Véget ért a négyhetes nyári szünet a Forma-1-ben, a hétvégén a mezőny egyik kedvenc pályáján, Spában folytatódik a Sebastian Vettel és Lewis Hamilton főszereplésével zajló világbajnoki küzdelem. Az egyre jobb formába lendülő Mercedest a Hungaroringen erőből nyomta le a kettős győzelmet arató Ferrari, a gyors belga pályán azonban ismét Hamiltonék várhatják esélyesként a hétvégét.

A Forma-1 csapatai a jól megérdemelt, négy héten át tartó nyári pihenőjüket töltötték a Magyar Nagydíj óta, a nyilatkozataik alapján azonban már mindenki várta, hogy a feltöltődés után újrainduljon a 2017-es világbajnokság. A versenyzők és a rajongók lelkesedését egyaránt növeli, hogy a folytatásra Belgiumban, Spa-Franchorchamps versenypályáján kerül sor, amely

a mezőny egybehangzó véleménye szerint az egész bajnokság egyik legjobb versenyhelyszíne.

A spái pálya kisebb-nagyobb megszakításokkal 1950 óta otthont ad az F1-es Belga Nagydíjnak, s bár a hírhedt, 14 kilométeres régi aszfaltcsíkot már rég felváltotta egy szelídebb verzió, a szédítő kanyarokkal tűzdelt pálya így is az egyik legizgalmasabb a bajnokságban.

Spa a maga 7004 méterével a Forma-1 leghosszabb pályája, és a szintkülönbség tekintetében is csúcstartó: a sokszor hullámvasútként is emlegetett aszfaltcsíkon több mint 100 méter a különbség a legmagasabb pontnak számító 7-es kanyar és a legalacsonyabban fekvő 15-ös forduló között. A hosszú pályán 19 kanyar található, a többségük gyors, csak a La Source néven ismert 1-es kanyar és a Buszmegálló sikán számít kifejezetten lassúnak.

A gyors, lendületes kanyarok mellett a különböző hosszúságú egyenesekből sincs hiány, ezért ezen a pályán fontos szerepe van a végsebességnek, a motorerőnek és a légellenállásnak. A leggyorsabban a 4-es és 5-ös kanyarokat összekötő egyenesben haladnak az autók, itt a szimulátorban gyűjtött adatok alapján idén a 335 km/ó-t is elérheti a tempó. A pálya leghíresebb, és a pilóták által leginkább kedvelt kanyarkombinációja az Eau Rouge, amely 12 százalékos emelkedőjével különleges élményt nyújt nekik.

A Belga Nagydíjak történetének legeredményesebb versenyzője Michael Schumacher, aki hatszor aratott győzelmet Spában, Ayrton Senna pedig ötször diadalmaskodott itt.

A jelenlegi mezőnyből Kimi Räikkönen dicsekedhet a legtöbb spái győzelemmel,

ő négyszer ünnepelhetett a dobogó tetején Belgiumban, legutóbb 2009-ben. A pályacsúcsot egyelőre Jarno Trulli tartja, aki a 2009-es időmérő második etapjában futott 1:44.503-as kört, de a gyorsabb idei autókkal ez a rekord is veszélybe kerülhet. Ezt elősegítheti, hogy a Belga Nagydíjra a három leglágyabb keveréket, az ultralágy, a szuperlágy és a lágy gumikat viszi el a Pirelli.

A SPÁI GUMIK LISTÁJA CSAPATONKÉNT A Mercedes óvatosan választott gumikat Spára

A Mercedes és a Ferrari hasonlóan választott, bár előbbi 6, utóbbi 7 szettet kért a legpuhább abroncsokból, a Red Bull és a McLaren viszont jóval agresszívabb taktikával versenyezhet, ők 9 szett ultralágy gumit kértek.

A hétvége fő témái

Mivel rukkolnak elő a csapatok?

A négyhetes nyári szünetet azért iktatták be az F1-es idény közepére, hogy a feszített tempóban dolgozó csapatok lazíthassanak, ilyenkor a gyárakban is kötelező leállítani a munkát legalább két hétre. Ez persze nem jelenti azt, hogy a mindig a maximumra törekedő istállók lógatták volna a lábukat a Magyar Nagydíj óta eltelt hetekben, az idén ráadásul egy kétnapos, szezon közbeni tesztet is beiktattak a Hungaroringre. Noha a legnagyobb szenzációt Robert Kubica szereplése jelentette, a többi csapat is szorgalmasan rótta a köröket a magyar pályán, számos újítást kipróbáltak, amelyek közül sokat bizonyára a spái hétvégén is láthatunk majd.

