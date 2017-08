Räikkönen után Bottas is felült a cukiságvonatra

Honfitársához hasonlóan a Mercedes pilótája is találkozott egy ifjú rajongójával, akit örömmel vidított fel. A Magyar Nagydíjon beszélt az élményeiről.

Az idei F1-es szezon egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor egy ifjú szurkoló zokogásban tört ki a helyszínen, miután kedvence, Kimi Räikkönen már a rajtnál kiesett a Spanyol Nagydíjon. A kis Thomas napja azonban jobbra fordult, mert a Ferrari munkatársai megkeresték őt, és még a verseny alatt találkozhatott hősével, aki egy sapkát is neki ajándékozott.

Hasonló gesztust tett Valtteri Bottas és a Mercedes is a Brit Nagydíj után. A finn pilóta észrevette, hogy egy kisfiú a haját is finn színekre festve szurkol neki Silverstone-ban, ezért a Twitteren azt írta, mindenképpen kijár neki egy baseball sapka is. Később Olivert az autógyártó angliai élményközpontjába is meghívták, ahol hirtelen Bottas is felbukkant.

„Láttam egy képet a srácról, és korábban még nem tapasztaltam ilyen rajongást. Be volt festve az arca és a haja is kékre – mondta Bottas a Hungaroringen. – Szerettem volna felvidítani. Kerekesszéket használ, és a csapat megtalálta a szüleit, úgyhogy nagyszerű alkalom volt. Még soha sem láttam ilyen reakciót egy szurkolótól, az én napomat is feldobta, hogy találkozhattam vele.”

Räikkönen elmondta, ő is jól emlékszik még a májusi találkozásra Thomasszal.

„Az első pillanat nyilvánvalóan elég szomorú volt, ezek nem jó emlékek, utána viszont nekem is jobb kedvem lett, mert a kisfiút és a családját nagyon boldoggá tettük, ez már remek érzés volt. Bármikor nem történhet ilyesmi, gondolom, a szerencse is kellett, hogy így alakuljon. Szép dolog valakit felvidítani. (Thomas) nagyon szomorú volt, ahogy látott engem kiesni, de végül jóra fordult minden, és ez a legfontosabb.”

