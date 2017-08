Húszéves technikával autóztat VIP vendégeket Baumgartner Zsolt az F1-es hétvégéken. Már nem kell sokáig várnia, és megújul a szép hangú, de elavult kétüléses autó.

Az idei szezon során az európai F1-es hétvégék állandó műsorszámai lettek a kétüléses autók bemutatókörei Baumgartner Zsolttal és Patrick Friesacherrel a volán mögött. Az ötlet a Liberty Mediától származik, ők hívták életre a VIP vendégek kiszolgálására kitalált F1 Experiences programot, aminek keretén belül a szerencsések ízelítőt kaphatnak az F1-es autók teljesítményéből.

Ehhez azonban autókra is szükség volt, ezeket pedig az idő rövidsége miatt nem lehetett a nulláról kifejleszteni. Kapóra jött, hogy a Minardi csapat korábbi tulajdonosa, és Baumgartner Zsolt egykori főnöke, Paul Stoddart már régóta üzemeltetett kétüléses autókat. Stoddart felvásárolta a becsődölt Manor csapat eszközeinek egy részét, és elindult az F1 nem hivatalos 11. csapata.

Baumgartner Zsolt a Hungaroringen is autóztatott a kétülésessel Forrás: Farkas Péter - GPhírek

A piros-fehér fényezésnek és a Pirelli gumiknak megfelelően sokat fiatalodtak az 1998-as Tyrrell 026-osokból átépített kétüléses autók, de a megjelenésük ma már nem korszerű, ezért felkérték a Jordan, a Renault és a Toyota korábbi technikai igazgatóját, Mike Gascoyne-t, hogy tervezzen fejlesztéseket a tisztességben megőszült versenytaxikhoz.

A Hungaroringen is láthatta a közönség Baumgartner Zsolt F1-es autóval vitte el pár körre a feleségét

„Paul megvásárolta a Tyrrell eszközeit, amikor az bedőlt – utalt Gascoyne az 1998-as szezon végére, amikor a mai Mercedes jogelődje, a BAR megvette a Tyrell indulási jogát, de zöldmezős beruházással építette fel a csapatot. – Nekem nem volt közöm ahhoz, hogy az autókat megtoldották, mert elfoglalt voltam a Jordannél, majd a Renault-nál.”

Néhány srác ott maradt a Tyrrelltől, és ők barkácsolták át a karosszériát.”

„Paul összesen nyolc autót épített. Ezek nem voltak átszabva, mindegyik teljesen új volt, és azóta sem vonták ki őket a forgalomból. Az egyiket totálkárosra törték, de hét még mindig létezik. Paulnak van öt, kettőt eladtak Abu-Dzabiba. Paul megvásárolta a Cosworth V10-es motor jogait és minden apróságot, így profi szinten karbantarthatta az autókat.”

Gascoyne részt vett a Tyrell 026-os megtervezésében is, mielőtt átigazolt a Jordanhez, és később vezethette az egyik kétüléses változatot is, ezért úgy érzi, a kör bezárul azzal, hogy most a továbbfejlesztésen dolgozhat. Ennek célja, hogy az autók kortárs megjelenést kaphassanak, izgalmasabbak legyenek az utasoknak és megbízhatóbbá válhassanak.

Mindenképpen készül egy modern aero csomag új első szárnnyal, oldalsó légterelőkkel és hátsó szárnnyal, hogy tükrözzük a jelenlegi szabályokat.”

Készítünk két új karosszériát, mert javítani akarjuk a pilóta elhelyezését és testesebb utasoknak is kényelmesebbé, valamint biztonságosabbá tennénk az autót. Megújul az elektronika is, mert a megbízhatóság szempontjából ez gyenge láncszem, hiszen nincs már hozzá alkatrész. Egy kijelzőt is elhelyezhetünk az utasoknak, így láthatják majd, hol vannak a pályán.”

A Tyrrell 026 az 1998-as szezonban versenyzett, ez a kétüléses autó alapja Forrás: AFP/Paul Crock

A tervek között szerepel az is, hogy az utas előtti fejtámlát átalakítják, így javulhat a kilátás, és a túlbiztosított kialakításon is változtathatnak, így az autó továbbra is biztonságos, de kényelmesebb lehet. Az utasok élményét 2-3 körre optimalizálják, és elhelyeznek modern kamerákat is, hogy a felvételeket is át lehessen adni a vendégeknek.

Az autók karbantartása hasonló kihívás, mint az éles versenyautóké.

„Biztonságosnak és megbízhatónak kell lenniük, minden alkalommal működniük kell. Ha van 5 percünk, és két VIP-t be kell ültetnünk, nem néz ki jól, ha a motor nem indul be vagy lerobban – mondta Gascoyne, és megerősítette, hogy a költséghatékonyság érdekében az autó alapja nem változik meg, így várhatóan a közönség tovább élvezheti majd a V10-es motor hangját.

