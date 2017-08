Csak egyetlen vicces hibát követett el, amikor szerdán először vezethetett idei F1-es autót a Hungaroringen. A tesztjét óriási érdeklődés övezte, és jól vizsgázott, de azt állítja, nem lesz csalódott, ha a nagy visszatérés mégsem jön össze.

Kubica Renault-ját visszatolják a garázsba a Hungaroringen Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„Kú-bí-ca, Kú-bí-ca!" – a Hungaroring fedett lelátóján összegyűlt lengyel kontingens egész nap lelkesen kántálta kedvenc pilótája nevét, aki szerdán hat év után, 2011 februárjában elszenvedett ralibalesete óta először vezethetett kortárs F1-es autót. Annak, hogy a Renault lehetőséget adott neki erre, már önmagában is nagy jelentősége van: a szezon közben csak két tesztnapot teljesíthetnek a versenyzőikkel, és ebből az egyiket – Jolyon Palmerét – feláldozták az ő kedvéért.

Robert Kubica a balesete előtt, amely miatt jobb karját részlegesen amputálni kellett, a Forma-1 egyik legígéretesebb fiatal csillaga volt.

Bár addig csak egy nagydíjgyőzelmet aratott, az olyanok, mint Fernando Alonso és Lewis Hamilton, máig elismerően beszélnek róla, és nyíltan a leggyorsabb versenyzők közé sorolják, akikkel valaha dolguk volt a pályán. Kubica azonban a sérüléséből adódóan nem tudta rendesen mozgatni a karját, ezért a hosszú rehabilitációt követően éveken át szóba sem jött, hogy visszaüljön egy szűk pilótafülkéjű formaautóba.

Fokozatosan mégis egyre közelebb tornázta magát az F1-hez. Nemrég kétszer is tesztelhetett egy öt évvel ezelőtti Renault-t, ami komoly bravúr volt. Ám az idei autók a leggyorsabbak a sport történetében, nagyobb terhelésnek is teszik ki a pilótákat, ezért nem lehetett biztosra venni, hogy Kubica azokban is állni fogja a sarat – pláne 39 fokban, a kanyargós Hungaroringen, ahol a rövid célegyenest leszámítva folyamatosan kormányozni kell.

Kubica a délután elején megmutatta magát a lelátókon ülő rajongóinak Forrás: Farkas Péter - GPhírek

Kubica a tesztnap után azt mondta, a karja ugyanolyan állapotban van, mint tavaly. „Ugyanaz a srác vagyok, mint tíz vagy tizenkét hónappal ezelőtt. Fizikai értelemben annyi a különbség, hogy elkezdtem felkészülni – mondta.

Nem kifejezetten a visszatérés lebegett a szemem előtt, csak tudtam, hogy ha adódik egy lehetőség, készen kell állnom rá.

Az F1 nagyon sokat követel, és a jelenlegi autók a leggyorsabbak az elmúlt húsz évben, még fizikálisabbak, mint az elődeik."

Ő ennek ellenére bírta a gyűrődést. Bár láthatóan fáradt volt, amikor kora este leült beszélgetni az újságírókkal, és ezt nem is tagadta, magabiztosan kijelentette, hogy holnap simán folytatni tudná a vezetést. Pedig 142 kört tett meg a nap folyamán, ami több mint kétszerese a Magyar Nagydíj versenytávjának, és csak az ebédszünetben szállt ki egy kicsit a forró pilótafülkéből.

Sokan jöttek el Lengyelországból, hogy láthassák a hősüket vezetni Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„A magyar az egyik legfizikálisabb pálya – mutatott rá. – Nico (Hülkenberg) is megmondta, hogy ha itt elboldogulok, akkor valószínűleg bárhol képes leszek vezetni. Kemény volt, de szerintem ma az összes versenyző rendesen megszenvedett a körülményekkel."

Gyors volt, de nem az idő a lényeg

1:18.572-es idejével Kubica 4. lett a szerdai tesztnapon részt vevő 13 pilóta közül, a heti összesítést pedig a 6. helyen zárta, 1,448 másodpercre a legjobb időt jegyző Sebastian Vetteltől. Habár az eredményét az ultralágy gumikon érte el, amelyek a Magyar Nagydíj hétvégéjén nem álltak a csapatok rendelkezésére, és így is 1,1 másodperccel elmaradt a Renault szombati legjobbjától, a teljesítménye mindenképpen szenzációsnak mondható.

