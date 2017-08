A legmókásabb dolog, amit ruhában lehet csinálni

F1-es autót vezetni sokak álma, a legszerencsésebbek akár tulajdonosként is átélhetik ezt. Megvenni egy autót azonban nem elég, és vannak akadályok, amiket pénzzel sem mindig lehet leküzdeni.

Időről időre előkerülnek korábbi F1-es autók különböző aukciós portálokon. Akadnak közöttük legendás, gyűjtői darabok, de olyanok is, amelyek a mai napig is használatban vannak, versenyzésre is alkalmasak. Bár a legújabb autókat a csapatok természetesen féltve őrzik, a Ferraritól szigorú keretek között pár éves autók már megszerezhetők, és a Mercedes is áruba bocsátotta az egyik 2013-as autójukat, amivel Lewis Hamilton megnyerte a Magyar Nagydíjat.

Bár egy F1-es autó megvásárlása az átlagemberek számára elérhetetlen, az anyagiak csak egy akadályt jelentenek a sok közül. A Classic & Sports Finance összeszedte, hogy mivel kell számolnia annak, aki szeretne egy F1-es autót tudni a garázsában, főleg, ha esetleg vezetni is kívánja azt.

Niki Lauda egy Ferrarival az 1975-ös Brit Nagydíjon, ez az autó egy vagyont érne Forrás: DPPI/DPPI/Dppi F1

Az első kérdés, hogy hol lehet használni egy veterán F1-es autót? Önálló pályabérlésre természetesen van lehetőség, de az FIA külön bajnokságot is szervez ilyen autók tulajdonosainak egykori és jelenlegi nagydíjhelyszíneken. Pár évvel ezelőtt a Hungaroringen is vendégeskedtek az F1-es veteránok, az idén pedig pont a Magyar Nagydíjjal egyszerre zajlott a híres Silverstone Classics rendezvény.

A régi F1-es autók ára 150 ezer fonttól, körülbelül 50 millió forinttól indul

– mondta James Hanson, a Speedmaster Cars szakértője, aki a cikk írásakor is árul F1-es autókat, köztük egy 1978-as Arrows FA1-est, egy 1981-es Lotus 87-est, egy Fittipaldi F1 - F8/04-est és egy Spirit 101-est. Hanson szerint, egy versenyképes, szép történettel rendelkező autó inkább 250-600 ezer fontba kerül, egy Ferrariért pedig akár 3 millió fontot is elkérhetnek.

Schumacher nem az 1991-92-es Benettonnal volt a legsikeresebb, az autó nem is ér kifejezetten sokat Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

Michael Schumacher 2000-es, F1-2000 kódjelű világbajnok Ferrariját, vagyis annak egy példányát, a 198-as karosszériát 2014-ben 1,804 millió fontért árverezte el az RM Auctions. A Schumacher, Martin Brundle és Nelson Piquet által hajtott 1991-92-es Benetton-Ford B191/191B kikiáltási árát 170-220 ezer font közé tették.

Az árat több szempont is meghatározza,

például az autó márkája, története, egykori pilótája, valamint a motor és a mechanikus alkatrészek állapota, de a pótalkatrészek elérhetősége is alaposan befolyásolja, hogy mennyit kérnek el egy példányért. A költségek ráadásul természetesen nem csak a vásárláskor, az üzemeltetéskor is az egekbe szökhetnek.

Ezt a futásteljesítmény és a típus is alaposan árnyalhatja.

A Speedmaster szerint általában 1200 mérföldenként (kb. 1930 km) újjá kell építeni a motorokat, ami 15 ezer fontba (kb. 5 millió forint) kerül, de ez a kevés futás akár 2-3 évig is kitarthat. Hanson hétvégente 1000 fontos büdzsét határozott meg karbantartásokra, természetesen törés és egyebek nélkül. A típusok között itt is nagy differencia keletkezhet.

Alan Jones egy 1979-es Williamsszel, Ford DFV motorral Forrás: Williams

A V12-es Alfa, és a Ferrari motorokat nehezebb és költségesebb szervizelni, mert ezekhez nem lehet utángyártott alkatrészeket szerezni, az F1-es körökben a mai napig emlegetett Ford DFV-khez viszont könnyebb vásárolni, és összességében nagyobb élmény lehet ezeket használni, mert kevesebb gond lesz velük, mint az olasz autókkal.

A „Hajsza a Győzelemért” című film fellendítette a keresletet a ’70-es évek autói iránt,

Niki Lauda, James Hunt, Emerson Fittipaldi és Mario Andretti egykori autói rekordösszegekért kelnek el, de a Ferrarik, McLarenek, Lotusok és Williamsek iránt mindig nagy az érdeklődés, még akkor is, ha a ’60-as évek modelljei manapság kevésbé népszerűek. A Masters bajnokságban az 1966 és 1985 közötti autók indíthatók, az újabb, turbós modellek túl bonyolultak, a még újabbak pedig még nem elég régiek a veteránok rajongóinak.

A Ferrari az eladott autókat is megtartja, és saját maga szervizeli, szállítja, és üzemelteti

Akad azonban egy meglepő akadály. Erre elsőre talán kevesen gondolnának, de az autókat kifejezetten a pilótákra szabták, ezért különösen a Ferrarik esetében gondot okozhat, hogy a leendő tulajdonos egyáltalán belefér-e a pilótafülkébe. Termetes sofőröknek a ’70-es évek autói jelenthetnek megoldást, azok viszonylag tágasak voltak.

Ezeket az autókat nem csak jó érzés vezetni, ezek csodálatosak”

– mondta Hanson, aki szerint nem kell attól sem tartani, hogy nehéz megbirkózni a veteránok kezelésével. „Végül is, mindegyiknek van négy kereke és egy kormánya, mint egy normális autónak. A legutóbb úgy láttam, hogy Lewis Hamiltonnak is csak két keze és két lába volt – viccelt, és úgy vélte, F1-es autót vezetni „a legmókásabb dolog, amit felöltözve lehet csinálni.”

