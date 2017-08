Rosberg autója bekerült a Mercedes múzeumba

A tavalyi világbajnok autó az anyacég tárlatának része lett Hamilton és Häkkinen McLarenjei, valamint Moss és Fangio ezüstnyilai mellett. Hamilton közben Kubában járt.

Nagy gesztust gyakorolt a Mercedes a tavalyi F1-es világbajnok Nico Rosbergnek, miután a vállalatnál úgy döntöttek, hogy a német pilóta autója bekerül a Mercedes-Benz Museumba, ahol a látványos versenyautó tárlat része lesz Lewis Hamilton 2008-as és Mika Häkkinen 1998-as McLaren-Mercedesei, valamint Stirling Moss és Juan Manuel Fangio legendás ezüstnyilai mellett.

A ceremóniára Rosberg is elrepült Stuttgartba, személyesen is segített feltolni az autót a speciális rámpára, amivel bevitték az épületbe, majd az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően különböző promóciós rendezvényeken vett részt, dedikált, és elmondása szerint legalább 25 interjút adott.

Érdekesség, hogy a Mercedes szervezésében Rosberg rajongókkal is találkozott a helyszínen, egyikük a Twitteren megírta neki, hogy ő is lehetőséget nyert a találkozásra, de sajnos nem engedheti meg magának az útiköltséget, mire Rosberg megnyugtatta, és állta a szurkoló utazását.

A német expilóta természetesen magángéppel utazott Stuttgartba – erről a most indított vlogjában is beszámolt – vele tartott német unokatestvére és nagybátyja is, aki tévedésből Lewis Hamilton sapkát hordott, ezzel általános derültséget keltve. Rosberg elmondta, nagy megtiszteltetés neki az autójának kiállítása, hiszen ő maga 13 éves kora óta látogatja a stuttgarti Mercedes-Benz múzeumot.

Egykori ellenfele, Lewis Hamilton közben Kubában, Havannában járt, ahol az UNICEF vendégeként gyermekeknek kidolgozott fejlesztő-programokról tájékozódott, és több közös rendezvényen is részt vett. Később az egyik szponzor részére reklámfotózást tartottak.

