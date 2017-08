VW: A MotoGP százszor jobb az F1-nél

A Volkswagen igazgatója szerint az F1 tévúton jár, és túl drága lett, ráadásul a MotoGP-t sokkal vonzóbbnak tartja üzleti szempontból.

Évek óta pletykálják, hogy a Volkswagen csoport beszállhat a Forma-1-be, de az autógyártó igazgatója, Bernhard Gobmeier lesújtó véleménnyel van a világbajnokság állapotáról. A szakember Indiába látogatott, a Motorsport.com-nak azt mondta, szerinte az F1 túlságosan drága, a négy nagy csapat kivételével az istállók nem bírják a költekezést, és a pályák sem tudnak eleget fizetni.

„A költséges jellege miatt (az F1) nagyon veszélyes úton jár, ez a magánvéleményem. Ez mindenhol megnyilvánul – vélte. – A Mercedes több, mint 1500 embert foglalkoztat az F1-es projektjén, és ebben a beszállítók még nincsenek is benne, bár ők nincsenek sokan. Nagyjából 2000 ember lehet két autóért. Figyelembe kell venni azt is, hogy Angliában milyen drága a munkaerő és az anyagok is.”

Gobmeier szerint Amerikában hatékonyabbak a sportok szervezői a költségcsökkentés terén, és Európában is lát követendő példákat, de úgy tartja, „az F1 teljesen elszállt, és a WEC is”. Így nem meglepő, hogy a VW csoport mindkét márkáját kivonta Le Mans-ból, és a Formula E-be irányították át őket, az F1 pedig azért sem vonzó számára, mert a szponzorok is egyre kevesebben vannak.

A nagy szponzorok, például a cigarettagyárak már nincsenek ott és a kis szponzorok is visszaszorulnak

– vélte. – A szponzorok száma és a nézőszám is csökken, közben a költségek emelkednek. Valami ott nem stimmel. A versenyeket ismét látványossá kell tenniük” – szögezte le Gobmeier, aki a VW csoport szerteágazó portfóliójának köszönhetően rengeteg sportra rálát, és korábban a MotoGP-ben is szereplő Ducati igazgatója volt, ami most szintén a nagyvállalathoz tartozik.

„A show szempontjából a MotoGP az F1 fölött jár – szögezte le. – Százszor jobb, össze sem lehet hasonlítani a kettőt. A MotoGP, a betétfutamai, és a Superbike világbajnokság sokkal jobb az F1-nél – jelentette ki. – A MotoGP-nek megvan a lehetősége, hogy kiaknázza a népszerűségét, és meg is teszik. A Ducati is a csoportunk tagja, és látjuk, mennyivel többen szponzorálják.”

Gobmeier szerint nem a sport, hanem a cégek a felelősek a bajnokságok különbségeiért.

„A Ducati a legnagyobb szponzorokat vonzza. Még a Porsche, a Bentley és az Audi sem tud ilyen nagy támogatókat behozni. A Ducati különleges, a Ferrarihoz hasonlítható, és a szponzorok valóban értéket kapnak. Jók az aktivációk a versenyeken beleértve a médiát, a vendéglátást, a programokat és egyebeket is. Az autós cégek nem ilyen jók ebben.”

