjából itt nem kerülhetne olyan helyzetbe, mint a mostani helyén.”

Hamilton ezzel arra utalt, hogy a Ferrarinál bár nem ismerik el, már Vettelt támogatják a világbajnoki cím megnyerése érdekében, míg a Mercedesnél továbbra is egyenlő esélyt kapnak a pilóták. A brit pilóta úgy véli, a Magyar Nagydíj jó példája annak, hogy a Mercedes „most milyen nagyszerű”, hiszen Bottasszal megbíztak egymásban, és a másikat segítve küzdöttek a Ferrarik megelőzése érdekében.

„A szezon előtt én semmit sem változtattam, de egy új elem bekerült a csapatba, és működik – utalt Bottasra. – Nem hiszem, hogy a főnökeink vagy bárki más elégedetlen lenne azzal, ami itt most működik, ezért nem hiszem, hogy változtatni akarnának rajta” – érvelt Bottas megtartása mellett. A finn pilóta elárulta, őt nem zavarja, hogy nincs még szerződése, mert hozzászokott már ehhez.

Én csak a vezetéssel foglalkozom a hétvégén, hogy a legtöbbet kihozzak belőle, nincs rajtam nyomás.”

A kétszeres futamgyőztes sorsát valószínűleg Vettel terveinek bejelentése döntheti el, bár a brit Channel 4 Belgiumban úgy értesült, hogy Bottas aláírta az új szerződését a Mercedesszel.

Sokáig arról pletykáltak, hogy a jövő hétvégén, Monzában jelenthetik be Vettel maradását a Ferrarinál, de ő Spában azt mondta, a következő két hét során nem számít hírekre az ügyében, vagyis elképzelhető, hogy Monzában sem tesznek bejelentést.

Vettel azt is tagadta, hogy lenne beleszólása Räikkönen megtartásába.

„Amikor megkérdeztek, nyilván azt mondtam, hogy szívesen folytatnám vele, mert nincs problémám Kimivel. Maurizio (Arrivabenét) kell megkérdezni, hogy ez befolyásolta-e a döntésüket – mondta. A tehetsége vagy a tempója nem vitás. Jó látni, hogy a csapat értékeli a háttérben végzett munkáját. Nagyon simán lehet vele dolgozni, ezt mindenki tudja. E téren jó az összhang.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!