Alonso kamikáze módra támadt

Elismeri, hogy csak így tudta elvenni Carlos Sainztól a 6. helyet. Örül, hogy a McLaren maximálisan kihasználta a lehetőségeit a hétvégén.

A Magyar Nagydíjon a McLaren megelőzte a Saubert a konstruktőri tabellán, és idén először mindkét versenyzője pontszerző helyen ért célba. Fernando Alonsót csak a Ferrari és a Mercedes párosa, valamint Max Verstappen előzte meg a Red Bull-lal, míg Stoffel Vandoorne a 10. helyen futott be.

Alonsót a rajtnál megelőzte a toro rossós Carlos Sainz, de a kétszeres világbajnok a kerékcserék után egy két kanyaron át tartó látványos manőverrel visszavette tőle a 6. helyet.

"Szoros csatát vívtam Carlosszal. Együtt mentünk a rajt és a Safety Cart követő újraindítás után, egyszerre tértünk be a bokszba, együtt jöttünk ki onnan. Tudtam, hogy két köröm lesz, amikor igazán keményen nyomhatom a gázt és meghajthatom kicsit a friss gumikat" - nyilatkozta.

"Próbáltam így tenni, és némelyik manőverem kamikáze akció volt, mert tudtam, hogy két kör után lehetetlen lesz előznöm. Jól sült el."

Az utolsó körben megfutotta a leggyorsabb kört, amit ajándéknak nevezett, majd a leintés után hozzá kapcsolódott a hétvége legmókásabb jelenete: az F1 kedves gesztussal kellemes vakációt kívánt a rajongóknak – csak négy hét múlva folytatódik a világbajnokság – amihez Alonso pár évvel ezelőtti legendás interlagosi fotóját használták fel egy aszfaltképen, és slusszpoénként maga az érintett is helyet foglalt rajta, stílusosan egy napozószékben.

A spanyol boldogan megy a nyári szünetre. "Megdolgoztunk ezért az eredményért. Nem követtünk el hibákat, jól mentünk az edzéseken és az időmérőn, a versenyt pedig tökéletesen zongoráztuk le. Egy szezonban három-négy hétvégén lehetünk versenyképesek, ezekből a maximumot kell kihoznunk, és most pontosan ezt tettük" - mondta.

"Spában és Monzában sokkal nehezebb feladatunk lesz, úgyhogy próbáljuk kiélvezni az eredményt, és elég akkor gondolni a nehezebb hétvégékre, amikor eljönnek."

Csapattársa első pontját szerezte a Forma-1-ben, és előrébb is végezhetett volna a kerékcserénél elkövetett hibája nélkül. "Bíztató volt a hétvégém. Úgy érkeztünk ide, hogy ütőképesnek vártuk magunkat, és sikerült is végig a legjobb tíz között lennünk. Amikor ilyen lehetőség adódik, meg kell ragadnunk két kézzel, és ezt is tettük" - mondta Vandoorne.

"A bokszkiállásom előtt figyeltük a különbségeket, és megpróbáltuk hosszabbra nyújtani az etapot azoknál, akik mögöttem álltak. Azonban elkövettem egy kis hibát, állóra fékeztem a kereket, és túl későn álltam meg."

