Toto Wolff kijelentette, ha a világbajnoki győzelem az ára annak, hogy a csapat hű maradjon az értékeihez, akkor bevállalná a vereséget is, mert hosszú távon ez a kifizetődőbb. Lewis Hamilton azt mondja, ezzel bebizonyította, hogy csapatjátékos.

A Mercedes és Lewis Hamilton jelesre vizsgázott sportszerűségből a Magyar Nagydíjon, ahol kényes lépést bevállalva visszaengedték Valtteri Bottast a 3. helyre, miután a brit versenyző sem tudta megelőzni legalább az egyik Ferrarit. Eredetileg is ezt tervezték, csakhogy a forgatókönyvbe bekavart a futam végén a frissebb gumikon felzárkózó Max Verstappen, aki utolérte Bottast – ezért védhető döntés lett volna az istálló részéről, hogy azt a Hamiltont tartják dobogós pozícióban, aki elől korábban félrehúzódott a csapattársa, hátha ő többre megy a Ferrarik ellen.

Ez azért is kézenfekvő lett volna, mert bár egyelőre Hamilton és Bottas is talpon áll a világbajnoki küzdelemben, előbbinek van több pontja, és a Mercedes beállhatna mögé, ahogy a Ferrari már megtette Sebastian Vettellel. Bár a Mercedes nagy árat fizethet érte, hogy a kockázatok ellenére visszaállította az eredeti sorrendet a pilótái között, Toto Wolff állítja, hosszú távon ez volt kifizetődő, még akkor is, ha Hamiltonnak ez a 3 pont hiányozna a vb-címhez.

Valószínűleg ez volt a legnehezebb döntés, amit az elmúlt öt évben meg kellett hoznom - ismerte el a csapatfőnök. - Igazságos módon akarunk nyerni, de néha nagyon nehéz a helyes úton maradni, és kitartani az értékeink mellett."

Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: AFP/Peter Kohalmi

"Ezekkel az értékekkel nyertünk hat világbajnokságot, és ugyanezekkel fogunk még többet nyerni a következő években - utalt a tarolásra az egyéni és a konstruktőri pontversenyben 2014-től 2016-ig. - Ez ma (Hamiltonnak) három pontba, és lehet, hogy az idei világbajnoki győzelmébe került, tudjuk jól. A csapat azonban így működik, kitartunk amellett, amit kijelentünk, és elfogadjuk, ha ez azzal jár, hogy elveszítjük a vb-t."

"Hosszú távon azonban még több versenyt és világbajnokságot fogunk nyerni ilyen hozzáállással, mint az ellentétével."

Gyorsak nem, de legalább sportszerűek voltunk."

Bottas szerint kedves gesztus volt

A verseny 45. köréig ugyanis Bottas Hamilton előtt haladt, és ekkora mindketten felzárkóztak a Ferrarikra, amelyeknek eltűnt a táv első felében felépített előnye. Sebastian Vettel visszalassult, mert félrehúzott a kormánya, és Kimi Räikkönennek így a hátvédjeként kellett segédkeznie.

Bottas nem tudta ezt kihasználni, ezért elengedte csapattársát, akinek a házon belüli megállapodás értelmében vissza kellett adnia a 3. helyet, ha ő sem jár sikerrel. "Lewis gyorsabbnak tűnt. Nem voltunk biztosak benne, hogy Valtteri mennyire tud közel maradni a Ferrarikhoz, mert egy másik autó követése tönkreteszi a gumikat. Nem közelítette meg őket nagyon, Lewis pedig kért egy lehetőséget, hogy engedjük előre" - mondta Wolff.

A sorrend visszaállítását azonban majdnem meghiúsította Verstappen jelenléte, aki az utolsó körökre a frissebb abroncsokon megérkezett Bottas mögé. "Hosszasan beszéltünk a kivitelezésről, mert Verstappen felzárkózott, és nem akartuk elbukni sem a dobogót, sem a 4. helyet. Folyamatosan tájékoztattuk (Hamiltont) a különbségekről, és arról, hol lenne a megfelelő alkalom. Arra jutottunk, hogy ez az utolső kör utolsó kanyarja lenne, mert azzal csökkennének Verstappen esélyei az előzésre."

Verstappen miatt majdnem a 4. helyen ragadt Bottas. Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: AFP/Peter Kohalmi

"Felmértük a kockázatot, amit Max közelsége jelentett (Bottashoz), és hogy esetleg bolondként jövünk ki a helycseréből. Mérlegeltük az érveket és az ellenérveket, és Lewis támogatásával végül belementünk."

Bottas azért is örült az egyezség betartásának, mert nem feltétlenül számított rá. "Nem hiszem, hogy bárki megtette volna, ha dobogós helyen áll, úgyhogy ez kedves volt a csapattól és Lewistól" - nyilatkozta.

"Aggódtam, amikor távolodtam tőle. Nagyon szenvedtem a lekörözöttekkel, de köszönöm Lewisnak, hogy betartotta az ígéretét, és végül elengedett. Megadtam neki az esélyt, hogy megpróbálja megelőzni a Ferrarikat."

Egy szakadt kábel miatt nem reagáltak Hamilton kérésére

Hamilton, akinek a hátránya a Magyar Nagydíj eredményével 14 pontra nőtt Vettel mögött, reméli, meggyőzte azokat, akik kétségbe vonják, hogy a csapat érdekei fölé helyezi a sajátjait. "Remélem, a mai vezetésemmel és viselkedésemmel megmutattam, hogy csapatjátékos vagyok, és tartom a szavam. Kemény volt 7 másodpercet leadni, és aggódtam, hogy Verstappen is megelőz, de szerencsére nem így történt" - mondta.

"Remélem, hogy ha elveszítjük a világbajnokságot, az nem három pontnál kisebb különbséggel lesz."

Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A Mercedesnek külön problémát jelentett a futamon, hogy egy elszakadt optikai kábel miatt elszállt a kommunikációs rendszere az adatokkal és a rádióforgalommal együtt. "Időnként feléledt a rendszer - mondta Wolff. - Néha tudtunk beszélni (Hamiltonnal), máskor nem."

"Hihetetlen volt a csapatmunka. Brackley-ből és Brixworth-ből a tartalék rendszereken át tekintélyes mennyiségű adatot kaptunk, a rádión néha hat-heten beszéltek James (Vowles-hoz, a főstratégához)."

A hiba befolyásolta Hamilton versenyét is, mert így a csapat nem hallotta meg időben a kérését, hogy szeretné hosszabbra nyújtani az első etapját.

"Nagyon jó volt a tempóm, de nem működött a rádió, így nem tudtam szólni a csapatnak, hogy jó állapotban vannak a gumik, és kint maradnék. Ha megtettem volna még 5-10 körig, talán lett volna esélyem támadni és megelőzni a Ferrarikat - nyilatkozta. - Nem tudom, miért lassultak le. Azt hittem, aggódnak a gumik miatt, és később felgyorsítanak, de nem így történt."

Később a probléma miatt Bottas mögött is időt vesztett, és azt mondta, a késlekedés sokat kivett a gumijaiból.

