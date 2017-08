Már nem a Red Bullon múlik, hogy villantson az időmérőn

Christian Horner szeretne erősebb motort látni az autóban az időmérők utolsó felvonásában, különben nem tudják legyőzni a két élcsapatot. Versenykörülmények között már veszélyesek a Ferrarira és a Mercedesre.

Az elmúlt hetekben elkezdte cibálni a Ferrari és a Mercedes bajszát a Red Bull, mert úgy látszik, versenykörülmények között bizonyos pályákon sikerült felzárkóznia a két élcsapathoz.

Ezt az Osztrák Nagydíjon igazolták először, ahol Daniel Ricciardo csak néhány másodperc hátránnyal futott be a 3. helyen,



és a hétvégi Magyar Nagydíjon is komolyan bekavarhattak volna a Ferrarinak és a Mercedesnek, ha Max Verstappen nem üti ki a csapattársát a második kanyarnál, és nem szed be ő maga is egy időbüntetést emiatt. A baleset pillanatában mindketten Lewis Hamilton előtt voltak.

Christian Horner is úgy látja, "a futamokon egyre izmosabb az autónk, Magyarországon is nagyon versenyképesek voltunk." A hiányosságaik az időmérőkön buknak ki, ahol a Renault motorja behatárolja a lehetőségeiket.

A Red Bull az időmérők végén nem tudja

úgy feltekerni a motort, mint a Mercedes vagy akár a Ferrari Forrás: Farkas Péter - GPhírek

"Az időmérőn (a Hungaroringen) láthattuk, hogy Max a második legjobb időt érte el a Q1-ben és a Q2-ben, de az utolsó felvonásban szükségünk lenne egy kis többletre, hogy tartsuk az iramot a fő vetélytársainkkal" - nyilatkozta a csapatfőnök, utalva arra, hogy az erőforrásuk csúcsteljesítménye elmarad a Ferrariétól és a Mercedesétől.

Idén csak Bahreinben és Monacóban fordult elő, hogy valamelyik versenyzőjük legyőzte a nagy kvartett egyik tagját: Bahreinben Ricciardo egy picit gyorsabb volt Kimi Räikkönennél a Q3-ban, Monacóban pedig Verstappennel együtt azért is indulhatott Hamilton elől, mert a brit belefutott a sárga zászlókba a Q2 végén, és nem jutott tovább.

A döntő pillanatokban a Mercedes képes a legtöbb extra lóerőt elővarázsolni a motorbeállításokkal, és a ferraris Sebastian Vettel szerint ez a világbajnoki küzdelemben döntő lehet, mert triviális, hogy aki előrébbről rajtol, könnyebben diktálhatja a saját ritmusát.

A Renault úgy tervezi, hogy idén folyamatos, kisebb igazításokkal javít a motorjának teljesítményén ahelyett, hogy egy-két alkalommal átfogóan frissítené.



A csapatfőnök szerint az idény következő állomásán, a gyors spái pályán sem várható csoda a Red Bulltól.

"Szombaton szenvedni fogunk. Simán el tudom képzelni, hogy az ötödik és a hatodik helyet szerezzük meg a rajtrácson, és hogy ennél gyorsabbak leszünk vasárnap. Spáról legalább elmondható, hogy ott lehet előzni" - mondta Horner.