Azt állította, nem is tudta, Hülkenberg és Jolyon Palmer milyen időket futottak a hétvégén. Délelőtt kapott egy kis időt az autóval való ismerkedésre, utána viszont ugyanúgy a csapat tesztprogramjában vett részt, ahogy bárki más tette volna a helyében, és közben számtalan új alkatrészt kipróbált.

Kubica kívülről nézve is gyorsnak tűnt a pályán Forrás: Farkas Péter - GPhírek

A Renault kormányán ugyan átrendezték a gombokat, hogy a legfontosabbak álljanak kézre neki, és a sebességváltó billentyűjét is átvariálták, de állítólag egyetlen olyan módosítást sem végeztek el az autóján, amelyre kizárólag az ő fizikai korlátai miatt lett volna szükség.

Amikor délután 2-kor visszaültem a pilótafülkébe, máris más versenyzőnek éreztem magam, mint délelőtt, minden sokkal ismerősebb volt. Ez jó jel



– mondta. – Sokan azt hiszik, hogy az ember csak vezetés közben fejlődik, pedig az igazság az, hogy akkor is, amikor csak átgondolja, mivel fejlődhetne. Ha holnap újra vezethetnék, már tudnám, miként lehetnék még jobb. Ismerősebb lenne az autó, minden gördülékenyebben menne."

Kubica egész nap csak egyetlen hibát vétett, és az is inkább vicces, mint veszélyes volt: a garázsból kihajtva reggel nekiment az ajtófélfának a Renault jobb hátsó kerekével, lerántva a Hülkenberg nevét hirdető, még a hétvégéről ott maradt táblát.

„Valószínűleg az F1 történetének egyik legnagyobb baklövését követtem el! – poénkodott. –Annyira koncentráltam az előttem álló emberekre, hogy elfelejtettem, az autók hosszabbak és szélesebbek lettek. Valójában ez volt az az egyetlen hibám ma, ami biztató."

Már Spában visszatér?

Kubica ennek ellenére is elismerte, hogy nem száz százalékig elégedett a tesztjével, mert „az ember mindig többre vágyik." Ám a fő kérdés valójában az lesz, hogy a Renault mennyire elégedett vele. Bár a hivatalos szólamok szerint az idei szezont Palmerrel akarják végigcsinálni, elgondolkodtató, hogy ha így van, miért adták oda az egyik értékes tesztnapot Kubicának, hiszen a 2018-as idény előtt később is lett volna alkalmuk felmérni a képességeit.

A paddockban sokan meg vannak győződve róla, hogy ha a Renault ki tudja ebrudalni valahogy Palmert, már az augusztus végi Belga Nagydíjon Kubica fog ülni a helyén.

A csapat szempontjából ez ideális lenne, hiszen a hátralévő versenyek alatt kiderülne, hogy élesben is megvan-e még benne a régi plusz, vagy 2018-ra inkább valaki mást érdemes helyette szerződtetniük.

Ő viszont valószínűleg jobban járna, ha csak jövőre dobnák be a mélyvízbe, és így lenne ideje alaposabban felkészülni arra, ami a sporttörténet egyik legszenzációsabb visszatérése volna. Bárhogy is alakul, nem akarja beleélni magát.

Kubica megizzadt, de úgy érezte, már holnap vissza tudna ülni az autóba Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„Semmi nem lehetetlen – jelentette ki. – Az elmúlt hat évben különféle életszakaszokon mentem keresztül, amelyek főleg a sérüléseim jegyében teltek. Közben a fejemben is sok minden történt, ami szerintem normális. Ha három hónap alatt ennyit fejlődtem, bármi lehetséges, de realistának kell maradnunk: semmi nem lesz könnyű.

„A célom visszakerülni az F1-be, ha lehetőséget kapok rá. Nem tudom, így lesz-e, egy azonban biztos:

nem leszek csalódott, ha nem sikerül, mert két lábbal a földön járok, és hálás vagyok a Renault-nak mindazért, amit eddig tettek értem."

Robert Kubica megtette, ami tőle telt: a labda már a Renault térfelén van. Ő most nem vágyik másra, mint arra, hogy nyugodtan hazarepülhessen Lengyelországba, és alaposan megeméssze az élményeit, de a Hungaroringen visszavárják, ez nem is lehet kérdés.

