Alonso végre nem számít visszaesésre a versenyen

Szerinte reális eredmény, hogy a McLarenek a három élcsapat mögött a 7-8. helyről indulhatnak a Hungaroringen. Mindkét pilóta kettős pontszerzést vár a vasárnapi futamon.

A McLaren nagy reményekkel vágott neki a Magyar Nagydíj hétvégéjének, hiszen tudták, hogy a lassú, kanyargós Hungaroringen kevésbé hátráltatják őket a gyenge Honda-motorok. Már a pénteki edzéseken is a mezőny első felében végeztek, és a szombati időmérőn sem kellett csalódniuk: Fernando Alonso a 8., Stoffel Vandoorne a 9. helyen végzett, de Nico Hülkenberg büntetése miatt mindketten előrébb léphetnek egy helyet a rajtrácson.

Alonso elmondta, nem lepte meg, hogy a McLaren a Hungaroringen érte el az idei legjobb időmérős eredményét. "Tudtuk, hogy a három élcsapat gyakorlatilag elérhetetlen, ezért legjobb esetben is csak a 7. és 8. helyekért küzdhettünk. Ez sikerült is, ahogy arra számítottunk" - nyilatkozta a spanyol, aki az előző két évben pontszerző helyen ért célba a Hungaroringen, és most sem számít rosszabb eredményre.

A McLaren az idei legjobb eredményét érheti el a Hungaroringen - katt a galériához! Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

"Vasárnap még nem osztogatnak pontokat, ezért nagyon remélem, hogy holnap megtartjuk ezeket a pozíciókat, és fontos pontokat szerzünk. Nagyon nagy szüksége lenne erre a csapatnak - mondta. - Szerintem most a versenyen is rendben leszünk. Ezen a pályán nehéz lesz minket megelőzni, a gumik is nagyon kiszámíthatóan viselkednek. Egy jó rajttal komoly esélyünk lesz rá, hogy megtartsuk a pozíciónkat, egyértelműen ez a célunk."

Vandoorne az első pontjaiért hajt

Jól szerepelt csapattársa, Stoffel Vandoorne is, aki Silverstone után ismét bekerült a Q3-ba, bár ezúttal több mint három tizedet kapott a csapattársától. "Ma mindent kihoztunk az autónkból. Egész hétvégén erősek voltunk, ezért örülök, hogy az időmérőn is sikerült megtartani a formánkat, és mindketten bejutottunk a Q3-ba - mondta a belga. - Erősnek éreztem az autómat, főleg a kanyarokban."

"A legfontosabb nap persze a holnapi lesz, nagyon bízunk benne, hogy mindkét autónk pontszerző helyen tud végezni. A tempónk alapján a mezőny első felébe tartozunk, szóval tényleg van esélyünk erre."

