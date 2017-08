Mercedes: Előnyt adunk Vettelnek

Toto Wolff szerint az idén már nem lesz elég a győzelemhez az, hogy korrigálják az autójuk gyengeségeit. Tagadta, hogy Sebastian Vettel leigazolására hajtana.

A hétvégén ismét folytatódik a pontvadászat a Forma-1-ben, hiszen a hosszú nyári szünet után a Belga Nagydíj következik, amit Sebastian Vettel 14 pontos előnnyel várhat ellenfele, Lewis Hamilton előtt. A konstruktőri pontversenyt a Mercedes vezeti, mivel két pilótájuk kiegyensúlyozottabban gyűjtötte a pontokat, mint a Ferrari párosa.

Bár matematikai esély még Kimi Räikkönen világbajnoki címére is van, a végső győzelem valószínűleg Vettel és Hamilton között dől majd el, a Mercedes viszont egyelőre nem adta fel Valtteri Bottas esélyeit sem, és a legutóbbi, Magyar Nagydíjon is hagyták, hogy Bottas pontokat raboljon Hamiltontól. Toto Wolff szerint ezzel az ellenfelüknek kedveznek.

„Nyilvánvaló, hogy a Ferrari csak Vettel körül forog, miközben a mi filozófiánk az, hogy két pilótát támogatunk, és ez hátrányt okoz – mondta a La Gazzetta dello Sportnak. – Az előző néhány évben ez nem volt gond, mert csak házon belül küzdöttünk a világbajnokságért. Az idén viszont más a helyzet, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Már egyeztetek erről James Allisonnal.”

Most nem lesz elég csak az autó problémáit korrigálni, hiszen a korábbi évek rendellenes bajnokságok voltak.”

A Ferrari és a Mercedes csatája a pálya mellett is zajlik. Noha Räikkönen már megállapodott a csapattal, és jövőre is Maranellóban marad, Vettel még mindig kivár, és ugyanígy tesz a Mercedes is, Bottas újbóli szerződtetésével. Bár a pletykák folyamatosan arról szólnak, hogy Vettel titokban a Mercedeshez készülhet, Wolff ezt egyértelműen tagadta.

„Ez nem igaz. Soha sem tárgyaltunk Sebbel. Az egyik elvünk, hogy mindig a saját versenyzőinkkel egyeztetünk először, hogy lássuk, van-e hajlandóság a közös folytatásra. Hamilton szerződése 2018-ban jár le, úgyhogy most nincs ezzel problémánk” – foglalta össze Wolff a pilótakérdést, ami várhatóan Monzában eldől, ekkor jelenthetik be Vettel új szerződését a Ferrarival.

A változtatásra nincs is nyomós érv a részéről, mert várhatóan harcban marad a vb-címért,

és honfitársa, Nico Rosberg is úgy véli, hogy Vettel elég erős ahhoz, hogy kitartson Hamilton ellen. „Lewis kapcsán mindig érdekes látni, hogyan érkezik meg a pályára. Hogy 100 vagy csak 95%-os formában van. A szezon második fele nagyon jó lesz, remélem, hogy az utolsó versenyig tartó hatalmas csata lesz” – idézte a DPA.