A következő két versenyt, a Belga és az Olasz Nagydíjat egyaránt a motorerőt jutalmazó pályákon rendezik, ezért mindegyik gyártó fejlesztésekkel készült a kihívásra. A Mercedes és a Renault az élcsapatai dolgát könnyítené meg a hétvégén, a németek gyári csapata és a Red Bull is új erőforrással szállhat harcba a Ferrari ellen.

Az olaszok szintén újítottak, de ők egyelőre nem a gyári csapatukban, hanem a partneristálló Haas autóiban próbálják ki a fejlesztett hajtásláncot. A Hungaroringen az első idei kettős pontszerzését ünneplő Honda ugyancsak aktívan töltötte a szünetet, Spában a hazai versenyére készülő Stoffel Vandoorne kap új hajtásláncelemeket, igaz, ezért jelentős hátrasorolással kell majd fizetnie az időmérő után.

Az élen tud-e maradni a Ferrari?

A Mercedes nem kezdte zökkenőmentesen a 2017-es idényt, miután azonban felülkerekedtek a gumikezeléssel kapcsolatos problémáikon, egyre jobb formába lendültek: a Magyar Nagydíj előtti négy versenyből hármat megnyertek, és a Brit Nagydíjon aratott domináns sikerének köszönhetően Hamilton 1 pontra megközelítette Vettelt a bajnokságban. A szűk kanyarokkal teli, lassú Hungaroringen azonban megint fordult a kocka, a Ferrari uralta a hétvégét, Hamiltonnak pedig meg kellett elégednie a 4. hellyel a csapattársa mögött.

Vettelnek így ismét sikerült egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutnia, 14 pontos előnnyel vezeti a világbajnokságot.

A hátralévő 9 futamon persze rengeteg tényező befolyásolhatja a bajnokság alakulását, ezért Vettel is igyekszik mindig az aktuális feladatra koncentrálni, de kijelentette: őszintén hisz benne, hogy a Ferrari a legtöbb pályán képes legyőzni a Mercedest, így a világbajnoki címre is megvan minden esélyük.

A német a Belga Nagydíj előtt is bizakodó, annak ellenére, hogy a Ferrari nem vet be új motort a gyors pályán. Vettel és Räikkönen marad az idei harmadik hajtásláncánál, amelyet a silverstone-i hétvégén próbáltak ki először élesben. „Szerintem nem sokat számít, hogy melyik pályán cseréljük le az erőforrásunkat, mert csodát úgysem várhatunk egyik versenyről a másikra. Az idei évre amúgy is rengeteget fejlődtünk a motorok terén, így bíznunk kell benne, hogy mindegyik pályán képesek leszünk felvenni a harcot a Mercedesszel” - nyilatkozta a bajnokság éllovasa, aki szerint az is a Ferrari mellett szólhat, hogy a szünet előtti hétvégét ők uralták.

Újult erővel készülhet a versenyre Kimi Räikkönen is, aki a Belga Nagydíjra már egy új szerződéssel a zsebében utazhat: a Ferrari kedden jelentette be hivatalosan, hogy a 2018-as idényre is megtartják a finnt. Räikkönen elmondta, nem bánja, hogy megint csak egy évre hosszabbították meg a szerződését, ő a papíroktól függetlenül mindig a legtöbbet szeretné kihozni magából. Most az egyik legjobb pályáján bizonyíthatja, hogy megérdemli az F1 egyik legjobb ülését - Spában korábban négyszer nyerni tudott, így nem lenne meglepő, ha idén is a győzelemért harcolhatna.

A Mercedes az abszolút favorit?

Hiába aratott a Ferrari kettős győzelmet a Magyar Nagydíjon, ezt sokak szerint csak annak köszönhetik, hogy a lassú, szűk pálya az ő autójuknak kedvezett. Tény, hogy a hungaroringi futamokat megelőző hétvégéken a Mercedes egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, a következő két pálya pedig a még mindig erősebb motorral rendelkező németeknek kedvezhet.

Papíron Spában és Monzában is a Mercedes a favorit,

ráadásul az új motorfejlesztések is őket segíthetik: Hamilton és Bottas Belgiumban megkapja az idei negyedik belsőégésű motorját, turbófeltöltőjét és MGU-H-ját. A Mercedes a megbízhatóságon is dolgozott, de abban bíznak, hogy teljesítményelőnyhöz is jutnak a Ferrarival szemben.

A Mercedest irányító Toto Wolff azonban nem szeretné, ha a csapatát egyértelmű favoritként könyvelnék el a Belga Nagydíj előtt, ők maguk is óvatosan készülnek a versenyre. Veszélyes lenne azt feltételeznünk, hogy mi vagyunk a legesélyesebbek - az idei szezonban sokszor láthattuk, hogy egyik hétvégéről a másikra is sokat változhat az erősorrend - magyarázta Wolff, aki szerint a Mercedesnek a Red Bullon is rajta kell tartania a szemét. - Nem fogok jósolgatni, csak arra koncentrálunk, hogy minden egyes teendőt el tudjunk végezni, a legtöbbet hozzuk ki magunkból, és a lehető legtöbb ponttal távozzunk innen.”

