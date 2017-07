Vettel örül, hogy a Ferrari a pályán adott csattanós választ

Szerinte a csapat silverstone-i vereségét túllihegték, ezért fontos volt megmutatniuk, hogy még mindig versenyben vannak a Mercedes ellen. Tudják, hogy a Magyar Nagydíjra hosszú lesz, de a múltkori defektek ellenére sem tartanak a hőségtől.

Sebastian Vettel mindössze 1 pontos előnnyel vezeti a vb-t, de a Magyar Nagydíj időmérője optimálisan alakult számára: magabiztosan megszerezte a pole pozíciót, míg legfőbb világbajnoki ellenfele, Lewis Hamilton még saját csapattársától, Valtteri Bottastól is kikapott, és csak a 4. helyről vághat majd neki a versenynek.

Vettel végig uralta a pályát. Csupán az időmérő középső szakaszát, a Q2-t nem ő zárta az élen, mert Hamilton másodszor is kiment a pályára, hogy megpróbálja felvenni a ritmust, és akkor futott egy jobb kört. Ám a döntőben a Ferrariknak nem akadt komoly kihívója: a végén Kimi Räikkönen is felkapaszkodott a csapattársa mögé, hátrébb szorítva a Mercedeseket. A Ferrari ezzel Monaco után az idén másodszor foglalta el az első rajtsort.

Vettel és Räikkönen meghódította a Hungaroringet - egyelőre csak az időmérőn Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„A Q1-től kezdve remekül éreztem magam az autóban. Eleinte csak azokat a köröket futottuk, amiket muszáj volt – mondta Vettel az időmérő után. – A Q3-ban teljesített első körömmel nagyon elégedett voltam, de tudtam, hogy egy kis idő maradt még benne. Ezért a második próbálkozásomat teljes erővel megnyomtam, és valamivel gyorsabb is lettem, csak az utolsó szektorban túl sokat követeltem a gumiktól, ezért három kanyar alatt elvesztettem mindent, amit előzőleg nyertem."

Vettel másodszorra is össz-vissz 2 ezredmásodperccel maradt el az első idejétől, tehát két köre is elég lett volna a pole-hoz.



1:16.276-os eredményével 2,2 másodperccel döntötte meg a még 2004-ből származó pályacsúcsot, pedig a legjobb részidejeiből még jobb, 1:26.104-es idő jött volna ki. A letaglózó silverstone-i vereség után fontosnak érezte, hogy a Ferrari visszavágjon a Mercedesnek.

„Ez még csak szombat, a mai eredményért nem osztanak pontokat, mégis jó érzés, mert a legutóbbi verseny óta túl sokat beszéltek rólunk össze-vissza. Örültem, hogy a pályán adhattuk meg a választ – mondta. – A Hungaroringet nagyon szeretem, az autó fantasztikusan ment, úgyhogy egyszerűen élvezetes volt vezetni ma."

Vettelnek a Monacói Nagydíj óta minden futamon közbejött valami. Az Origo GPhírek kérdésére, hogy vasárnap a győzelem lesz-e fontosabb, vagy az, hogy végre megint egy tiszta versenyt teljesítsen, azt felelte:

Hát, a legutóbbi tiszta versenyem, a monacói győzelemmel végződött!"

„Az esélyeink jók, hiszen az első sornál nem lehet előrébbről rajtolni, de holnap hosszú és forró napunk lesz, ami keményen próbára teszi a gumikat. Megspóroltunk egy szettet a többiekhez képest, ez előnyt jelenthet. A futamon sok mindenre oda kell majd figyelnünk. A tiszta verseny jó verseny, aztán azt meglátjuk, milyen eredmény sül ki belőle."

Nem félnek a gumiktól

Vettelnek és Räikkönennek azért maradhatott egy szettel több ultralágy gumija, mint a többieknek, mert a Mercedes és a Red Bull pilótái a Q2-ben kétszer mentek ki a pályára, ők viszont csak egyszer. Bár Silverstone-ban mindkettejük autóján megadta magát egy gumi, a Ferrari német versenyzője nem tart attól, hogy a mogyoródi hőség miatt bajba kerülnek majd.

A Ferrarik legutóbb Monacóban rajtolhattak az élről Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Holnap valóban sok lesz az ismeretlen, mert tegnap a piros zászlók miatt csak egy pillantást vethettünk a gumik viselkedésére. Senki nem tudta elvégezni azt a munkát, amit szeretett volna" – ismerte el a versenyszimulációkkal kapcsolatban.

ESÉLYLATOLGATÁS - MI VÁRHATÓ A VERSENYEN? A Red Bull nem csak vaktölténnyel lövöldöz a Hungaroringen

„Én ma elégedett voltam az autóval, a balanszt sokkal jobbnak éreztem, mint tegnap, pedig melegebb volt, úgyhogy a hőséggel szerintem jól megbirkózunk.

De a fő kihívás mindenképpen az lesz, hogy tovább életben tartsuk a gumikat, mint a többiek."

A Ferrari számára külön öröm, hogy Räikkönen is megelőzte a Mercedeseket. Neki ez csak a Q3 végén, az utolsó erőfeszítéssel sikerült, amikor a pálya első szektorában még a csapattársánál is jobb részidőt ért el.

„Az utolsó körömmel elégedett voltam, kivéve, hogy a sikánba befelé lecsúsztam a bal oldali kerékvetőre, és ettől az autóm kissé keresztbe állt, amivel vesztettem némi időt – mondta a finn, aki Monacóban elcsente a pole-t Vettel orra elől. – Enélkül szerintem az 1. helyet is elérhettem volna, de a 2.-hoz így is elég jó lett a köröm, a csapat szempontjából ez is nagyszerű. Holnap meg fogjuk próbálni megtartani a pozícióinkat."

