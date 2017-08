Újabb F1-es ülés sorsa dőlhet el a Belga GP-n

Elkelhet az F1 legsikeresebb középcsapatának egyik ülése is a soron következő Belga Nagydíjon. Sergio Pérez egyelőre nem kötelezte el magát, de a Force India szerint ez csak idő kérdése.

Stabil középcsapattá nőtte ki magát a Force India az elmúlt évek során, és anyagi korlátaik, valamint zavaros tulajdonosi hátterük ellenére tavaly megszerezték az élcsapatok mögötti legjobb, 4. helyet a konstruktőri világbajnokságban, és Nico Hülkenberg elvesztése után Esteban Oconnal is jó úton haladnak egy újabb 4. hely felé.

A csapat motorja azonban egyelőre nem Esteban Ocon, hanem a gyors és komoly szponzori háttérrel rendelkező Sergio Pérez, aki nagyon szeretne gyári csapathoz, leginkább a Ferrarihoz kerülni, de úgy tűnik, hogy a Scuderiánál jövőre sem lesz üresedés, ezért Pérez kénytelen még legalább egy szezont lehúzni a silverstone-i istállónál. Az egyik felettese legalábbis erre számít.

Pérez valószínűleg marad a Force Indiánál Forrás: NurPhoto/Xavier Bonilla/NurPhoto/Xavier Bonilla

„Eddig még nem szerződtettük Sergiót, de nem állunk messze ettől – összegzett Otmar Szafnauer, a Force India operatív igazgatója a RACER-nek. – Szerintem Spáig el tudjuk ezt rendezni. Nagy valószínűséggel kitartunk a két pilótánk mellett, de ezt 100%-osan nem mondhatom még, mert még nem írtunk alá mindkettejükkel.”

Pérez 2014 óta a Force India pilótája,

Hülkenberggel korábban remek csapatot alkotott, az idén viszont már többször is összetűzésbe keveredett Oconnal. A mexikói pilóta egyelőre 11 ponttal megelőzi francia csapattársát, de Ocon fejlődhet még, így Péreznek lassan ideje lenne csapatot váltani, mielőtt romlani kezd a megítélése. A Force Indiánál erre is felkészülnek.

A Force India ritkán tud beleszólni az élcsapatok küzdelmébe Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

„Mindig lennie kell B tervnek. Ha valamilyen okból kifolyólag nem szerződtetjük le Checót – de úgy gondolom, le fogjuk – akkor körülnézünk. Megfontoljuk (Pascal) Wehrleint is. Nem megy olyan rosszul!” – viccelődött Szafnauer, amikor arról kérdezték, képbe kerülhet-e a német pilóta, akit várhatóan a jó eredményei ellenére is elküldenek a Saubertől a Ferrari tehetségei miatt.

Szafnauer szerint a Force India jövőre még jobb lehet.

„A pilóták tapasztaltabbá válnak, így jobban szerepelnek majd. A motor is egyre jobb lesz, mert a Mercedes minden évben fejleszt. Azt nem tudom, hogy lehet-e még rózsaszínűbb az autónk, mert már most is eléggé olyan, de keményen dolgozunk, hogy gyorsabban tudjon menni. Van, amit már rövid távon is meg tudunk csinálni, és remélem, hogy jövőre közelebb kerülhetünk az élmezőnyhöz.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!