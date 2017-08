Áprilisban nyílik meg a kölni Schumacher-kiállítás

Állandó kiállítás nyílik Michael Schumacher magángyűjteményéből. Autók, relikviák és trófeák is láthatók lesznek a korábbi hétszeres világbajnok pályafutásából.

Áprilisra csúszik a kölni Michael Schumacher kiállítás megnyitása, írja James Allen szakújságíró. Az állandó tárlat az egykori Butzweilerhof repülőtéren kap helyet a Motorworld Cologne nevű létesítményben, és az ígéret szerint Schumacher legkorábbi gokartjaitól a 2012-es Mercedes W03-ig, vagyis az utolsó F1-es autójáig több példányt is megmutatnak majd.

Az autók mellett Schumacher overalljai, relikviái és trófeái is várják majd a közönséget. Lesz mit mutatni, hiszen a korábbi hétszeres világbajnok minden idők legsikeresebb F1-es pilótája, 1991 és 2012 között 306 nagydíj alatt 91 győzelmet ért el és összesen 155 alkalommal állhatott a dobogóra, legtöbbször a Ferrari versenyzőjeként.

A kiállítás mögött ezúttal is Schumacher egyik legkitartóbb szponzora, a német DVAG áll, ami másfél évvel ezelőtt Marburgban már megnyitott egy ingyenesen látogatható, időszaki kiállítást. Ez James Allen szerint a kölni kiállítótér létrehozása után is várja majd az érdeklődőket, a kiállítás honlapja szerint azonban 2018 februárjában, tehát két hónappal az új helyszín megnyitása előtt bezár.

A jelenleg látogatható marburgi kiállítás 350 négyzetméteres alapterületén több mint 70 tárgy tekinthető meg hét téma szerint rendezve. Ez Schumacher világbajnoki címeire utal, de mindegyik téma egy részterületet ölel fel a német pilóta pályafutásából. Megjelenik a csapatjáték, a fejlesztések vagy az extrém sportteljesítmény, bemutatják, hogy az F1-ben sokoldalúságra van szükség.

Alonso múzeuma jól megy

A leendő Schumacher-múzeum mellett Fernando Alonso is saját létesítményben mutatja be pályafutását az érdeklődőknek. Az épület szomszédságában nemzetközi szintű versenyek megrendezésére alkalmas gokartpálya- és iskola is működik, de a legfőbb látványosság természetesen az F1-es autó- és relikviagyűjtemény, amit a kétszeres világbajnok felhalmozott.

Ez a közönséget is egyre jobban érdekli, hiszen bár a sikerek manapság elmaradnak Alonso háza táján, egyre több látogató zarándokol el az oviedo melletti Asturias-ban berendezett létesítménybe. Alonso augusztus elején arról számolt be a Twitteren, hogy júliusban látogatórekord volt, ráadásul hamarosan az Indy 500-on használt autója is megérkezhet a kollekcióba.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!