Szerződés, úszógumi, aero-macska: Így nyaral az F1

Megkezdődött az F1 nyári szünete, amit a mezőny tagjai a lehető legkülönbözőbb formában használnak fel. Sebastian Vettel már a Hungaroringen kijelentette, hogy elege van a repülőutakból, és otthon, a családjával tölti majd a szabadidejét, Fernando Alonso azonban nem szakadhat el teljesen az F1-től, mert döntenie kell arról, hol folytatja a pályafutását.

Sok lehetősége nincs az F1-ben, úgy tűnik, csak abból választhat, hogy marad-e a Honda vagy esetleg Renault motort használó McLarennél, esetleg veszi a sátorfáját és átigazol az IndyCarba vagy más kihívásokat keres. Alonso korábban azt ígérte, hogy ősszel tesz bejelentést, de elismerte, már a szünetben is ezzel foglalkozik majd.

„Biztosan elgondolkodom a jövőmről a nyári szünet alatt – ismerte el. – Már korábban is elmondtam, hogy szeptember-október körül tervezem eldönteni, hogy mit fogok csinálni jövőre. Győzni akarok, szerintem a legjobb formában vagyok most, úgyhogy remélem, minden összeáll, és mindenki szempontjából a legjobb döntést találjuk majd meg.”

Alonso a Hungaroringen az idei legjobb eredményét érte el, a 6. helyen ért célba.

„Minden nagyon jól ment, de tudtuk, hogy (a Hungaroring) tökéletesen illik az autónk jellegéhez. Most Spába és Monzába megyünk, ezek olyan pályák, amelyek nagyon nehezek lesznek a számunkra, ezért fontos volt, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket. Most jól elmegyünk nyaralni, és a lehető legerősebben térünk majd vissza.”

Lewis Hamiltonnak nincsenek ilyen problémái, ő rögtön egy szponzorált szöcskével ment játszadozni Coloradóba, és ahogy őt ismerjük, valószínűleg csúcsra járatja majd a bulit a három hét múlva esedékes Belga Nagydíjig.

„Mindenképpen úgy érzem, hogy a nyári szünet jókor jön számomra – nyilatkozta Hamilton, aki nagy felzúdulást keltett azzal, hogy a Brit Nagydíj elött is elugrott bulizni Görögországba. – Ez eddig fizikálisan, mentálisan, és érzelmileg is kemény év mindenkinek a csapatban. Nehezen alakult eddig a szezon, és szerintem a szünet mindenkinek jót fog tenni, hogy feltöltődjön és frissen térjen vissza.”

A Red Bull – szerencsére – ezúttal sem tudta megállni, hogy vicces videót forgasson a nyári szünet apropóján, és megörökítették, hogy a marketingeseik szerint Daniel Ricciardo és Max Verstappen hogyan készül a nyári szünetre. A valóságban Ricciardo már az USA-ban nyaral, Verstappen viszont nem árulta el, hogy hova utazik el, de pénteken még sapkákat dedikált.

Valtteri Bottas túlórázott a Hungaroringen, hiszen kedden egész nap tesztelt a Pirelli megbízásából,

és így tett a Ferrari két fiatal tehetsége, Antonio Giovinazzi és Charles Leclerc is. Ők a Hungaroringről Barcelonába utaztak gumitesztre, de pénteken ők is letudták a kötelezettségeiket. Bottas korábban azt mondta, Finnországban tölti a szabadságát. Lehetséges, hogy oda is azzal a magángéppen utazott, ami Budapestre is szállította egy új szponzornak köszönhetően.

A Renault-nál elküldtek mindenkit szabadságra, még a közösségi oldalaikat is egy új igazolásra, az „aero macskára” bízták, miután a csapatnál megállapodtak abban, hogy az autó oldaldobozai elé felszerelt légterelő elem oldalsó pillére úgy néz ki, mint egy macska.

