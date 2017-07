Most mi lesz, a Ferrari simán elsétál a győzelemmel?

Hamilton az időmérő után úgy vélte, nem lesz sok esélye Vettel ellen a Magyar Nagydíjon. De mitől támadt fel hirtelen a Ferrari, és a Mercedesnek van-e titkos fegyvere ellenük, vagy inkább a Red Bull miatt aggódhatnak?

Miután két héttel ezelőtt, Silverstone-ban kiütéses győzelmet aratott, Kimi Räikkönen defektje miatt még a 2. helyet is megkaparintva Valtteri Bottas révén, a Hungaroringre egyértelműen a Mercedes érkezett meg az új etalonként.

Szándékosan nem használom a favorit kifejezést, mert a pálya vonalvezetését inkább a Ferrarira szabták, de az biztos, hogy lendületben a Mercedes volt. Már a Brit Nagydíj előtt, Spielbergben, Bakuban és Montrealban is az ő versenytempójuk volt az erősebb, azaz úgy tűnt, a szezon elejéhez képest fordult a kocka, és a Ferrari elvesztette az előnyét a hosszú etapokon is.

Vettel fantasztikus időket szórt szombaton Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Noha ezt a versenyzők és a csapatok szeretik tagadni, lélektanilag nem mellékes, hogy augusztusban, a kötelező szünet alatt ki megy nyaralni egy győzelem felszabadító emlékével. Ez majd csak ma délután, a Magyar Nagydíjon fog eldőlni, a Mercedesnél azonban nem túl optimisták azt követően, hogy a Ferrari valósággal az aszfaltba döngölte őket az időmérőn.

Már szombat délelőtt, az utolsó szabadedzésen látták, hogy baj lesz. Sebastian Vettel akkor 9 tizedet vert Bottasra, Hamiltonra pedig még többet, 1,4 másodpercet, ráadásul a csapattársak közé Max Verstappen is beférkőzött. Hamilton különösen szenvedett, állandóan le-le csúszott a pályáról, és egyetlen kört sem sikerült rendesen összeraknia.

Utána változtattunk kissé az autón, jobban beletaláltunk a gumik üzemi hőmérsékleti tartományába, úgyhogy valamelyest összeszedtük magunkat, csak nem eléggé"



– ismerte el a csapatot irányító Toto Wolff.

Valóban, az időmérőn csökkent a hátrányuk: Bottas 0,254 másodpercre megközelítette Vettelt. Hamilton a Q2-ben még meg is előzte a Ferrarikat, ez azonban csalóka volt, mert kétszer kellett próbálkoznia hozzá, míg Vettel és Räikkönen csak egyszer járt a pályán, az etap elején. A Mercedes eleve két menetet tervezett a Q2-re, de Hamiltonnak muszáj is volt újra kimennie, mert az első szett gumija nagyon rázta az autóját, és ha azon érte volna el a legjobb idejét, azon is kellett volna rajtolnia.

Hamilton nem találta a helyét a forró, 56 fokos aszfalton Forrás: NurPhoto/Robert Szaniszlo/NurPhoto/Robert Szaniszlo

A Q2 hajrájában futott 1:16.693-as köre végül az egész napi legjobbja lett, mert a Q3-ban nem tudott javítani: az első próbálkozásakor elfékezte magát a célegyenes végén, a második során pedig kénytelen volt biztosra menni, ezért nem kozkáztathatott túl sokat, nehogy kikapjon a Red Bulloktól egy olyan pályán, amelyen előzni a lehetetlennel határos.

Hamilton a rádión többször panaszkodott a vibrációra, de elismerte, hogy nem emiatt maradt le a Ferrariktól.



„Tulajdonképpen ugyanaz történik, mint egy közúti autó gumijával: kicentírozzák a kereket. Ha mégis vibráció lép fel, az olyan, mintha rögtön szögletesre lenne fékezve – magyarázta. – Ez nem hátráltat túl durván, csak a kanyarban összezavarja az embert a balansszal kapcsolatban, mert téves érzetet kelt. Nem emiatt nem tudtuk tartani a lépést a Ferrarival, hanem azért, mert ezen a hétvégén nyilvánvalóan előreléptek. Megérdemelték a pole-t."

„Szerintem egyetlen pillanat sem volt, amikor veszélyesek lettünk volna rá. Nem tudtuk hozni a Ferrari köridejeit."

