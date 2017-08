A McLaren kért, de nem kaphat Renault motort

A Renault elismerte, hogy a McLaren megkereste őket motorszállítás ügyében, de szerintük nem tudják kiszolgálni a wokingi istállót. A Red Bull is pontosan így gondolja.

Továbbra is kérdéses, hogy milyen motorral folytatja a McLaren a Forma-1-ben, mert bár élő szerződésük van a Hondával, továbbra is elégedetlenek a japán gyártó munkájával, és alternatívákat keresnek. A céljuk a Mercedes, majd a Ferrari motorjának megszerzése lett volna, de mindkettő elutasította őket, és úgy tűnik, hogy így járnak a Renault-val is.

„Az a helyzet, hogy többéves szerződésünk van a Red Bull Racinggel és a Toro Rossóval – ismerte el Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője. – Mi tényleg nyitottak vagyunk az egyeztetésekre, és megerősíthetem, hogy tárgyaltunk a McLarennel, de a szabályokban korlátozások vannak arra az esetre, ha háromnál több csapatot akarnánk ellátni.”

Abiteboul korábban nem vetette el, hogy négy csapat kiszolgálására is lenne kapacitásuk, de az FIA pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, nem lenne „életszerű azt hinni”, hogy a szolgáltatási színvonal fenntartása mellett négy háromnál több istállót be tudnak vállalni. „Nagyra értékeljük az együttműködésünket a Red Bull-lal, és ezt 2020-ig folytatnánk.”

Ha (máshol) is tehetünk valamit, miért ne, de most úgy látom, eléggé lecsendesedtek a dolgok, és (a McLaren) nem igazán erőltet semmit.”

Az első szabadedzés után Cristian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is kételkedett abban, hogy a Renault-nak lenne kapacitása egy negyedik csapat ellátására is, ráadásul a Sky Sportsnak ő is rámutatott, hogy a gyártónak engedélyre van szüksége az FIA-tól egy újabb istálló vállalására. „Nem tudom elképzelni, hogy belemennének valamibe, ami kiszorítaná a Hondát a Forma-1-ből.”

Horner elárulta, hogy ők alapvetően nem szólhatnak bele abba, hogy a Renault kinek szállít motort, de amikor Ron Dennis megfúrta, hogy a Honda a Red Bullt is ellássa, ők is elhelyeztek akadályokat a szerződésükbe. „Végül is a Renault-n múlik, hogy kinek szállítanak, de szerintem most három a kapacitásuk felső határa.”

A McLaren döntése a motorral kapcsolatban Fernando Alonso jövőjét is befolyásolhatja, de ő azt mondja, nem érdekli, hogy melyik márka erőforrása lesz az autóban.

„Nem a motor a döntő tényező, hanem a teljesítmény fogja meghatározni, hogy mihez kezdek, valamint a jövő évi ajánlat feltételei – közölte. – A csapat megosztott velem mindent, és én is elmondtam nekik a véleményemet, ahogy ők is megtették ezt a különböző lépésekkel kapcsolatban” – kommentálta a motorral kapcsolatos kálváriát.

