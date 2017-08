Tagadják az F1-es Porschét, pedig már kiszemelt csapat is lehet

Készül egy nagyteljesítményű erőforrás, de még nem tudják, mihez kezdjenek vele. A Hungaroringen már kiszemelt csapatról is pletykáltak.

Javában zajlik a 2021-től megjelenő új F1-es erőforrások szabályrendszerének előkészítése, és az FIA nyitott a bajnokságban jelenleg nem érdekelt gyártók elképzeléseire is. A pontos specifikáció még nem született meg, de valószínűleg ikerturbós V6-os motort használnak majd a sportban, amit egyszerűbb és olcsóbb lesz gyártani, és sokan azt remélik, hogy hangosabb is lesz.

Az egyeztetéseken a Porsche képviselői is részt vettek, majd úgy döntöttek, elhagyják a Le Mans-i 24 órás versenyt, és a Formula E-ben folytatják a sportprogramjukat, de közben egy titokzatos, nagyteljesítményű motort is fejlesztenek. Michael Steiner, az igazgatótanács tagja ezt megerősítette, azt viszont nem, hogy a motort az F1-be szánnák.

A Porsche eddig csak inkognitóban szállított motort az F1-be, a McLarennek Forrás: AFP/Dominique Faget

„Weissachban a csapat pillanatnyilag nem egy F1-es motoron dolgozik, hanem egy nagyteljesítményű, és nagyhatékonyságú erőforráson, ami még a tervezés fázisában jár. Nem döntöttük még el, hogy mit kezdünk vele, vagyis azt, hogy sorozatgyártásba adjuk-e vagy a motorosportokban vetjük be.

Ha az LMP1 program folytatódott volna, a fejlesztésen akkor is dolgoznánk, és most is folytatjuk.

Steiner szerint a fejlesztők szerződése még 18 hónapra szól, és leszögezte, hogy ő nem egy F1-es programot a szeme előtt tartva dolgozik, de hozzátette, hogy a Porsche nem alakította még ki az álláspontját erről. Az F1-es körökben bennfentes blogger, Joe Saward viszont budapesti pletykák alapján úgy véli, hogy a Porsche valódi célja az F1-es szereplés.

Williams-Porsche? Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„A nyári szünet előtt az a hír járta Budapesten, hogy a Porsche jön az F1-be, és talán más VW márkák is követik. Kézenfekvő lenne, hogy egy bejáratott csapattal lépjenek együttműködésre, így elkerülhetik a költséges befektetéseket a karosszéria technológiába és infrastruktúrába” – írta Saward a Motorsport Week hasábjain.

Bár korábban a Red Bull-lal hozták összefüggésbe a VW-t, Saward szerint az igazi cél a Williams lehet,

mert a Red Bull nem igazán baráti az autógyártókkal, a többi privát csapat közül pedig a Williams a legjobb választás, ráadásul a Mercedes helyett ők is gyári partnert keresnek, és főszponzoruk, a Martini már több ikonikus Porsche versenyautón is feltűnt. Saward megjegyzi, hogy a Williams a Frankfurti Értéktőzsdén is jelen van, így a gyártó akár könnyen részesedést is vásárolhat.

