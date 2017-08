Egyre fiatalabb versenyzők kerülnek az F1-es mezőnybe, a dobogósok átlagéletkora azonban nem csökken azóta, hogy Sebastian Vettel, Lewis Hamilton vagy Fernando Alonso feltűnt a mezőnyben.

Tavaly, és majdnem azidén is megdőlt 1-1 „legfiatalabb” rekord az F1-ben, hiszen Max Verstappen a 2016-os Spanyol Nagydíj megnyerésével 18 évesen és 228 naposan minden idők legifjabb győztese, és egyben dobogós helyezettje is lett. Ezt a rekordot még a szintén nagyon fiatal Lance Stroll sem tudta átírni, ő 18 éves és 239 napos volt, amikor felállhatott a pódiumra az Azeri Nagydíj végén.

Noha Verstappen feltűnésének is köszönhetően az FIA ma már nem engedi, hogy 18 évnél fiatalabb pilóták F1-es szuperlicencet kapjanak, a tehetségek beáramlásának köszönhetően azt hihetnénk, hogy az F1-es futamok dobogósainak átlagéletkora is folyamatosan csökken. A WTF1 kiszámolta, hogy meglepetésre nem ez a helyzet.

Napjaink legjobbjai, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton és természetesen Fernando Alonso feltűnése az F1-ben valóban egy aranygeneráció érkezését hozta, ezt az is bizonyítja, hogy már pályafutásuk elején is ők alkották az F1 történetének legfiatalabb átlagéletkorú dobogóit. Ehhez persze akkoriban versenyképes, de később lemorzsolódott kortársaik is kellettek.

2008-as Olasz Nagydíj – 23 év, 11 hónap, 16 nap

Sebastian Vettel pályafutásának első F1-es győzelmével akkoriban messze a legfiatalabb 1. helyezettjének számított, de a Toro Rossónál szereplő pilóta mellé a szintén fiatal Heikki Kovalainen is felállhatott a dobogóra (nem sokkal azután, hogy a Magyar Nagydíjon megszerezte pályafutása egyetlen győzelmét), Robert Kubica pedig a 3. lett az eső áztatta futamon.

Vettel győzelme a novemberi hangulatot idéző Monzában körülbelül olyan fegyvertény volt, mintha most Carlos Sainz győzne a pole pozícióból indulva, ehhez az kellett, hogy az esélyesek, köztük Felipe Massa és Lewis Hamilton is csak a mezőny sűrűjéből rajtolhasson, miközben Vettel már akkor is hozta a rá jellemző magabiztosságot, amikor az élen hajtva ellenőrzése alatt tarthatja a futamot.

2008-as Német Nagydíj – 24 év, 7 hónap, 1 nap

A 2008-as szezonban már nem voltak teljesen kezdők azok a pilóták, akik 2006-2007-ben megérkeztek az F1-be, sokan köztük kifejezetten versenyképes autóba is beülhettek már, köztük Lewis Hamilton, aki már másodszor küzdhetett a világbajnoki címért. Végül meg is nyerte azt, és ehhez fontos lépés volt a Német Nagydíjon mutatott teljesítménye.

Hamilton sokáig vezette a versenyt, majd egy bokszkiállás miatt visszaesett az 5. helyre, ahonnan Nelson Piquet Jr-t, és a náluk kissé idősebb Felipe Massát is megelőzte, így megnyerte a versenyt az első dobogós helyét szerző Piquet, és világbajnoki riválisa előtt. Ha Hamilton és Piquet mellé egy hasonlóan zsenge pilóta állhatott volna a pódiumra, könnyen rekorder lehetett volna ez a futam.

2003-as Magyar Nagydíj – 24 év, 7 hónap, 12 nap

A szurkolói preferenciáktól függetlenül is kedves lehet nekünk, ha valaki pályafutása első győzelmét pont a Hungaroringen szerzi meg. Fernando Alonso, a Renault akkori üstököse 22 éves és 26 napos volt, amikor elsőként intette le a kockás zászló. Akkoriban még Kimi Räikkönen és Juan Pablo Montoya is fiatalnak számított, így jött össze az örökranglista 3. helye.

Alonso és a Michelin gumival szerelt Renault annyira jól működött a Hungaroringen, hogy szégyenszemre még a 6. világbajnoki címére hajtó Michael Schumachert is lekörözte a futamon, és kétség sem férhetett ahhoz, hogy aznap ő volt a legjobb a Magyar Nagydíjon. Azóta viszont nem tudott ismételni a pályánkon.