Kiestek a komfortzónájukból

De mi lehetett a probléma? Hamilton szerint a Mercedes nem viselkedett rosszul, csak egész egyszerűen nem volt elég gyors. Pont egy ilyen helyzetet a legnehezebb orvosolni.

Bottas a Q3-ban közelebb került a Ferrarikhoz, de megszorongatni nem tudta őket Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Az autónk egy bizonyos határig jónak tűnt, de amikor láttuk a Ferrarik idejét, muszáj volt 110%-on vezetnünk, és így már borotvaélen kellett táncolni vele – mondta a brit. – Olyan területre kényszerítettük, ahol nem érezte igazán jól magát."

Az utóbbi három-négy versenyen történtek fényében ez meglepetésnek tűnhet, ám ha figyelembe vesszük, hogy a Hungaroringhez hasonlóan kanyargós Monacóban szintén a Ferrari hódította el az első rajtsort, hamar összeáll a kép. Amikor megkérdeztük, hogy a maranellói istálló vajon tényleg előrelépett, vagy csak a pálya adottságai kedveznek nekik, Hamilton tanácstalanul azt felelte, ezzel kapcsolatban legfeljebb találgatni tud.

„Igen, úgy tűnik, az autójuk jobban passzol ehhez a pályához – mondta. – Kívülről nézve olyan, mintha egyáltalán nem csúszkálnának. Talán nagyobb leszorítóerejük van."

Wolff már biztosabb abban, hogy egyszerűen itt van a kutya elásva. „Szerintem a pályán múlt – jelentette ki az időmérős vereségről az Origo GPhírek-nek. – Három nagy leszorítóerős, egymáshoz hasonló pálya van, ezt tudjuk: Monaco, Budapest és Szingapúr.

Kezd kirajzolódni egy olyan mintázat, hogy a mi autónk genetikailag stabilabb a gyorsabb pályákon, a Ferrarik viszont nagyon jól mennek ott, ahol sok a szűk kanyar."



Bottas egyetértett a főnökével. Mint láttuk, a Ferrari az idén egyébként is hajlamos nagyobb leszorítóerőre behangolni az autóját: így tettek például a Red Bull Ringen is, talán azt a logikát követve, hogy az erősségükre építsenek a motorerő helyett, amiben a Mercedesnek még mindig maradt némi előnye.

Vettel motorral érkezett a pályára Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

Bár a Ferrari technikai igazgatója, Mattia Binotto pénteken azt állította, az előző versenyek sem a Mercedes fölénybe kerüléséről, hanem csupán a pályánként ingadozó erőviszonyokról árulkodtak, Wolff szerint tulajdonképpen a hungaroringi eredmény is azt bizonyítja, hogy a Scuderia előrelépett. Azért gondolja így, mert Monacóban Hamilton a gumikkal küszködve még a Q3-ig sem jutott el – igaz, Bottas viszont közelebb volt a Ferrarikhoz, mindössze 45 ezreddel csúszott le a pole-ról.

Monte-Carlóban sokkal súlyosabb gondjaink voltak

– mondta Wolff. – Az autó akkor új volt számunkra, és a mintázat, amit most láttunk, még nem rajzolódott ki. A mai napban éppen azt a pozitívumot látom, hogy közelebb kerültünk a Ferrarihoz az ilyen típusú pályákon."

Ezzel lehet vitatkozni, de a Mercedes szerencséjére a következő ilyen erőpróba majd csak Szingapúrban vár rájuk. Cserébe Silverstone-ból kiindulva Spa és Szuzuka az ő pályájuk lehet, sőt a motorerő fontossága miatt Monza is.

A Magyar Nagydíj máris a Ferrarié?

A mai versennyel kapcsolatban viszont nem túl magabiztosak a Mercedesnél. „Hát, szerintem lazán elsétálnak a győzelemmel" – válaszolta nem túl lelkesen Hamilton a kérdésünkre, hogy mire számít a Magyar Nagydíjon a Ferrarival szemben.

Wolff ennél azért kicsit többet vár.

Jó rajtot! A szélárnyékban balról, jobbról elhúzunk a Ferrarik mellett. Sima ügy..."

– viccelődött, aztán elkomolyodva hozzátette: „Szocsiban pont erről beszéltünk a verseny előtt, és Valtteri meg is csinálta. Budapesten a rajt mindenképpen nagy lehetőség, mert aki jól lő ki, elég hosszú út áll előtte az első kanyarig, talán 6-700 méter, és közben van esélye az előzésre. Mármint az első és a második kanyarban, mert utána egy kicsit komplikálttá válik a dolog..."

