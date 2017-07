Vettel: Három csapat küzdhet a pole-ért a Hungaroringen

A német hétvégéje nehezen indult, de délután egyre jobban érezte magát az autójában. Räikkönen a sok piros zászló miatt bosszankodott a Magyar Nagydíj pénteki napja után.

A Ferrari mindkét pénteki szabadedzést a második helyen zárta a Hungaroringen, délelőtt és délután is Daniel Ricciardo tudott gyorsabb lenni náluk. Az első gyakorláson Kimi Räikkönennek jött ki jobban a lépés, miközben Sebastian Vettel csak a hatodik lett, délután viszont a német tudta a legjobban megközelíteni a Red Bull ausztrál versenyzőjét. A szoros időeredményeket hozó edzésen 183 ezredet kapott Ricciardótól, és 18 ezreddel volt gyorsabb a Mercedest kormányzó Valtteri Bottasnál.

"Délelőtt nem tudtam felvenni a ritmust, de délután több időt tudtam az autóban tölteni, jobban is sikerült az edzés. Nagyon csúszós volt a pálya, mindenki küszködött a tapadás hiányával, nehéz volt ideális kört futni - mondta Vettel a délelőtti edzésről, amelyen sok kisebb hibát követett el, és egyszer meg is pördült a 12-es kanyarban. Akkor túlkormányzottságra panaszkodott, de délután elégedett volt az autójával. "A hosszú etapjaimat jónak éreztem, és ahogy egyre több időt töltöttem az autóban, a balansz is folyamatosan javult. Ez biztató a hétvége hátralévő részére nézve" - mondta.

Vettel egyre jobbnak érezte az autóját pénteken - katt a galériához! Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Vettel szerint a Red Bull pénteki tempóját komolyan kell venni, a Mercedes pedig szokásához híven többet fog kihozni az autójából szombaton, ezért a három istálló közül bármelyik esélyes a pole pozícióra. "Nagyon szoros az élmezőny, a mai eredmények alapján szerintem egyikünket sem lehet kizárni. Mi a saját tempónkra koncentrálunk, megpróbálunk mindent kihozni az autónkból, és persze reménykedünk, hogy a többiek elé tudunk kerülni. Ma viszont ezt még egyáltalán nem lehet megmondani."

Räikkönen inkább a délelőtti eredményével lehet elégedett, de délután sem az autója tempója okozta a legnagyobb problémát. "A délelőtti edzésünk jól alakult, a második gyakorlás viszont nehezebb volt - magyarázta. - Kipróbáltunk néhány dolgot, de valószínűleg nem a legjobb döntéseket hoztuk - persze túl rosszul sem szerepeltünk. Nehéz körülmények között köröztünk, például a piros zászlók miatt, mert nem tudtunk annyi kört teljesíteni, amennyit szerettünk volna. Ettől függetlenül nem volt olyan rossz napunk."

Räikkönen nem volt hajlandó jóslatokba bocsátkozni a Ferrari időmérős esélyeivel kapcsolatban. "Majd holnap meglátjuk, ennél többet én sem tudok. Az időmérőn fog csak kiderülni, hogy valójában hol tartunk - mondta a finn, aki alatt a délutáni edzésen rövid időre megállt a Ferrari, de végül önerőből tudta folytatni a körözést. - Én sem tudom pontosan, mi történt. Először a gázpedállal volt valami gond, de ez megoldódott, tehát nem volt komoly a probléma. Soha nem jelent jót, ha megállunk a pályán, de ez most magától megoldódott."

