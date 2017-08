Aki sokat járt temetésre, nem ellenzi a biztonságos F1-et

Jackie Stewart nem talál kivetnivalót a glória bevezetésében, és nem tud egyetérteni azokkal, akik elfordulnának az F1-től a csúf szerkezet megjelenése miatt.

Nagy vitákat váltott ki, hogy az FIA 2018-tól kötelezővé teszi az F1-es fejvédő, a glória használatát. Bár a szövetség képviselői egy igen meggyőző prezentációt is tartottak a Hungaroringen, és a Mercedes egy továbbfejlesztett változatot is kipróbált, a közvélemény egy része, és a csapatok még mindig ellenzik, hogy a szerkezet megjelenjen az autókon.

A háromszoros világbajnok Jackie Stewart azonban nem tud egyetérteni velük, és emlékeztetett, hogy ilyen alapon őt is lehetne kárhoztatni azért, mert a versenyzői szakszervezet, a GPDA egyik alapítójaként ő is sokat tett a sport biztonságának fejlesztése érdekében. Szerinte, ha manapság is annyi halálos baleset történne, mint az ő idejében, az emberek nem ellenkeznének ennyire.

A glória 3-as változata a Mercedesen Forrás: Daimler AG/Steve Etherington for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd./Steve Etherington

„Ha annyi temetésen lettek volna, mint én, és annyit könnyeztek volna, annyi közeli barátot láttak volna meghalni… – mondta Stewart a Motorsport.com-nak. – Ennek már vége, mert rendelkezünk a technológiával, ami megakadályozza ezt.”

Attól tartok, semmi rosszat nem tudok mondani a glóriáról.”

„Olvasom a tudósítók rovatait, és azt írják, hogy ez számukra a Forma-1 vége, de én nem tudok ezzel egyetérteni. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy Jackie Stewart tönkreteszi a motorsportokat, mert kiáll a pályák biztonsága mellett. Szerintem mindennek olyan biztonságosnak kell lennie, amennyire csak lehet. Korábban a teljes arcot eltakaró sisakot is bírálták, mert nem lehetett annyira látni a versenyzők fejét.”

Stewart a gyógyszerek példáját említve kijelentette, a megelőzés sokkal fontosabb és olcsóbb is, mint az utólagos kezelés. Leszögezte, hogy Henry Surtees halálos, 2009-es balesete óta szükségesnek tartja a glóriát, mert úgy véli, egy leszakadó kerék bármikor megsebesíthet valakit. Elismerte, nagy balszerencse kell egy Surtees-éhez hasonló balesethez, de szerinte nem lehet erre hagyatkozni.

Azt is elutasította, hogy a biztonsági fejlesztések miatt felelőtlenebbül lehet vezetni.

„Semmi értelme nem lenne, ha azt mondanám, hogy régen még igazi férfiak versenyeztek, ez baromság – szögezte le. – Az autóversenyzők nem változtak (Tazio) Nuvolari és (Rudolf) Carcciola óta. Ha viszont az embernek nagy balesetei is lehetnek, mert tudja, hogy az ellenfele úgyis túléli, talán kissé szabadabban lehet viselkedni a pályán. Túlságosan erőltetni azonban nem lehet, úgy kell vezetni, hogy ne alakulhasson ki olyan helyzet, amiben elveszhet egy élet.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!