„Ez is csak egy autóverseny lesz, sok minden megtörténhet. Meglátjuk, mi lesz az eredmény, de ha csak az autók tempójából indulunk ki, számunkra a kármentésről szól majd a mai nap."

Ricciardo nem a stratégiára épít: előzgetni akar Forrás: Origo

A Hungaroringen nehéz előzni, ezt mindenki tudja, de azért nem lehetetlen. A Red Bull időmérős tempója Hamilton szerint csalódás volt – fél másodperccel elmaradtak Vetteltől, holott pénteken még a pole-ra is esélyesnek érezték magukat az új aerodinamikai csomaggal –, a 6. helyről rajtoló Daniel Ricciardo azonban azzal fenyegetőzött, hogy hajlandó lesz kockáztatni az előrejutásért.

Mivel neki kevesebb vesztenivalója van, mint a vb esélyeseinek, ezt nem lehet félvállról venni.

„Szórakoztató verseny lesz. Valószínűleg nem fogok túl sok barátot szerezni közben, és ez így is van rendjén – mondta a 2014-es győztes. – A boly hátuljáról indulva muszáj előreverekednem magam, ehhez pedig szükségem lesz pár szép manőverre. Nem feltétlenül kell jól rajtolnom ahhoz, hogy feljebb kapaszkodjak. A korábbi években is élveztem itt az előzéseket..."

A Mercedeseknek mégis inkább a bokszstratégiára kell építeniük a Ferrari ellen, bár valószínűleg csak egyetlen elé vágási lehetőségük lesz. A tavalyi Magyar Nagydíjat három versenyző kivétellel mindenki két kerékcserével teljesítette, az idei gumik azonban az autók adottságaihoz mérten relatíve tartósabbak, ezért most várhatóan csak egyre lesz szükség.

Igaz, a Pirelli számításai szerint a két kiállás – 23 kör a szuperlágy gumikon, 24 a lágyakon, aztán újabb 23 a szuperlágyakon – egy hajszállal gyorsabb, de csak papíron, mert nagy az esélye, hogy a második kerékcsere után a versenyző forgalomba kerül, és az előzési nehézségek miatt nem tudja kiautózni a jobb állapotú gumik előnyét.

Így az egy kiállás tűnik az optimálisnak, konkrétan 33 kör egy ultralágy, a maradék 37 pedig egy lágy szetten.



Ha azonban a Mercedesek a Ferrarik nyomában tudnak maradni, taktikai előnybe kerülhetnek – talán. A rejtélyes silverstone-i defektek emléke ugyanis még mindig kísért Maranellóban, ezért a hőség hiába kedvezett nekik a szezon elején, a Ferrari most nem kockáztathat meg egy túl korai kerékcserét. Vettel, akit a Brit Nagydíjon Max Verstappen kényszerített rá egy utóbb végzetesnek bizonyuló, az optimálisnál hamarabb lebonyolított kiállásra, csütörtökön nem is tagadta, hogy ezentúl óvatosabbak lesznek a gumikkal.

A versenyre megmaradt új (new) és használt (used) gumiszettek száma az egyes keverékekből Forrás: Pirelli

A Ferrarinak egyébként a Mercedeshez hasonlóan annak ellenére sem maradt új szuperlágy szettje a versenyre, hogy a pilótái csak egyszer jártak a pályán a Q2 alatt. Az élcsapatok közül egyedül a Red Bull párosa gazdálkodhat érinteten garnitúrával a legpuhább keverékből, aminek azonban csak a kevésbé valószínű két kiállás esetén lesz jelentősége. Lágy szettből mindenkinek van új, amint a fenti táblázatból kitűnik.

Ha Vettel megnyeri a Magyar Nagydíjat, ő mehet nyaralni a világbajnokság éllovasaként, de hogy ebben az esetben mennyivel fog vezetni, az hidegen hagyja.

Számok... A suliban tűrhető voltam matekból, de még túl korán van a számolgatáshoz!

– mondta, miután megszerezte 48. pole pozícióját. – Úgy fogunk versenyezni, ahogy a csövön kifér. Így tettünk az első pár futamon, és így fogjuk csinálni tovább is. Szerintem ez az egyetlen út a sikerhez."

