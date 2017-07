Cenzúrázták a versenyzők véleményét az F1-es fejvédőről

A Magyar Nagydíj előtti sajtótájékoztatón az érvek mellett ellenérvek is megjelentek a versenyzők részéről a jövőre megjelenő F1-es fejvédőről, az összefoglaló viszont egyoldalúra sikerült.

Nagy vita alakult ki az F1-ben, miután az FIA jövőre ráerőlteti a mezőnyre a glória néven ismert fejvédőt. Ezt egy kivételével az összes csapat leszavazta, a versenyzők viszont inkább támogatják a ronda, és nem is kompromisszumoktól mentes szerkezetet, ami a múltban több versenyző életét is megmentette volna.

A téma felmerült a Magyar Nagydíj előtti sajtótájékoztatón is, itt Sebastian Vettel és Fernando Alonso kiállt a fejlesztés bevezetése mellett, akadtak viszont ellenlábasok is, köztük a vasárnap egymásnak eső Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen sem volt elragadtatva attól, hogy jövőre a glóriával az orruk előtt kell versenyezniük.

Tavaly Sebastian Vettel is tesztelte a glóriát Forrás: AFP/Adrian Dennis

Max Verstappen szerint a fejvédő már azelőtt elveszi a kedvét a versenyzéstől, hogy beülne az autóba, és ezzel egyetértett a vasárnap alpári stílusban kommunikáló Magnussen is.

„Elvesz abból a szenvedélyből, amiről a Forma-1 szól. Elcsúfítja az autókat, és a Forma-1-es autóknak nem kellene rondának lenniük. Egy Ferrari is azért izgalmasabb egy Mazdánál, mert szenvedélyesebb, és ha sz*rul néz ki, akkor az is.”

Az ellenvélemények azonban nem találtak értő fülekre,

olyannyira, hogy bár a versenyzők nyilatkozatai az FIA által kiadott, és az F1 hivatalos weboldalán is megjelentetett leiratban szerepelnek, a jogtulajdonos a sajtótájékoztatóról készített videós összefoglalóból egyszerűen kihagyta azokat a véleményeket, amelyek nem a glória mellett szóltak. Az eljárást a Formula One Management egyik szóvivője a Bildnek „szerkesztői döntésnek” nevezte.

A trágárság kivágása elfogadható lenne, Magnussen azonban kitért arra is, hogy meredek emelkedő esetén, például az austini célegyenesben vagy a spái Eau Rouge-ben gondot okozhat a vastag glória a versenyzőknek, de ez a mérlegelendő kifogás sem kapott helyet a videóban.

Az F1-es, valamint egyéb autó- és motorsport-közvetítéseket szemléző F1 Broadcasting blog is kiszúrta az egyoldalú tájékoztatást, és azt írták a Twitteren: „Ha így manipulálják a sajtótájékoztató szerkesztett változatát, akkor nem is kellene feltölteni”, és kifogásolták azt is, hogy miért nem hozták nyilvánosságra az FIA prezentációját még a döntés meghozatala előtt.