Küszködésre vagy fejlődésre számíthat a Red Bull?

A Renault új fejlesztésű hajtásláncelemekkel készült a soron következő két futamra, Spában és Monzában is újdonságokat terveznek bevetni. A Renault F1-es programjának főnöke, Rémi Taffin szerint új „szoftveres és hardveres fejlesztéseket” is kipróbálnak, amelyektől ugyan nem várnak látványos formajavulást, de bíznak benne, hogy közelebb kerülhetnek az élcsapatokhoz. Taffin jó eredménynek tartaná, ha a gyári Renault-k a számukra papíron nem kedvező pályán pontot tudnának szerezni, a szintén a franciák motorjait használó Red Bull pedig megszorongatná a Mercedest és a Ferrarit.

A Red Bull félig belga pilótája, a kedvenc versenyére készülő Max Verstappen a fejlesztések ellenére meglehetősen pesszimistán várja a spái hétvégét, szerinte a Red Bullnak ezen a pályán nem lesz esélye az élcsapatok ellen. „Az olyan pályákon, ahol nincs túl sok egyenes, nem nagy a lemaradásunk, körülbelül 3 tizedről lehet szó - nyilatkozta Verstappen. - Azt viszont nem tudom, hogy a következő néhány versenyen mire számítsak, nagyon nehéz lenne felvenni a harcot az élmezőnnyel. Úgy gondolom, Spában megint a Mercedes lesz a legerősebb, mert még mindig az ő hajtásláncuk a legjobb, de szoros csatát vívhatnak a Ferrarival. Persze mi is fejlődünk, de mivel a többiek is folyamatosan javulnak, ennél többre van szükségünk.”

Mi újság az átigazolási piacon?

Ahogy az várható volt, a négyhetes nyári szünetben a csapatoknak jutott idejük arra, hogy leüljenek tárgyalni a versenyzőikkel, így több szerződéshosszabbítást is bejelentettek a Belga Nagydíj előtt. A Ferrari megerősítette, hogy a következő idényre is megtartja Kimi Räikkönent, pedig a korábbi hírek alapján arra lehetett számítani, hogy az olaszok Monzában jelentik be a jövő évi felállásukat. A Ferrari egyelőre csak a finn hosszabbítását erősítette meg, arról nem közöltek információt, hogy mi lesz Sebastian Vettel sorsa, akinek szintén lejár a szerződése a 2017-es idény végén. A német állítólag nem akarja több évre elkötelezni magát a Ferrari mellett, egy egyéves megállapodást próbál kicsikarni, miközben a csapata három évre szeretné Maranellóban tartani őt.

Az új szerződés körüli huzavona persze a Vettelt a Mercedesszel kapcsolatba hozó pletykáknak is kedvez, de Toto Wolff azt állítja, nem tárgyalnak a némettel. A mindenféle híresztelések ellenére valójában meglepő lenne, ha a Ferrari nem tudna megegyezni Vettellel, az ő szerződését valószínűleg Monzában jelentik be. Ekkor minden bizonnyal Valtteri Bottas is megnyugodhat majd, akinek egyre biztosabb a helye a Mercedesnél,

rossz hír viszont Fernando Alonso számára, hogy az élcsapatoknál jövőre sem jut neki ülés.

Hivatalosan még nem erősítették meg, de egyre több jel utal arra, hogy a helyzetével elégedetlen spanyol 2018-ban is kénytelen lesz a McLarennél maradni, ha nem akar hátat fordítani az F1-nek. A spanyollal zajlanak a tárgyalások, ezért az istálló a Belga Nagydíj előtt csak Stoffel Vandoorne hosszabbítását hozta nyilvánosságra, egyelőre a következő szezonra. A többi istállónál sem várható komolyabb mozgolódás, és akár a spái hétvégén újabb pilótákat jelenthetnek be, például Sergio Pérez is megegyezhet a Force Indiával még a hétvége előtt.

A legbizonytalanabb helye a Renault gyengén teljesítő pilótájának, Jolyon Palmernek és a sauberes Pascal Wehrleinnek van - a német hiába nem szerepel rosszul, a hírek szerint a Ferrari az egyik fiatal tesztpilótáját, Charles Leclerc-t vagy Antonio Giovinazzit szeretné a svájciak autójában látni. Palmer ülése pedig tulajdonképpen már tavaly óta inog, és egy ideje már arról suttognak, hogy a Renault akár az idén beültetheti a helyére Kubicát, bár ezt a csapat kitartóan tagadja.

A hétvége programja

2017. augusztus 25., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. augusztus 26., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. augusztus 27., vasárnap

14.00 Belga Nagydíj

