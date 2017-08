Rosberg edzője szerint Kubica készen áll az F1-re

Életveszélyes sérülésekből felgyógyulva újra F1-es autóba ült, de Robert Kubica jobb karja még mindig ijesztően vékony. Nico Rosberg edzője szerint aggodalomra semmi ok.

Az egész F1-es közvélemény nagy érdeklődéssel figyelte, ahogy Robert Kubica visszatért a Hungaroringre, és két, 2012-es autóval teljesített tesztje után egy egész napon át vezette a Renault 2017-es modelljét, mindössze két nappal az F1-es Magyar Nagydíj után. Kubica a rekkenő hőségben két versenytávot teljesített, és bár ő nem volt teljesen elégedett, a szereplése megdöbbentő volt.

A korábbi futamgyőztes 2011 elején életveszélyes ralibalesetet szenvedett, a jobb karját alig tudták megmenteni, és a mai napig is látható, hogy a rehabilitáció után is korlátozásokkal kell élnie, ez azonban szerinte nem befolyásolja a vezetést. A versenytempó terén ráadásul egy szinten volt a Renault idei versenyzőivel, és Nico Rosberg edzője sem lát fizikai akadályt Kubica előtt.

Integetni is bal kézzel szokott Forrás: Renault Sport Racing

„A jobb karján még mindig nagyon jó az izomzat, csak a mértéke nem kiváló – nyilatkozta Daniel Schlosser az Auto Motor und Sportnak. – Nico például mindig feszültséget érzett a csuklójában, ezért nagyon keményen kellett edzenie a karjait. Más pilóták viszont lazábban bánnak a kormánnyal, mert másmilyen a vezetési stílusuk.”

Nick Heidfeld ilyen volt, és talán Kubica is. Nekik soha sem kellett annyit edzeniük, mint a többieknek.”

Schlosser szerint akár még Kubica előnyére is válhat, ha esetleg változtatnia kell a technikáján a sérülése miatt. Éles balkanyaroknál, ahol a sérült jobb karjára szükség lenne, a terhelést átveheti az egészséges bal oldala is, ami erősebben húzhatja a kormányt, mint korábban. „Magyarországon nagyon nehéz programot hajtott végre magas hőmérsékletek között, ez még a fiataloknak is kemény volt. Aki ezt kibírja, az egy nagydíjat is teljesíteni tud” – szögezte le.

A Renault erőforrások pályán történő üzemeltetéséért felelős Ricardo Penteado a Globónak kijelentette, Kubicának semmilyen gondot nem okozott a hibrid autó vezetése, és még gyorsabb is lehetett volna, mert nem teljesített köröket alacsony üzemanyagszinttel.

Az általa megtett körök száma is kiemelkedő, ez megegyezett két versenytávval

– emlékeztetett. – Aznap 40 fok volt, és Robert nem szállt ki az autóból fáradtságra panaszkodva – tette hozzá, és elárulta azt is, hogy a kormány kezelése sem okozott gondot a lengyel pilótának. – Sokszor kértük tőle, hogy változtasson meg beállításokat a kormányon, és mindent normális időn belül megtett.”

