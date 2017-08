Visszasírhatjuk a Forma-1 törpéit

A Minardihoz hasonló kiscsapatok eltűntek, pedig fontos szerepük lenne abban, hogy a Forma-1-be ácsingózó fiatal pilóták tapasztalatot gyűjtsenek, jelentette ki a Haas csapatfőnöke.

A Forma-1 csapatai csak húsz versenyzőnek tudnak állást kínálni, és ezek nagy részét elviszik a már bizonyított klasszisok, a maradék néhány helyért pedig óriási a tülekedés. Noha a klasszikus fizetős, tehetség nélküli pilóták már nem rúghatnak labdába, a fiataloknak így is alig van esélyük bekerülni a körforgásba, és közülük sokan a közelébe sem jutnak annak, hogy megmutathassák magukat a világbajnoki sorozatban.

Ha a Haas tavaly nem csatlakozott volna a mezőnyhöz, még rosszabb lenne a helyzet, az istálló csapatfőnöke, Günther Steiner éppen ezért visszasírja a korábbi sereghajtó alakulatokat. Ezeket sokan szidták, mondván, csak zavarják a többieket a pályán, de arra mindenképp jók voltak, hogy a fiatalok felbecsülhetetlen értékű ismereteket szerezzenek a volán mögött.

A Minardinál sok jó versenyző mutatkozott be Forrás: AFP/Jimin Lai

"A fiatal versenyzők számára komoly nehézséget jelent, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen kell lenniük. Más lehetőségük nincs, mert jelenleg már vásárolni sem lehet pilótaülést" - nyilatkozta Steiner.

Amíg létezett a Minardi, az utolsó helyen talán még boldogok is voltak, mert az ő feladatukat az jelentette, hogy képezzék a pilótákat.



Lehet, hogy mégsem örültek az utolsó helynek, de megbékéltek vele, mert az volt az üzleti modelljük, hogy képezték a versenyzőket, és ez jól bevált."

"(Daniel) Ricciardo is úgy vezetett a HRT-nél (2011-ben), hogy tudni lehetett, semmi különlegeset sem fog csinálni, de legalább tapasztalatot gyűjtött. Már nincs ilyen lehetőség. Talán jó, hogy eltűntek ezek a kis csapatok, de lehet, hogy egyúttal rossz is."

Az utolsó ilyen gárda a Manor volt, ahol Esteban Ocon és Pascal Wehrlein is bontogatni kezdte a szárnyait, de a tavalyi év végén az is megszűnt. Az említett Minardinál – amelyet 2006-ban kereszteltek át Toro Rossóra – debütált egyébként Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli és Mark Webber is.

Túl nagy ugrást jelent az F1

A Haas főnöke szerint azért kellenének az utánpótlásnak az ilyen kis istállók, mert a csapatok néhány kivételtől eltekintve nem merik bevállalni, hogy zöldfülűeket dobjanak a mélyvízbe. Úgy véli, még a legfőbb betétsorozathoz, az F2-höz képest is túl nagy ugrást jelent a Forma-1. "Teljesen más a kettő, hatalmas a különbség" - jelentette ki.

Ez egy nagyon összetett sport, és a fiatalok hibáznak a rutin hiánya miatt. Azt nem lehet megvenni, a megszerzéséhez időre van szükség."



Erre az egyik megoldás az lehet, hogy a nagy istállók létrehoznak egy fiókcsapatot, ahogy a Red Bull is tette, bár ez sem feltétlenül juttatja a fiatalokat az ígéret földjére – az energiaitalosok egyik tehetsége, Pierre Gasly karrierje például parkolópályára került, mert még a Toro Rossónál sincs hely a számára.

A Mercedes utánpótlását a motorokért cserébe a Manor segíthetné, ha még létezne, a Ferrari viszont a hírek szerint egyre közelebb jár ahhoz, hogy a Saubernél pallérozhassa fiatal pilótái, nevezetesen Antonio Giovinazzi és/vagy Charles Leclerc képességeit.

