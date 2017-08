A Mercedes többé nem sétál bele a Rosberg-csapdába

Toto Wolff elmondta, néhány vészmegoldás bespájzolásával ezentúl mindig felkészülnek a legváratlanabb fordulatokra is a pilótapiacon.

A friss világbajnok Nico Rosberg bejelentése a visszavonulásról az egész világot meglepte tavaly, hidegzuhanyként érte a Mercedest is. A csapat ezzel nehéz helyzetben találta magát a karácsonyi szünet előtt, mivel hirtelen megüresedett az egyik pilótafülkéjük, és nem dúskáltak az opciókban, hiszen az élversenyzők addigra már elkötelezték magukat.

A Mercedes által támogatott Pascal Wehrlein még csak egyetlen szezonnyi tapasztalattal rendelkezett ekkor, így főnökei a saját érdekében nem adták meg neki a nagy lehetőséget – végül a Sauberhez került –, hanem hosszas alkudozások árán a Williams pilótája, Valtteri Bottas kapott tagságot az élmezőnyben.

Könnyebb megoldani az olyan problémákat, amelyekre számítunk, de Nico döntése derült égből villámcsapásként jött, amikor a legtöbb versenyzőnek már volt szerződése a következő idényre.



Nem volt egyszerű helyzet"- mondta Toto Wolff csapatfőnök.

"Tudtuk, Pascalt is választhattuk volna, de túl korai lett volna bedobni őt a mélyvízbe azzal, hogy egy győzelemre képes autóba ültetjük a mezőny egyik legjobb pilótája mellé. Valtteri volt az elsődleges jelöltünk, ám a Williams nyilvánvalóan meg akarta tartani, és nem csupán ez jelentette az egyetlen akadályt. Összetett dolog volt, attól is függött a leigazolása, hogy meg tudunk-e állapodni a Williamsszel az anyagi kompenzációban."

"Jó, hogy végül az általunk preferált megoldással zárult a történet."

Bottas eddig teljesítette az elvárásokat, két győzelmével és további hat dobogós eredményével abszolút reális esélye van még a vb-címre, így nem lenne meglepetés, ha szerződést hosszabbítanának vele – a Mercedesnél egyelőre csak Lewis Hamilton helye biztos 2018-ra.

Van vészforgatókönyv is 2018-ra

Rosberg esete óta azonban nem árt az óvatosság, és ezzel a címvédő istállónál is tisztában vannak. "Az F1-ben muszáj tartalékmegoldásnak, B tervnek lennie a tárban. Még egy aláírt szerződés sem feltétlenül garancia arra, hogy minden a tartalmának megfelelően fog alakulni. A körülmények változhatnak" - jelentette ki Wolff a versenyzők kapcsán.

Jelenleg van egy A tervünk, amit számos lehetséges forgatókönyv felülírhat, mert 2018-ban és 2019-ben sok változás lesz a pilótapiacon. Fontos, hogy gondolkodjunk B és a C terven is."



"Legalább egy maréknyi versenyző képes lenne rá, hogy jól teljesítsen a Mercedesnél, amit figyelembe kell vennünk."

A Ferrari a minap jelentette be, hogy megtartja Kimi Räikkönent 2018-ra, az viszont még nem száz százalékig biztos, hogy Sebastian Vettel is maradni fog náluk. Ő nyilván érdekelheti a Mercedest, ahogy esetleg Fernando Alonso vagy Max Verstappen is, ha elfogy a türelmük jelenlegi csapatuknál.

