Vettel vs. Hamilton: Mit mond az esélyeikről a történelem?

Összevetették a német és a brit pilóta eddigi eredményeit teljes szezonjaik második félidőiben. A számok kissé Vettelnek kedveznek, de egy váratlan esemény is átírhatja a statisztikákat.

Szoros csatát vív az idén a világbajnoki címért Sebastian Vettel és Lewis Hamilton, a 14 pontos különbség még bőven ledolgozható, és szinte biztos, hogy izgalmas véghajrá várható a szezon második félidőjének végén is. A Red Bullnál arra számítanak, hogy Vettel bírni fogja a nyomást, és korábbi főnökei szerint a német pilóta megnyeri az idei világbajnokságot.

Vettel eddig mindig világbajnok lett, amikor vezette a pontversenyt, akár úgy is, hogy az utolsó futamon biztosította be az elsőségét. Az idén Hamilton ellen is minden erőfeszítésére szüksége lesz, bár az eddigi statisztikák nagyon szűken ugyan, de Vettel mellett szólnak a világbajnoki csatában.

Hamiltonnak erősebb második félidőre lesz szüksége Forrás: DPPI/Florent Gooden

A Graph1c.com megvizsgálta a két pilóta eddigi teljes F1-es szezonjait Hamilton esetében 2007, Vettel esetében 2008 óta, és megállapították, hogy a német pilóta eddig összesen 1098 pontot gyűjtött a szezonok első felében, és 1184-et a második félidőkben, vagyis 51,88%-ot. Hamiltonnál ezzel szemben más a helyzet, ő 1379 pontot szerzett a szezonok elején, ami 53,1%, a második félidőkben pedig 46,9%-ot, vagyis 1218 pontot szedett össze a mai rendszerre átszámolva.

Az eddigi pályafutásuk során tehát Vettel a szezon második, Hamilton pedig az első felében volt erősebb,

ezt azonban természetesen számos, rajtuk kívül álló tényező is befolyásolta, például a gumikkal kapcsolatos szabályok, balesetek, technikai problémák vagy a mezőny összetétele. Épp ezért a megszerzett pontok értéke és a félidők közötti különbségek mértéke önmagukban nem hordoznak információt.

Nagy csata várható Forrás: AFP/Lluis Gene

A helyzetet árnyalja, hogy Hamilton 2014-ben képes volt fordítani a helyzetén, és erősebb második félidőt produkált, így megnyerte a világbajnokságot, Vettel pedig képtelen volt ugyanerre, mióta elhagyta a Red Bullt, ami akár arra is visszavezethető, hogy a Ferrari nem tudta tartani a lépést a fejlesztési versenyben.

A hátralévő pályákon elért eredmények tekintetében is nagyon szoros a küzdelem,

hiszen Vettel 24-20 arányban több győzelmet szerzett, 9-14 arányban kevesebbszer esett ki, viszont a célba érkezés mindkét pilótánál átlagosan 3,4 lett, Hamilton 24-19 arányban több pole-t ért el, és az átlagos rajtpozíciója is 3,4 volt Vettel 5,2-es eredményével szemben. Vettel esetében a 2007-es Malajziai Nagydíjjal nem lehetett számolni, és kettővel kevesebb időmérő eredménye van, mert műszaki szabálytalanságok miatt kétszer is kizárták Abu-Dzabiban.

