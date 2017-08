A Ferrari újra bizalmat szavazott az eddigi utolsó világbajnokának. Räikkönen 2018-ban zsinórban az ötödik szezonját kezdheti meg a maranellói istállónál.

Rövid közleményt adott ki a Ferrari, amiben bejelentették, hogy meghosszabbították a „technikai és versenyzői” megállapodásukat Kimi Räikkönennel. A finn pilótát a 2018-as szezonra szerződtették, így visszatérése után zsinórban az ötödik szezonját kezdheti meg a Scuderiánál, ahol 2007 és 2009 között is versenyzett, és bemutatkozó évében a világbajnoki címet is megnyerte.

Räikkönen sorsa az előző évekhez hasonlóan az idén is kérdéses volt, miután a Ferrarinál folyamatosan alulmarad csapattársaival szemben. 2014-ben Fernando Alonso győzte le hatalmas különbséggel, azóta pedig Sebastian Vettel árnyékában versenyez, bár az idén már a csapat is a másodhegedűs szerepét osztotta ki rá.

Räikkönen jövőre is vörösben versenyezhet Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Vettel viszont jól kijön Räikkönennel, és többször is kijelentette, hogy szeretné, ha a finn pilóta maradna a csapattársa, mert így nem kell belviszálytól tartani a Ferrarinál. Az új szerződés megerősítheti a finn versenyzőt, akinek feladata, hogy elég pontot gyűjtsön Vettel mellett a Ferrarinak, és a csapat elhódítsa a konstruktőri világbajnoki címet.

Räikkönen szerződtetése megmozdíthatja az F1-es pilótapiacot is,

hiszen szinte biztos, hogy Sebastian Vettel új szerződését is bejelentik legkésőbb az Olasz Nagydíjon, ami bebetonozhatja Valtteri Bottast is a Mercedesnél, így Fernando Alonsónak biztosan nem marad hely egyik élcsapatnál sem. A szintén a Ferrarihoz vágyó Sergio Pérez új szerződését is aláírhatják már a hétvégi Belga Nagydíjon, a Force Indiánál.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Alonso számára tényleg csak a McLarennel való kitartás vagy a Renault egyik ülése jöhet szóba az F1-ben, bár az enstone-i istálló képviselői korábban kijelentették, hogy jövőre sem ígérhetnek győztes autót. Ez felveti Robert Kubica leigazolásának lehetőségét is, de a lengyel pilóta csak egy a Renault-val összefüggésbe hozott jelöltek között.

Carlos Sainz is elvágyódik a Toro Rossótól, azonban nem valószínű, hogy a Red Bull elengedi őt,

és várhatóan Danyiil Kvjat marad a csapattársa is. A Williamsnél az újonc Lance Stroll biztosan marad, és Felipe Massának is jó esélye van egy új szerződésre, ellentétben Pascal Wehrleinnel, aki várhatóan kénytelen lesz átadni a helyét a Ferrari egyik tehetségének, Charles Leclerc-nek vagy Antonio Giovinazzinak, miután a Haas is úgy döntött, nem változtat a versenyzői felállásán.

