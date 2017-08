Hamilton: A Ferrari kevesebb pontot szórt el

A Mercedes pilótája hátrányban vágott neki a nyári szünetnek, de hisz abban, hogy meg tudják fordítani a helyzetet, és megnyeri az idei világbajnokságot.

Szoros csatában, de továbbra is Sebastian Vettel vezeti az idei F1-es egyéni világbajnokságot, 14 pont előnnyel mehetett nyaralni Lewis Hamilton előtt. Mindkét pilóta négy győzelemnél jár az idén, de Vettel egy kissé egyenletesebben gyűjtögeti a pontokat akkor is, ha nem lehet az övé a dobogó legmagasabb foka.

A szezon elején folyamatosan a dobogó 1-2 helyét érte el, a Kanadai Nagydíj óta azonban neki is zűrösebb versenyei voltak, de Hamilton sem volt makulátlan. Többször is formán kívül volt, kikapott Valtteri Bottastól, sebességváltó csere miatt rajtbüntetést is kapott, valamint egy szokatlan műszaki hiba, a fejtámasz meglazulása is egy győzelemtől fosztotta meg Bakuban.

Nehéz első félidő van a háta mögött Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„Nagyon sok pontot elszórtunk a mai napig – nyilatkozta Hamilton. – Szerintem csapatként a Ferrari sokkal kevesebbet hullajtott el, de azt reméljük, hogy többet már nem fogunk elszalasztani, ahogy haladunk előre” – nyilatkozta a háromszoros világbajnok, de az érvelésének ellentmond, hogy a konstruktőri pontversenyt még mindig a Mercedes vezeti a Ferrari előtt.

A Ferrari a Hungaroringen fordított az előző futamok trendjén, és legyőzte a Mercedest.

Ehhez elsősorban az kellett, hogy a maranellói autók kisajátítsák az első sort az időmérőn, így az is belefért számukra, hogy Vettel műszaki hibával küzdve is az élen tartsa az autóját, miközben Kimi Räikkönent nem tudta támadni a futamra felgyorsuló Hamilton, aki ezért kénytelen volt a leintés előtt maga elé engedni Valtteri Bottast.

„Nem tudom, miért voltunk az időmérőn hátrányban a Ferrarikhoz képest – ismerte el Hamilton. – Fogalmam sincs, hogy ez a következő versenyen is így lesz-e. Azt sem tudom, hogy vannak-e új fejlesztéseik. Majd az idő megmondja. Most olyan pályák következnek, mint Spa, remélem, jobban fog hasonlítani a helyzet Silverstone-ra” – utalt a Mercedes legutóbbi kettős győzelmére.

Hamilton azt is reméli, hogy a csapata összekapja magát a nyári szünetben.

„Ez nagyon jól fog jönni mindenkinek, hogy egy kis időt tölthessenek a családjaikkal vagy bármi mással, feltöltődjenek, és remélhetőleg frissen térjenek vissza. Igazán hiszem, hogy képesek vagyunk megnyerni ezt a bajnokságot, de ehhez mindenkinek abszolút 100%-ot kell nyújtani. Bíztatom a csapatomat, hogy erősen térjenek vissza, én is próbálok még keményebb lenni.”

