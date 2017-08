Elismerik, hogy túl sokat változtattak a konstrukción erre az évre, ami megbosszulta magát.

A Renault-nak még mindig, a turbókorszak negyedik évében sem sikerült utolérnie a Mercedest és a Ferrarit, sőt már a Honda is célba vette őket. A japánokhoz hasonlóan erre az évre a franciák is szinte teljesen áttervezték a motorjukat, és ez az ő esetükben sem vált be. Az új konstrukciójuk gyerekbetegségekkel küzd, rendszeresek voltak a műszaki hibák, és az MGU-K annyira megbízhatatlannak bizonyult, hogy már az első verseny előtt kénytelenek voltak visszatérni a tavalyi változatához. A csapataik azóta is azt használják.

A Renault-nak sok megbízhatósági problémája van az idén Forrás: Farkas Péter - GPhírek

A Renault sportprogramját irányító Cyril Abiteboul elismerte, hogy egyszerűen túlvállalták magukat. „Nem tűnnék túl professzionálisnak, ha azt állítanám, hogy számítottunk ezekre a problémákra, hiszen ha új motort tervez, senki nem azt várja, hogy az nem fog működni" – mondta az Autosportnak.

Az igazság az, hogy elsőre még mindig nem vagyunk jók a tervezésben."

„Ettől függetlenül nagyon sok munkát elvégeztünk: a belső égésű motor architektúrája és az ERS is teljesen más lett, mint volt. Azon lehet vitatkozni, hogy egyetlen tél alatt túl sokat akartunk változtatni, és az igazat megvallva nekem ez is a véleményem."

Jelenleg három együttes – a gyári csapaton kívül a Red Bull és a Toro Rosso – használja a Renault erőforrásait. A Red Bullnál nem rejtik véka alá, hogy szerintük főként éppen a motor miatt nem tudják felvenni a harcot a Mercedesszel és a Ferrarival. Ezzel sok pontot is vesztettek – Max Verstappen például Kanadában az akkumulátor, Azerbajdzsánban pedig a motor hibájából esett ki, amikor előkelő helyen állt.

„Amikor gond van a megbízhatósággal, el kell kezdeni variálni az elemekkel a garázsban – magyarázta Abiteboul.

Az egyik motorból kivesszük az MGU-H-t, a másikból a turbót, a harmadikból az MGU-K-t, és így egy szörnyszülött jön létre!"



„Ez operatív szinten megsokszorozza a teendőket, és nagyon megnehezíti a motorokon dolgozó srácok munkáját, akik elkövettek néhány manuális hibát is. Ez tovább rontott a helyzeten. Elég kemény ördögi körbe kerültünk."

Abiteboul arra számít, hogy a Renault-nak jövőre kevesebb problémája lesz a motorral, mert nem kell újabb nagy horderejű változtatást végezniük rajta, ezért könnyebben koncentrálhatnak majd a teljesítmény maximalizálására. Rámutatott, hogy a gyári csapatuknak voltak egyéb gondjai is.

„A kasztni megbízhatóságával is akadtak gondok. Legutóbb Jo (Palmer) autója romlott el a silverstone-i felvezető körben, aminek semmi köze nem volt a motorhoz – mondta. – Ezt annak tulajdonítom, hogy a csapatunk még új. A szerelők között és a gyárban is jelentős volt mozgás. Mindenki egyre több tapasztalatot szerez, ami fontos, mert az én szememben a minőségi problémák a rutin hiányát tükrözik."

