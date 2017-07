Kubica és Räikkönen mellett is lesz kit nézni a ringen

Először rendeznek hivatalos F1-es tesztet a Hungaroringen, szinte közvetlenül a Magyar Nagydíj után. Több sztár is Budapesten maradt, és a jövő csillagai közül sokan túlóráznak a Hungaroringen.

Nem csomagolt össze az F1-es mezőny a Hungaroringen, miután leintették a 32. Magyar Nagydíjat vasárnap délután, mert a hétfői szünnap után kedden és szerdán ismét felbőgnek a motorok a pályán. Az F1 és a Hungaroring történetében először rendeznek nálunk hivatalos F1-es tesztet, amire a múlt hétvégi bérletek is érvényesek, de külön a tesztre is lehet belépőket váltani.

A tesztnapokon minden csapat részt vesz, de a szabályok szerint csak egy autóval dolgozhatnak. A program reggel 9 órakor kezdődik, 13-14 óra között ebédszünet lesz, majd ismét munkához látnak az istállók egészen 18 óráig, amikor leintik az adott napi tréninget. A szezon kezdete és vége között összesen négy tesztnap áll rendelkezésre, ebből kettőt Bahreinben teljesítettek már.

A Ferrari újra bevetheti Räikkönent Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Arpad Kurucz

A szabályok előírják azt is, hogy a négy napból kettőt fiatal pilóták kipróbálására kell fordítani ezért azok a csapatok, amik Bahreinben már mindkét nap során a versenyzőiket szerepeltették, a Hungaroringen már kénytelenek a fiataloknak lehetőséget adni. Lewis Hamiltont és Valtteri Bottast így nem láthatja már a közönség,

Kimi Räikkönennek viszont még bizalmat szavazhat a Ferrari.

Ebben a cikkben elsősorban nem a jól ismert, rutinos rókákat mutatjuk be, hanem azokat a kevésbé népszerű, általában feltörekvő sofőröket, akik lehetőséget kapnak különböző F1-es autók volánja mögött, hogy pallérozzák a képességeiket, és nem mellékesen értékes munkát végezzenek a megbízóik számára, hiszen legközelebb már csak a szezonzáró után lehet tesztelni.

Russell vezetheti a Mercedest Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Zak Mauger

A Mercedes a 19 esztendős brit George Russellt hívta meg, miután az év elején bevették őt a tehetségkutató programjukba. Russell 2014-ben megnyerte a brit F4-et, tavaly 3. lett az F3-as Európa-bajnokságon, az idén pedig vezeti a GP3 mezőnyét, bár a Hungaroringen nem jött ki neki a lépés, egy kiesés és egy 11. hely volt a mérlege.

Russell rengeteg kört megtett a virtuális Mercedesszel a szimulátorban,

de az igazi autót most vezetheti majd először. Ha így folytatja, jövőre alighanem az F2 mezőnyét erősíti majd, hiszen tavalyelőtt még Esteban Ocon, a Force India pilótája is itt tartott a Mercedes támogatásával. A Ferrarinál a szerdai pilótát még nem nevezték meg, de alighanem Räikkönen vezeti majd az SF70-H-t, nála azonban sokkal izgalmasabb a keddi jelölt, Charles Leclerc.

Leclerc tesztelhette már a tavalyi Ferrarit Forrás: © FERRARI MEDIA/© Foto Studio Colombo

Leclerc 19 esztendős, azonban lenyűgöző versenyzéssel és 50 pontos előnnyel vezeti az F2-es bajnokságot. Tehetségére már tavaly felfigyelt a Ferrari, és leszerződtették a pilótanevelő akadémiájukra. Ebben az is segített, hogy a néhai Jules Bianchi volt a keresztapja, de Leclerc épp a hungaroringi első F2-es futamán bizonyított, szenzációs előzésekkel

szombaton a 19. rajtkockából indulva a 4. helyezett lett.

Nagy meglepetés lenne, ha a Ferrari és Haas-teszteket már korábban teljesítő Leclerc-nek jövőre nem találnának ülést az F1-ben, és várhatóan a következő évek egyik meghatározó versenyzője válik majd belőle. Ebben reménykedett valószínűleg a francia Pierre Gasly is, aki Max Verstappen után szerdán tesztelhet a Red Bullnál, az ő pályafutása azonban egyelőre úgy tűnik, parkolópályára került.

