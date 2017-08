Vakvágányon az F1, ha még a Ferrari tehetsége sem jut be

Az F2-ben is szereplő Prema Racing csapatfőnöke szerint a bajnokságot megnyerő versenyzőnek helyet kell találni a nagydíjversenyzésben, különben megtörik az utánpótlás-szériákba vetett hit.

Egyre nagyobb figyelem övezi az F2-es bajnokság idei listavezetőjét, Charles Leclerc-t, aki várhatóan simán elhódítja majd a végső győzelmet is, és a Ferrari támogatásával jó esélye van arra is, hogy a Saubernél az F1-ben folytathassa a pályafutását. Jelenlegi csapatfőnöke, Rene Rosin szerint ez így is van rendjén, és úgy véli, Antonio Giovinazzi és Pierre Gasly is megérdemelné a lehetőséget.

Charles Leclerc jól ment a Ferrarival a Hungaroringen Forrás: NurPhoto/Foto Olimpik/NurPhoto/Foto Olimpik

„Egészen hihetetlen, ahogy Charles az idén kezeli a helyzetet, úgyhogy megérdemelt egy esélyt – idézte a Motorsport.com. – Szerintem F1-es autóba kell ültetni őt, különben mi értelme van a junior kategóriáknak? Sőt, minek van a Forma-1, ha képtelenek vagyunk a mezőny legjobb pilótáit bejuttatni oda?”

A GP2 eddigi 12 bajnokából eddig 3-an nem kaptak F1-es versenyzői szerződést, de Gasly-nak erre még van esélye.

„Stoffel Vandoorne most már a Forma-1-ben van, de eleinte őt is parkoltatták a Super Formulában – utalt a 2015-ös bajnokra. – Ha ezek a versenyzők nem tudnak bejutni a Forma-1-be, akkor mi értelme van a Forma-2-nek, 3-nak és 4-nek? Ezek a srácok mind az F1-ről álmodnak, ha nem tudnak odajutni, akkor semmi haszna nincs ezeknek.”

A Prema rengeteg bajnokságban futtat autót, egyebek mellett Mick Schumacher is náluk versenyez az F3-as Európa-bajnokságban Forrás: Thomas Suer / suer.photo/(c) FIA F3 / Suer/Thomas Suer

A Prema napjaink egyik legsikeresebb csapata különböző utánpótlás-bajnokságokban, és Rosin azt is elismerte, hogy megfelelő körülmények esetén a Forma-1-be is beszállnának, hiszen arról nem csak a pilóták, de a csapatok tagjai és a mérnökök is álmodnak. Azt viszont gyorsan leszögezte, hogy ezek a körülmények most nem adottak.

Sok változtatásra szükség van a motorsportok szerkezetében, hogy ez a pillanat eljöhessen.”

„Minden azon múlik, hogyan szerveződnek a dolgok. Szerintem, ha megjelennek az ügyfélautók, meg lehet ezt oldani, de manapság persze nem ez a helyzet, úgyhogy a válasz nem. Ezt előre tervezni kell, megállapodásokat kell kötni, és fejlesztésre van szükség, beleértve a szabályokat is” – magyarázta Rosin.

