A papírforma szerint meglepetésnek számítana, ha a Ferrari megszorongatná a Mercedest a tempós belgiumi pályán. Az első jelek biztatóak, de mivel a pénteki edzésnap végét elmosta a szokásos ardenneki eső, a hétvége további részére sok maradt az ismeretlen. Elemzés.

Kimi Räikkönen arcán az a csibészes mosoly nem teljesen ismeretlen, de azért nem is hétköznapi látvány. Péntek délután próbált ugyan uralkodni magán, egészen letörölni azonban nem tudta. Nem, attól, hogy meghosszabbították a szerződését, még nem lesz gyorsabb; találgatni túl korai, az erőviszonyokról gőze sincs. Räikkönen a Belga Nagydíj első edzésnapjával a háta mögött a megszokott módon, rutinból hárította el az ezerszer hallott kérdéseket, de amikor az került szóba, hogy a Ferrari közel lehet-e a Mercedeshez Spában, egy pillanatra felcsillant a szeme.

Valószínűleg közelebb, mint egyesek várják!"

– vágta rá.

Spa ugyanis elvileg a Mercedes felségterületének számít. Ahogy a Hungaroringen is érvényesült a papírforma, azaz a Magyar Nagydíj a Ferrari győzelmét hozta, úgy az Ardennek hűvös hegyei között kanyargó gyors pályán a Mercedes a favorit. Legalábbis így kellene lennie, ha mondjuk Silverstone-ból indulunk ki: ahol nagy a tempó, jól jön a hosszú tengelytáv, a maximális leszorítóerőnél fontosabb az aerodinamikai hatékonyság, és sokat számítanak a lóerők, az az Ezüstnyilak territóriuma.

A pénteki edzésnapon mégis vegyes volt a kép. Egyfelől a legjobb időt 1:44.753-mal (a 2009-es körrekordot máris 3 tizedmásodpercre megközelítve) Lewis Hamilton érte el, ami meglepő módon még csak negyedszerre jött össze a Mercedesnek az idei első edzésnapokon.

A brit versenyző utána ki is jelentette, hogy eddig ez volt az egyik legerősebb péntekjük.

„Az autónkat kapásból minden szempontból nagyon jónak éreztem – tette hozzá. – Aztán a nyitóedzés elejétől fogva előrelépegettünk a beállításokkal, ami biztató kezdet. A hosszú etapokon sűrűnek tűnt a mezőny eleje, de a lehető legjobban indult a hétvégénk."

Másfelől Hamilton nem tudta lerázni Räikkönent, aki délelőtt le is nyúlta tőle az 1. helyet, délután pedig alig 0,262 másodperccel kapott ki tőle. Ezzel beférkőzött a két Mercedes közé – nem csoda, hogy a csapattársával ellentétben Valtteri Bottas zűrösnek érezte a napját. „Gondjaink akadtak a beállításokkal, és eleinte nem éreztem magam elég otthonosan az autóban – ismerte el. – A végén jobbra fordult a helyzet, sokat haladtunk. Az autónk összességében gyorsnak tűnik, de még bőven maradt benne tartalék, hogy optimalizáljuk a teljesítményét."

Bottas 0,165 másodperccel volt lassabb Räikkönennél, ráadásul ott lihegett a nyakán Max Verstappen és Sebastian Vettel, akikre csak 4 illetve 5 századot vert. Ez a szezon leghosszabb pályáján szinte semmi. A Red Bull tempója különösen érdekes volt, ha meggondoljuk, hogy ők komoly lóerőhátránnyal küszködnek, ami Spa hosszú egyeneseiben elvileg tetemes veszteséget okoz, de

a Ferrari és a Mercedes az időmérőn jobban fel tudja tekerni a motorját, ezért a pénteki legjobb köridőkből csalóka kiindulni.



A Red Bull Daniel Ricciardo autóján kipróbált egy, a monzaihoz hasonló, minimális leszoríterős konfigurációt, hátha így a hosszú egyenesekben többet nyer, mint amennyit a kanyarokban veszít. Ez azonban nem jött be: az ausztrál 9 tizeddel volt lassabb a csapattársánál, amiért csak részben okolhatta a forgalmat.