2008-as Monacói Nagydíj – 24 év, 7 hónap, 23 nap

Kevesebb mint két héttel volt öregebb a 2008-as Monacói Nagydíj dobogója a 2003-as Magyar Nagydíjnál. A hercegségben szakadt az eső, és ez hozzásegítette Lewis Hamiltont, hogy pályafutása egyik legnagyobb győzelmét érje el a McLarennel. Hamilton a futam elején defektet kapott, miután súrolta a falat, de visszaküzdötte magát, és megnyerte a futamot.

A 2. helyet a második teljes szezonját futó BMW-s Kubica szerezte meg, a 3. pedig ezúttal is Felipe Massa lett, aki Hamiltonnal küzdött a világbajnokságért, és végül csak az utolsó métereken bukta azt el, hazai versenyén, Brazíliában. Ehhez viszont egy botrányos futam is kellett, ami szintén felkerült a fiatal dobogósok listájára.

2008-as Szingapúri Nagydíj – 24 év, 8 hónap, 19 nap

Ha csak annyit mondunk, Fernando Alonso a 15. helyről indulva megnyerte a versenyt, nagyszerű teljesítménynek tűnhet a siker, de ehhez az kellett, hogy csapattársa, Nelson Piquet Jr. egy megadott időpontban a falnak ment, ezzel előcsalta a Safety Cart, így Alonso hirtelen az élre ugrott. A Renault-t 2009-ben csalás miatt elmarasztalták, de a verseny végeredménye változatlan maradt.

Sokáig Felipe Massa vezetett, de a Safety Car alatt kiment tankolni, és ekkor baleset történt, ami miatt lemaradt a győzelemről, így az Alonso ölébe hullhatott, akit a Williams-t vezető Nico Rosberg, és a McLarennél hajtó Hamilton követett a célig. Bár a futamot beárnyékolta Flavio Briatore és csapatának csalása, a hivatalos eredmény miatt helye van a listán.

2007-es Spanyol Nagydíj – 24 év, 8 hónap, 24 nap

Michael Schumacher első visszavonulása után végre generációváltás jött az F1-ben, hiszen a Ferrarinál és a McLarennél is fiatal pilóták küzdhettek a világbajnoki címért. Közülük a kétszeres világbajnok Alonso emelkedett ki, de őt a Spanyol Nagydíjon rögtön leszorították a kavicságyba, így megnyílt az út Felipe Massa számára a győzelem felé.

Massának még az is belefért, hogy nem ment simán a bokszkiállása, de Hamilton a McLarennel így sem tudta befogni őt, Alonso pedig kénytelen volt beérni a 3. hellyel. Hármójuk közül elsősorban Hamilton szorította le az átlagéletkort, hiszen a brit pilóta akkor még csak 21 éves volt, bár Massa és Alonso sem volt még éppen veterán.

2007-es Monacói Nagydíj – 24 év, 9 hónap, 8 nap

A Spanyol Nagydíj után Monacóba utazott a mezőny, a két futam között két hét telt el, és pontosan ennyivel lett öregebb a dobogó is, hiszen Barcelonához hasonlóan Monte Carlóban is Alonso, Hamilton és Massa vehetett át díjakat, azonban más sorrendben. Ezúttal a McLaren pilótái értek el kettős győzelmet a Ferrarinál hajtó Massa előtt.

A szög először itt bújt ki a zsákból a McLarennél, hiszen bár Alonso megnyerte a versenyt, Hamilton nagyon szorongatta őt, és később arra utalt, hogy csak azért nem támadhatta meg csapattársát, mert az ő autóján akkor a 2-es rajtszám szerepelt, vagyis világbajnokként az istálló Alonsót támogatta. Ez később a kémbotránynak köszönhetően megfordult, és végül Alonso távozott a csapattól.

2017-es Azeri Nagydíj – 24 év, 9 hónap, 26 nap

Ha valamire, akkor az idei bakui futamra illett az őrült futam megnevezés, hiszen az utolsó helyről előre lépkedve Daniel Ricciardo győzött, és Valtteri Bottas lett a 2. szintén a mezőny végéről, miután az utolsó métereken megelőzte minden idők 2. legfiatalabb dobogósát, Lance Strollt. Úgy tűnt, hogy Lewis Hamilton nyerhet, de egy furcsa technikai hiba miatt visszaesett.

Vettel is esélyes lett volna, őt azonban megbüntették, mert szándékosan nekiment Hamiltonnak, Massát műszaki hiba, Räikkönent pedig baleset fosztotta meg a győzelem esélyétől. Folyamatosak voltak a váratlan események, ez is segítette Strollt, hogy a korábbi gyenge eredményeit egy dobogós hellyel feledtesse.