Gasly-t bevetették még gumi- és glóriateszteken is, de nem tudni, hogy főállású F1-es lesz-e belőle Forrás: ALEX CAPARROS/Alex Caparros

Gasly tavaly megnyerte az F2-t, amit akkor még GP2-nek hívtak, teljesítménye azonban hullámzó volt, így a Toro Rossónál még mindig Danyiil Kvjatban hisznek jobban, ezért Gasly az idén a japán Super Formulában versenyez, és nem tudni, hogy sikerül-e áttörnie az üvegplafont, és bejutni az F1 mezőnyébe. Hasonló a helyzetben van az orosz Nyikita Mazepin is, őt a Force India elsősorban az erős anyagi háttérnek köszönhetően ülteti autóba, mert

az F3-as Európa-bajnokság 15. helye nem jogosítja fel F1-es álmok dédelgetésére.

Váltótársa, Lucas Auer viszont annál érdekesebb helyzetben van, mert a Mercedes színeiben küzd a DTM bajnoki címéért a Force Indiát is szponzoráló BWT-vel a háta mögött. Gerhard Berger unokaöccseként lehet jövője az F1-ben, de mindenképpen kimagasló teljesítményt kell nyújtania, mert a Mercedesnél tehetséges pilótából mostanában egyáltalán nincs hiány.

Kubica minden megmozdulását nagy figyelem övezi majd Forrás: Renault Sport Racing

A Renault-nál a tehetségkutató programjuk egyik növendéke, az F2 eddigi 4. helyezettje, Nicolas Latifi ülhet autóba kedden, a közvélemény viszont elsősorban Robert Kubica szerdai visszatérésére vár. Bár egyelőre nem tudni, hogy mi is a pontos tétje Kubica első éles tesztjének egy 2017-es autóval, siker esetén egyáltalán nem elrugaszkodott arra készülni, hogy a lengyel pilóta újra a mezőny tagja lesz.

Kubica egyre komolyabb feladatokat kap a Renault-tól.

Nemrég kétszer is sikeres tesztet hajtott végre egy 2012-es Lotus-Renault-val, majd az F1-es szimulátorban is kipróbálták őt, és a goodwoodi Sebességfesztiválon is képviselte a márkát. Állítólag nincs orvosi akadálya annak, hogy a 2011-es, életveszélyes ralibalesete után visszatérjen az F1-be, de még kérdéses, hogy a 2017-es autóval milyen teljesítményre képes.

Norris az F3-ban küzd Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei / Thomas Suer

A McLarennél Stoffel Vandoorne ül autóba kedden, szerdán pedig Lando Norris kap lehetőséget, aki pillanatnyilag a 2. helyezett az F3-as Európa-bajnokságon, de korábban megnyerte a Formula Renault Európa-Kupát, valamint a német F4-et is. Norris még csak 17 éves, de már a McLaren egyengeti az útját, és a wokingi istálló a jövő egyik reménységeként számol vele.

A Williamsnél a táppénzen lévő Felipe Massát csapattársa, Lance Stroll helyettesíti kedden,

szerdán pedig az F2-es Luca Ghiotto kapja meg az autót. Az olasz pilóta komoly bajnokságot még nem tudott megnyerni, de 2. lett 2015-ben a GP3-ban, most pedig egyelőre az 5. helyezett az F2-ben. Nem valószínű, hogy az F1-ben találkozunk még vele. Ugyanilyen meglepő lenne, ha a Haas fejlesztő-pilótája, az amerikai Santino Ferrucci eljutna a világbajnokságig.

Ferrucci igen messze van még attól, hogy F1-es versenyző lehessen Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ferrucci mindkét nap tesztelhet a Haasnál, de ez valószínűleg csak a kapcsolatoknak köszönhető, mert a 19 éves versenyző semmilyen értékelhető eredményt nem ért el eddig. Hasonló a helyzet az indonéz Sean Gelael esetében is, aki a Toro Rossónál mehet, holott a GP2-ben tavaly csak a 15. lett, míg az idén az F2-ben a 17. helyen áll.

A Saubernél tesztelő svéd Gustav Malja sem alkotott maradandót eddig,

pillanatnyilag a 11. helyezett az F2-ben, a Honda által támogatott Macusita Nobuharu viszont a japán F3-at megnyerte már, és a fordított rajtrácsot kihasználva győzött a hungaroringi F2-es futamon is vasárnap, de így is csak 6. a bajnokságban, és 23 évesen csak abban bízhat, hogy a Honda valahogy benyomja őt az F1-be, ez azonban nem valószínű azután, hogy a Sauber inkább marad a Ferrari motoroknál.

A hungaroringi teszt felállása

Mercedes: George Russell

Ferrari: Charles Leclerc, (Kimi Räikkönen?)

Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Force India: Nyikita Mazepin/Lucas Auer, Nyikita Mazepin/Lucas Auer

Renault: Nicolas Latifi, Robert Kubica

McLaren: Stoffel Vandoorne, Lando Norris

Williams: Lance Stroll, Luca Ghiotto

Haas: Santino Ferrucci

Toro Rosso: Sean Gelael, (Carlos Sainz?)

Sauber: Gustav Malja, Macusita Nobuharu

