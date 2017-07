A kormány 35 milliárdot ad a Hungaroring felújítására

Az erre az évre a költségvetésből elkülönített 5 milliárd forintot a pálya még nem kapta meg, ezért a három szakaszban tervezett modernizáció kezdete jövőre csúszik, de miután találkozott a Forma-1 új vezérével, Chase Carey-vel, Szijjártó Péter szombaton ígéretet tett rá, hogy sor kerül a pálya modernizációjára.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, a Hungaroringen találkozott a Forma-1 új anyacégét, a Liberty Mediát vezető Chase Carey-vel, akitől elmondása szerint megnyugtató válaszokat kapott a Magyar Nagydíj jövőjére vonatkozóan. A mogyoródi versenynek 2026-ig érvényes szerződése van, amely még Bernie Ecclestone uralma idején született meg, de eddig nem volt egyértelmű, a Liberty hogyan viszonyul hozzá.

„Korábban mindig egy félelemként fogalmazódott meg, hogy a hungaroringi versenyhétvége folyamatos veszélyben van, tekintettel arra, hogy ez egy régi pálya, több évtizedes tradícióval rendelkezik, nem Abu-Dzabi, nem ultramodern, és ezzel az új típusú világgal nehéz megtalálni a közös pontjait" – mondta Szijjártó Péter az Origo GPhírek kérdésére az időmérő előtt.

„Az új amerikai vezetés azonban egész más megközelítést alkalmaz. Carey úr elmondta nekem, hogy ő nem akar olyan sorozatot, amelyben 20-21 uniformizált versenyhétvége van.

Ő nem akar 21 ugyanúgy kinéző versenypályát, hanem szeretné, ha mindegyiknek meglenne a saját identitása, és nekünk ez az erősségünk."



A miniszter úgy vélte, ha valaki a Hungaroringre jön, „azt látja, három évtizede hogyan indult az F1 Magyarországon, illetve Közép-Európában, és az amerikaiak ezt a korábbiakkal ellentétben értéknek tekintik."

Chase Carey és Szijjártó Péter az időmérő előtt, a Hungaroringen Forrás: Farkas Péter - GPhírek

A pálya infrastruktúrája mindazonáltal elavult, a közművek is sürgős felújításra szorulnak. A menedzsment már korábban benyújtott egy részletes tervezetet a létesítmény átfogó modernizációjára, amely három szakaszban valósulna meg. Az első az idén októberben, a célegyenes külső oldalán lévő infrastruktúra bontásával kezdődött volna meg, és erre az állami költségvetésből el is különítettek 5 milliárd forintot, ami azonban értesüléseink szerint a Hungaroringhez még nem érkezett meg.

Ezt kérdésünkre Szijjártó Péter is megerősítette. „Ennek költségvetéstechnikai okai lehetnek, de az összeg benne van a költségvetésben, a Hungaroring meg is fogja kapni – ígérte. – Mielőtt idejöttem, Seszták (Miklós) miniszter úrral hosszasan egyeztettem erről. A pénzből meg fogják tudni kezdeni a tervezést."

A felújítás részleteiről és ütemezéseiről korábban mi is közöltünk egy exkluzív cikket és egy videót. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy nyilatkozott, miután Szijjártó Péter azt mondta, támogatja a modernizációra vonatkozó előterjesztést, az eredeti ütemtervet próbálják követni, csak egy év csúszással: a bontás nem az idén, hanem a 2018-as versenyszezon után indul majd meg.

A három év alatt összesen 35 milliárd forintot különítenének el a Hungaroring megújulására.

„Az idei esztendő költségvetésében ott van 5 milliárd forint, amiből a lelátó teljes felújítását meg tudjuk kezdeni, a tervezést és a közbeszerzést, illetve megindulhat a közművek megújításának tervezése, jövőre pedig már a valós munkálatokra is sor kerül – magyarázta Szijjártó Péter. – A következő évre a stratégia 20 milliárd forintot irányoz elő, amelyből a paddock felújítását meg lehet kezdeni, és a bokszutcát is meg lehet újítani, 2019-re pedig 10 milliárd forintot, amelyből a paddockot be lehet fejezni, és a parkoló kapacitást jelentősen lehet növelni."

Látványterv az új főépületről Forrás: Hungaroring Sport Zrt.

A kormány reméli, hogy a modernizáció akár 2026 után is biztosítani fogja a Magyar Nagydíj jövőjét.

Az elképzelésünket Carey úr örömmel fogadta, és világossá tette, hogy hosszú távon számítanak Budapestre a versenysorozatban



– mondta a külgazdasági és külügyminiszter. –2026-ig van szerződésünk, de az új típusú hozzáállást látva szerintem utána sem lehet probléma. Most vizes vb van, mégis 30 százalékkal növekedett a jegyeladás tavalyhoz képest, ami világosan mutatja Magyarország és a közép-európai térség érdeklődését a Forma-1 iránt."

