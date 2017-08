Räikkönent figyeli a Ferrari-tehetség, őt a Sauber akarja

A Ferrari tehetsége, az F2-es pontversenyt vezető Charles Leclerc hirtelen kelendő portéka lett az F1-ben. A Scuderia állást keres neki, a Sauber hajlik is az alkalmazására.

Magabiztosan vezeti az F2-es pontversenyt, Jules Bianchi is nagyra tartotta őt, majd a Hungaroringen rendezett F1-es teszten is jól szerepelt a monacói Charles Leclerc, aki a feltörekvő versenyzők egyik legígéretesebb tagja. Tehetségére még a Ferrari elnök-vezérigazgatója is felfigyelt, a Magyar Nagydíjon azt mondta, Leclerc a Ferrari jövőjét is jelentheti.

„Helyre van szükségünk, mert van pár kivételes, fiatal pilótánk. Meg kell találnunk a módját, hogy lerakhassuk a holnap Scuderia Ferrarijának alapját” – utalt Marchionne elsősorban Leclerc-re, valamint az olasz Antonio Giovinazzira, aki a Saubernél két futamot teljesített már, és a Haasnál is tesztelt a Hungaroringen, bár baleset miatt idejekorán vissza kellett repülnie Maranellóba.

Leclerc jól szerepelt a Ferrarival a Hungaroringen Forrás: © FERRARI MEDIA/© Foto Studio Colombo

A Ferrari az utóbbi időben a Haas-csapattal próbálta szorosabbra fűzni a technikai és szakmai együttműködést, de az amerikai istálló kitart Romain Grosjean és Kevin Magnussen mellett, így a Scuderia kénytelen volt más lehetőséget keresni a csikócsapat kinevelésére. Ehhez kapóra jött, hogy a Sauber új főnöke, Frederic Vasseur megszabadult a Honda motoroktól, és

a Ferrari erőforrások mellett tehetséges pilóták versenyeztetésére is nyitott.

„Csapatként lenne értelme, hogy Leclerc vagy más fiatal pilóta csatlakozzon hozzánk – idézte Vasseurt a Motorsport.com. – Még túl korai a versenyzőkről beszélni. A motorral kapcsolatos üzletet gyorsan le kellett zárnunk, de hiba lenne a versenyzőket is belekeverni ebbe az ügybe. A következő néhány hétben beszélünk majd erről, de szeptember előtt szerintem nehéz lesz ezt rendezni.”

Ő lesz a Ferrari jövője? Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A Sauber valószínűleg csak egy pilótát tud majd fogadni, mert az alulteljesítő Marcus Ericsson mellett kiállnak a tulajdonosok, ezért Pascal Wehrlein helyére pályázhat a csapat által már ismert Giovinazzi vagy az ígéretesebbnek tűnő Leclerc. A monacói fiatal eddig háromszor tesztelhetett a Scuderiánál, de ment már a Haasnál is, ha az idén megnyeri az F2-t, már csak az F1 marad a bakancslistáján.

Leclerc addig is Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel rádióforgalmát hallgatva szívja magába a tudást.

„Óriási segítség Sebastiant és Kimit hallani a rádión – mondta az Autosportnak. – Sokat segít a fejlődésemben, hogy láthatom, miként írják le az autót, ők miként látnak dolgokat, így sokkal pontosabb visszajelzéseket adhatok én is. Ebben a csodálatos szimulátor is közre játszik. Ez persze F1-es, így nehéz összehasonlítani az F2-vel, de jobban megértem, hogy a világ legjobb mérnökei mit várnak egy pilótától.”

