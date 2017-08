Még Hülkenberg sem tudja, mi lesz Kubicával a teszt után

Meggyőzőnek tartotta a Renault versenyzője a lengyel pilóta visszatérését, főleg a Hungaroringen látott körülmények után. Fogalma sincs, mi csapata terve Kubicával.

Noha ő maga nem volt teljesen elégedett, az F1-es közvélemény nagyra értékelte Robert Kubica teljesítményét a Hungaroringen rendezett teszt második napján, amikor az idei Renault-val 142 kört megtett 8 óra alatt a rekkenő hőségben, és meghökkentően következetes etapokat tudott teljesíteni, amiket a Renault pilótáinak versenytempójával is egy lapon lehetett említeni.

A tesztnap után egyelőre nem tudni olyan gyakorlati akadályról, ami meggátolná Kubica visszatérését a 2011 elején történt, életveszélyes, és maradandó karsérülést okozó ralibalesete után, de ő maga is elismerte, hogy nem tudja, mire készül most a Renault, és a csapat versenyzője, Nico Hülkenberg is csak találgatott azzal kapcsolatban, hogy vajon Kubica lesz-e egyszer a csapattársa.

Kubica tesztje egy győzelemmel ért fel Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„Nincs sok információm, nem voltam a helyszínen. Kaptam némi infót, és persze láttam a köridőket. Úgy gondolom, számára ez nyilvánvalóan nagyszerű visszatérés volt” – nyilatkozta Hülkenberg a Motorsport.com-nak a hollandiai Gamma Racing Day rendezvényen, ahol egy 2012-es Lotus-Renault-val bemutató köröket futott, és az asseni pályán a nem hivatalos körrekordot is megdöntötte.

Egy ilyen súlyos baleset és sérülés után nagyon meggyőző így visszatérni, és 140 kört megtenni egy modern Forma-1-es autóval.”

„Különösen egy olyan pályán, mint a budapesti, ami fizikailag nagyon megterhelő. Úgy gondolom, a teljesítménye is rendben lévőnek tűnt. Nem tudom, mi fog történni, hogy mire készül a Renault, de a teszt szerintem oké volt” – tette hozzá a Le Mans-i 24 órás verseny 2015-ös győztese, aki jövőre biztosan marad az enstone-i istállónál, Jolyon Palmer helye azonban egyáltalán nem garantált.

Hülkenberg úgy vélte, a Renault „nagyjából a várakozásoknak megfelelően” szerepel, ott tartanak, ahova várták magukat a télen. Úgy érzi, elszórtak néhány pontot az előző futamokon, de 11 verseny után 26 megszerzett ponttal továbbra is a konstruktőri világbajnokság 5. helyét célozza meg, nem is alaptalanul.

Szerintem elérhető, de nem lesz könnyű. Nagyjából minden versenyhétvégének flottul kellene mennie, és az soha sem egyszerű.”

Az autóban több lehetőség van, mint az első félidőben, és ez jobb eredményekhez is hozzásegíthet. Az első hat hely mindig a legjobb három csapaté, ha célba érnek, ők mindig előttünk lesznek. Sokkal előrébb járnak, mint mi, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a szezon második felében jó csomó pontot gyűjthetünk, és remélhetőleg egy szokatlan kiugrás is összejöhet.”

