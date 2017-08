Red Bull: A Mercedesnek köszönhetjük a glóriát

Christian Horner szerint a Mercedes nehéz helyzetbe hozta azzal az FIA-t, hogy felvetették a glória megvalósításának lehetőségét. Attól tart, hogy a szerkezet mindenhol elterjed.

Nagyon úgy tűnik, hogy nincs megállás, az FIA 2018-tól kötelezővé teszi a glória néven ismertté vált fejvédő szerkezet használatát az F1-ben. A Nemzetközi Automobil Szövetség 2014, Jules Bianchi halálos balesete óta különösen nagy figyelmet fordít a sisakok védelmére, hiszen ez az egyetlen igazán gyenge pont, ahol a pilóták ma is halálos ütéseket szenvedhetnek el.

Az FIA-nál korábban vadászrepülőgépekhez hasonló, zárt pilótafülkéket képzeltek el, ezek azonban több fordulóban is megbuktak elsősorban a mentés és a kilátás torzulása miatt, még a Red Bull és a Ferrari által kipróbált, nyitott szélvédő és pajzs koncepció sem bizonyult használhatónak. Maradt a glória, amit Christian Horner szerint a közvélemény a Mercedesnek köszönhet.

A glória legfrissebb változatát a Hungaroringen tesztelte a Mercedes Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„A Mercedes jött elő ezzel a koncepcióval, és ezzel nehéz helyzetbe hozták az FIA-t – idézte Hornert az Auto Motor und Sport. – Ha most történik egy baleset, és a glória nincs az autón, holott életet menthetett volna, akkor jogi szempontból nehéz lenne megvédeni, hogy miért nem volt ott, ha egyébként elérhető lett volna.”

Ezért fejlesztettük az aero szélvédőt, hogy próbáljunk esztétikusabb megoldást találni a problémára ennél a flip-flopnál.”

„Az FIA-t most sarokba szorították a glóriával, és nincs más alternatíva. Attól tartok, hogy most minden alsóbb kategóriában, egészen a gokartokig fel kell majd szerelni ezt. Mi lesz ennek a vége? Pilótaként szerintem el kell fogadni bizonyos szintű kockázatokat” – jelentette ki a brit szakember, aki versenyzőként maga is eljutott a Forma-3000 mezőnyéig.

A glória koncepciója két és fél évvel ezelőtt került elő, akkor még olyan csúnya volt, hogy WC ülőkének csúfolták a paddockban. A pilóták azóta sem szerették meg, bár egy részük elfogadja a látványát, mert az FIA meggyőzte őket arról, hogy a szerkezet valóban életeket menthet. Romain Grosjean viszont kijelentette, ő szó szerint rosszul van tőle.

Le kell ülnünk vele, és megbeszélni, hogyan segíthetünk neki. Talán a szimulátorban megszokja majd, de még nincs erre megoldásunk

– ismerte el Günther Steiner a Haas csapatfőnöke a Crash.net-nek. – Ez magunknak kell rendezni. Majd adunk neki egy hányós zacskót! – viccelt, majd elárulta, ő sem rajong a glória látványáért, de elfogadja a döntést. – Felhatalmaztunk embereket, hogy döntsenek, és ezt el kell fogadjuk, különben nem lenne felhatalmazásuk. Ezzel kell együtt élnünk, és a legtöbbet kihozni belőle a sport számára.”

