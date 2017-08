Jó autóval Massa még ma is képes lenne nyerni

A brazil pilóta nem tervezi, hogy önszántából végleg nyugdíjba vonul, és a Williams technikai igazgatója is bízik abban, hogy megfelelő körülmények között Massa még mindig sikeres lehet.

a is képes lenne nyerni

Noha a Magyar Nagydíjat betegség miatt kénytelen volt kihagyni, az idei teljesítménye láttán Felipe Massa nem tervezi, hogy önként visszavonul a Forma-1-től. Massa tavaly már elbúcsúzott a világbajnokságtól, mert úgy tűnt, hogy Lance Stroll az ő helyét veszi át a Williamsnél, de végül Valtteri Bottast elcsábította a Mercedes, így Massának is maradt ülés a mezőnyben.

A brazil veterán az idén eddig két 6. helyet szerzett a nem túl versenyképes Williamsszel, és Bakuban a győzelemre is esélyes lett volna, de műszaki hiba miatt végül kiesett. A szezon eleje óta a legtöbbször magabiztosan felülmúlja Strollt, és úgy érzi, továbbra is megállja a helyét az F1-es pilóták között.

Massa hallani sem akar a visszavonulásról Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Igen, mindenképpen. Nagyon jó formában vagyok, remekül vezetek, jól megértem az autót, és minden mást is. Nincs okom arra, hogy ne maradjak az F1-ben, de majd meglátjuk, hogy mi fog történni” – tette hozzá Massa, akinek a helyére a tartalékpilóta, Paul di Resta is pályázik, de felmerült már Sergio Pérez és Pascal Wehrlein neve is a lehetséges utódok között.

Massával a csapat technikai igazgatója, Paddy Lowe is elégedett.

„Felipe világbajnok alkat, ezt láthattuk is abban a szezonban, amikor egy rövid időre az is volt – nyilatkozta Lowe a Motorsport.com-nak. – Világos, hogy nagyon tehetséges, és nagyon élvezetes vele dolgozni, megismerni, ahogy ő foglalkozik az ügyekkel. Szenzációs vele dolgozni: lelkes, barátságos, és nagyon támogatja Lance, valamint a tanulási folyamatot, amin Lance-nek keresztül kell mennie.”

A post shared by Felipe Massa (@massafelipe19) on Jul 30, 2017 at 4:42am PDT

Lowe kijelentette, szerinte Massa „nagyon stabil és lehet rá támaszkodni a garázs másik oldalán. Szerintem ha Felipének megfelelő autót adnánk, még mindig el tudná végezni a feladatát.” A pilóta úgy véli, manapság jóval felkészültebb a sikerre, mint korábban volt.

„Sokkal nyugodtabban versenyzek, és elégedett vagyok azzal, amit az autóban teszek – mondta. – Sajnos néhány futamon kissé balszerencsés voltam, de így is élvezem. Az embert lazábbá teszi, ha nem gondolkodik néhány dolgon, ami a munka velejárója, és csak azzal foglalkozom, amit élvezettel teszek, nyomás nélkül.”

