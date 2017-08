Massa már újra a pályán a betegség után

Szülőföldjén ismét a volán mögé ült, de egyelőre csak gokartban. Szüksége is van a visszatérésre, mert lenne jelentkező a helyére.

Betegség miatt váratlanul kihagyta a Magyar Nagydíjat a Williams versenyzője, Felipe Massa. A brazil pilótát a pletykák szerint ugyanaz a gyomorfertőzés támadta meg, ami a Sky Sports szakkommentátorát, Martin Brundle-t is elérte a Brit Nagydíjon, Massának viszont versenyeznie kellett volna, és ezt az orvosi engedély ellenére sem tudta vállalni.

Massa helyére a Williams tartalékpilótája, Paul di Resta ült be, aki az időmérő edzésen vezette először az autót, és bár a futamot technikai hiba miatt feladta, a Williams és a Mercedes is méltatta a teljesítményét, hiszen nem kapott ki nagyon a csapat másik versenyzőjétől, Lance Strolltól, és a futamon is tartotta vele a lépést.

Massa már újra a pályán lehet Belgiumban Forrás: DPPI/Florent Gooden

Bár Massa nemrég azt nyilatkozta, nincs ok arra, hogy miért ne akarna az F1-ben maradni, szerződése egyelőre nincs, ezért nagyon fontos a számára, hogy minél gyorsabbak visszaüljön az autóba. Ennek várhatóan nem lesz akadálya, mert brazíliai nyaralásán már gokartozással edzett, így minden bizonnyal ismét láthatja majd őt a közönség a két hét múlva esedékes Belga Nagydíjon.

Nagyszerű érzés visszatérni a pályára! Jól érzem magam.”

A brazil pilóta egyik kihívója pont Paul di Resta lehet, aki hirtelen visszakerülhet az F1-es vérkeringésbe, miután a Force Indiától korábban visszacsúszott a DTM mezőnyébe, de tavaly ismét a Williams tartalékpilótájává nevezték ki. Az autót viszont nem vezethette, a Magyar Nagydíj után viszont újra arról álmodozik, hogy főállású F1-es versenyző legyen.

A post shared by Felipe Massa (@massafelipe19) on Aug 10, 2017 at 8:43am PDT

„Imádnám, ha visszakerülhetnék a radarra, de nem én állok a döntéshozók listájának élén. Gondolom, más embereken múlik, hogy döntést hozzanak. Én nem tudom meggyőzni őket, csak megmutatni, hogy mire vagyok képes. Remélem, hogy az érintettek értékelték, amit (Magyarországon) nyújtottam, a tőlem telhető legprofibb munkát végeztem.”

A skót pilóta továbbra is készül, mert soha sem tudni, hogy mikor lesz rá szükség.

„A sajátomon kívül a csapat súlyát is magammal cipelem. Az ember soha sem tudja, hogy mikor történik valami, és újra szükség lesz-e rá. Én tényleg nem tudom. Most érdekes időszakot élünk, hiszen a pilótapiac a nyári szünetben is alakulhat. Azt gondolom, az én nyári szünetem most egy kicsit hamarabb kezdődött” – utalt a pilótakeringőre.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!