„Az első és a harmadik szektor király volt, azokban mi értük el a legjobb részidőt, a pálya közepén viszont úgy éreztem, mintha F3-as autóban ülnék – vigyorgott Ricciardo. – Legalább megpróbáltuk. Szerettük volna, ha bejön, de nem jött be. Meglátjuk, hogy találunk-e valamilyen jobb kompromisszumot, mert ha nem, akkor inkább én is akkora leszorítóerőre fogom belőni az autómat, mint Max."

Ricciardo emiatt szedett össze 1,3 másodperces hátrányt, de az első öt helyezett fél másodpercen belül volt egymáshoz képest. Jól látszott, hogy a hosszú spái kört mennyire nehéz hibátlanul összerakni: Hamilton végzett az élen, pedig egyik szektorban sem volt a leggyorsabb. A pálya elején és végén Ricciardo, a középső, kanyargós részen Räikkönen diktált jobb tempót nála.

Vettel, aki középen fél 6 tizedmásodperccel elmaradt a csapattársától, pont ezzel magyarázta az eredményét, elismerve, hogy a rövid etapokon nem érzett rá a ritmusra. „A tapadás rendben volt, csak jobban kell belőnünk a balanszot – jelentette ki. – Az autóm hátulja pár helyen túlságosan csúszkált. Ezt a vezetési stílusommal ellensúlyozni tudom, úgyhogy holnap mindennek rendben kell lennie."

Pénteken azért is lehetett szoros az élmezőny, mert (talán Verstappent leszámítva) senki nem tudott összehozni egy igazán jó kört – ha ez az időmérőn sikerül valakinek, rögtön nagyobbra nőhet a különbség.

A gumik hozzák helyzetbe a Ferrarit

De mi az oka, hogy a Mercedesnek nem volt akkora előnye, mint azt várni lehetett? A fentieken túl alighanem a gumiknál érdemes keresni a választ.

A Pirellit az idén sok kritika érte, hogy a pályák többségére túl óvatosan választott, azaz a kelleténél keményebb keverékeket bocsátott a csapatok rendelkezésére. Ezt ők is belátták, és ezúttal már a három leglágyabbat jelölték ki, most először hozva el az ultralágyakat a dimbes-dombos, a kanyarokat minden irányban alaposan megterhelő, hullámvasútszerű Spába, ahol tavaly még a közepes, a lágy és a szuperlágy volt használatban. Így ugyanaz a választék, mint a sokkal lassabb és rövidebb Hungaroringen volt – a Pirelli cserébe nagyon magas (elöl 23,5, hátul 21,5 psi) minimális keréknyomást írt elő.

A lágyabb gumikból a Ferrari hagyományosan többet tud kihozni, ami némileg ellensúlyozhatja a gyorsabb pályákon eddig tapasztalt hátrányukat.



Ez jelentős különbség Silverstone-hoz képest, ahol esélyük sem volt a Mercedes ellen, bár az időmérőn azért beférkőztek Bottas elé.

Nem véletlen, hogy a legkeményebb (azaz a lágy) gumikon most is mindkét szabadedzésen Hamilton érte el a legjobb időt. Délelőtt csak 53 ezredmásodperccel volt lassabb rajtuk, mint Räikkönen az ultralágyakon, amelyeken délután össz-vissz 9 tizedet nyert a saját, lágy gumis idejéhez képest, miközben a többiek még a szuperlágyakhoz viszonyítva is 1,2-1,4 másodpercet javítottak.

A versenyen ezért sok múlhat azon, hogy be kell-e vetni a lágy keveréket. Ha igen, a Mercedes valószínűleg előnyben lesz, a bokszstratégiákat azonban egyelőre lehetetlen megjósolni. A Pirelli két bokszkiállást várva futott neki ennek a hétvégének, de mivel a délutáni szabadedzés végét – amikor a csapatok egy második fajta gumival is megtehettek volna hosszú etapokat – elmosta az eső, nem kerültünk közelebb a helyes megoldáshoz.

Tavaly az első két helyezett, Nico Rosberg és Daniel Ricciardo két, a többség viszont három kerékcserével teljesítette a távot, és a futam elején a szuperlágy gumik senkinek az autóján nem bírták tovább 7 körnél.



Ebből azonban nincs sok értelme kiindulni, hiszen a Pirelli azóta teljesen áttervezte a palettát.

