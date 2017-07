Toro Rosso: Mindkét pilóta ludas volt a silverstone-i ütközésben

A csapatfőnök Sainzzal és Kvjattal is elbeszélgetett, de szerinte felesleges lenne túlragozni a csapattársak között ütközést. Az egymás iránti tiszteletre szólította fel a pilótáit.

A Toro Rosso két pilótájának, Carlos Sainznak és Danyiil Kvjatnak a viszonyát eddig sem lehetett barátinak nevezni, a Brit Nagydíj első körében történt ütközésük pedig még jobban elmélyítheti a köztük lévő konfliktust. Az incidens azzal kezdődött, hogy Kvjat leszaladt a pályáról a Becketts kanyarban, majd pont Sainz mellé tért vissza. A két Toro Rosso összeért, Sainz rögtön kiesett, Kvjat pedig sérült autóval folytatta a futamot. Az orosz később áthajtásos büntetést is kapott, amiért veszélyesen tért vissza a pályára, de a Toro Rosso csapatfőnöke, Franz Tost úgy véli, Sainz is hibázott az incidens során.

"Mindkét versenyző hibázott - nyilatkozta Tost az Autosportnak, majd azt is elárulta, miért cselekedett helytelenül Sainz is. - Danyiilt büntették meg, mert ő csúszott le a pályáról, de valójában mindkét pilótánk hibás volt. Egy ilyen gyors kanyarban az ember nem megy bele egy kerék-kerék elleni küzdelembe, különösen az első kanyarban, párszáz méter megtétele után. Szerencséjük volt, hogy nem értek össze a kerekeik, mert sokkal nagyobb balesetet is szenvedhettek volna."

Sainz és Kvjat a Brit Nagydíj első körében akadt össze Forrás: 2017 Getty Images/Clive Mason

Nincs értelme túlragozni az incidenst

A csapatfőnök elmondta, mindkét versenyzővel elbeszélgetett közvetlenül a verseny után és a Magyar Nagydíj előtt is, de ennél több figyelmet nem szeretne szentelni az incidensnek. "Tudják, hogy az ő felelősségük, hogy elvigyék az autóikat a kockás zászlóig. Azt is tudják, hogy 400 ember dolgozik azért, hogy versenyképes legyen az autójuk, ezért nem kellene a futam elején összeütközniük - mondta. - Nem voltak túl hosszúak a megbeszélések. Persze mindenki bosszankodott, a versenyzők is, de nem lett volna értelme órákig erről beszélni. 10-15 perc alatt mindent el lehet mondani."

Tost hozzátette, a Magyar Nagydíj előtti csütörtökön is tartottak egy találkozót, ahol elsősorban az egymás iránti tiszteletre hívták fel a pilótáik figyelmét. Külön szabályokat azonban nem akarnak felállítani arra vonatkozóan, hogy a versenyzőik hogy viselkedjenek egymással a pályán. "Ennek nem lenne semmi értelme. Az a lényeg, hogy tiszteljék egymást, és elég helyet adjanak a másiknak a túléléshez - jelentette ki. - Nem ez volt az első eset, hogy csapattársak ütköztek, és nem is ez lesz az utolsó. De szeretném, ha a mi pilótáink között többé nem fordulna elő."