A hosszú etapokon Vettel volt a nyerő

Az említett eső megakadályozta, hogy a csapatok teljesítsék a szokásos péntek délutáni versenyszimulációikat, ezért a gumik viselkedéséről sem szereztek túl sok adatot, amit pedig szereztek, az nem feltétlenül biztató. Eredetileg nem számítottak esőre, de az ardenneki időjárás hírhedten szeszélyes, és amikor kiszúrták a radaron az érkező zuhét, gyorsan átvariálták a hosszú etapjaikat.

Ha már választani kellett, a többség értelemszerűen a legkényesebb, azaz a szuperlágy keveréken küldte ki a versenyzőit – igaz, a Ferrari megosztotta a munkát a pilótái között, Räikkönent a lágy gumikon indítva útnak. Bottas a végén a szuperlágyon kezdett meg egy második etapot, de csak egyetlen mért körig jutott, mire eleredt az eső.

A csapatok dolgát tovább nehezítette, hogy spái kör sokáig tart, ezért eleve csupán 5-8 körös „hosszú" etapok fértek bele az idejükbe.

Már ennyiből is látszott, hogy az ultralágy Pirelliket valószínűleg nem lesz gyerekjáték menedzselni: az elhasználódás gyakorlatilag az összes versenyző köridejein meglátszott. Sergio Pérez például 1:51.174-gyel indított, és 7 kör alatt kis híján 2 másodpercnyit lassult, míg Bottas 3 kör alatt 8 tizednyit. Hamilton az első 5 körében viszonylag egyenletes tempót diktált, a 6.-ban viszont már az ő időeredménye is látványosan romlott.

A Mercedest irányító Toto Wolff már az edzés végén megjegyezte, hogy Vettel rájuk ijesztett a tempójával, és tényleg: egy azonos (összesen 8 kör hosszúságú) etapban 7 tizeddel jobb átlagot ért el, mint Hamilton. Az eredmények az ultralágy gumikon konkrétan így alakultak:

Vettel 1:49.975 (8/4 kör) Hamilton 1:50.697 (8/6 kör) Bottas 1:50.793 (5/3 kör) Verstappen 1:50.876 (8/5 kör) Ocon 1:51.996 (10/8 kör) Pérez 1:52.056 (9/7 kör) Hülkenberg 1:52.250 (9/7 kör)

Vettel teljesítménye első ránézésre valóban letaglózónak tűnhet, csakhogy érdemes elolvasni hozzá az apró betűs részt: inkább egy időmérő-, semmint egy versenyszimulációra jellemző mintát követett, 2 gyors, erősen megnyomott kör után egy lassúban pihentetve a gumikat. Ezt éles körülmények között nyilván nem lehet megtenni. Hamilton egyenletesebb köröket ment, és talán pont azért volt lassabb Vettelnél, mert kíméletesebben igyekezett bánni a Pirellikkel.

A szuperlágyak viselkedése még rejtélyesebb, mert azt kevesen tudták hosszabb távon kipróbálni, jóllehet, délelőtt, amikor nyers volt a pálya, a Mercedeseken elég hamar túlmelegedtek. Az istállók nyilván majd szombat délelőtt próbálják megszerezni a kimaradt adatokat.

Bár Vettel tempója ígéretes a Ferrari számára, ha nem is volt egészen reális, ennél még sokkal ígéretesebb, hogy a három élcsapat versenykörülmények között is elég közel került egymáshoz.



Vasárnapig változhat a helyzet, de a Mercedes fölénye pénteken nem volt olyan meggyőző, mint Silverstone-ban. És ha a pole pozíciót simán meg is szerzik, ami természetesen benne van a pakliban, ez Spában nem sokat számít: egyrészt elég könnyű előzni, másrészt először túl kell élni La Source kanyart a rajtnál.

Az nevet, aki utoljára nevet, ám Räikkönen talán nem hiába mosolygott péntek délután. A pálya minden porcikáját ismeri, többször nyert itt, mint bárki más a jelenlegi mezőnyből, úgyhogy ha a Ferrari közel marad a Mercedeshez, jó esélye lesz akár a győzelemre is, amihez Monacóban és a Hungaroringen olyan közel került.

