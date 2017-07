A Red Bull nem csak vaktölténnyel lövöldöz a Hungaroringen

Pénteken a Magyar Nagydíj mindkét szabadedzését Ricciardo nyerte meg a továbbfejlesztett Red Bull-lal, amely szinte olyan, mintha egy teljesen új autó lenne. Lehet, hogy a Hungaroringen ők is beszállnak a Ferrari és a Mercedes küzdelmébe? Nem kizárt, és a versennyel kapcsolatban szerencsére egyébként is sok a kérdőjel. Esélylatolgatás.

Ricciardo egész nap gyors volt a Hungaroringen Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

Ha három a magyar igazság, akkor három csapat közül kerülhet ki a győztes a Hungaroringen? Kétségtelenül szépen hangzik, hogy a Ferrari és a Mercedes meccsébe végre beszállhat a Red Bull, és pénteken gyakran túlcsordul a jól szereplők optimizmusa, de az energiaitalosok két versennyel ezelőtt, Ausztriában már megmutatták, hogy a fejlesztések eredményeképpen felfordulás nélkül is képesek lőtávolon belül maradni az említett két istállóhoz.

Daniel Ricciardo ott 6 másodpercen belül ért célba Valtteri Bottas Mercedeséhez és Sebastian Vettel Ferrarijához képest, holott a május eleji Spanyol Nagydíjon még majdnem körhátrányban futott be e két autó mögött.

Bár Silverstone-ban a Red Bullt kellemetlen meglepetésként érte, hogy lemaradt – kérdésünkre Ricciardo ezt úgy magyarázta, hogy a korábban szimplán csak gyors kanyarok teljesen padlógázosak lettek, ami közismerten nem a Renault-motoros RB13-nak kedvez –, a Magyar Nagydíjon ismét beleköphet a világbajnokság favoritjainak levesébe. Pénteken le is adták a figyelmeztető lövést azzal, hogy Ricciardo mindkét edzésen a leggyorsabbnak bizonyult.

A Ferrari nem volt teljesen elégedett a péntekjével, de a Mercedesnél gyorsabbnak tűnt Forrás: AFP/Peter Kohalmi

A Hungaroring rövidsége eleve összerántja a mezőnyt, a vonalvezetése elhalványítja a motorbeli különbségeket, de ez önmagában nem feltétlenül lenne elég ahhoz, hogy megrángassák az oroszlánok bajszát; a szakadék csökkentéséhez a Red Bull hatékony fejlesztési munkájára is szüksége volt.

Az istálló többek között új első szárnyat, oldaldobozt, padlólemezt készített,

melyek olyan érzést keltettek Ricciardóban, "mintha egy B változatú autót vezetett volna" pénteken. Az újításokkal egyértelműen ő barátkozott össze gyorsabban, mert Max Verstappen elismerte, hogy az első edzésen "nem volt elégedett a balansszal, össze-vissza csúszkált", és csak délután, több változtatás után vette fel a ritmust.

A napot ugyanakkor mindketten kellemes szájízzel zárták, mert úgy látták, az erős tempójuk nem csupán egy mért körön, hanem a versenyszimuláció során is adott volt.

A műsorváltozás keresztbe tesz a Mercedesnek?

Ezt az egyenletben mindig ismeretlen tényezőként szereplő benzinmennyiségeken és a motorbeállításokon túl több okból is nehéz megítélni: bezavart két piros zászlós megszakítás, a rövid pályán szinte mindenkinek akadt olyan köre, amelyre hatással volt a forgalom, és az is összekuszálja a szálakat, hogy

értékelhető hosszú etapot a Mercedesek és Vettel a lágy gumin, míg a Red Bullok és Kimi Räikkönen a szuperlágyon teljesített.



A első tényező a Pirelli sportigazgatója szerint mindenképpen befolyásolja a hétvége további menetét. "A második szabadedzésen a piros zászló miatt nem volt lehetséges képet kapni a gumik kopási sebességéről, ezt tehát a csapatoknak máshogy kell felmérniük, de holnap, amikor délelőtt csak egyetlen órányi edzésidő áll a rendelkezésükre, nehéz dolguk lesz. Nem lesz elég idejük felkészülni az időmérőre, és teljesíteni hosszú etapot is, úgyhogy ez vasárnapig nagy kérdőjel marad" - jelentette ki Mario Isola.

A Mercedes megint eltévedt a beállításokkal Forrás: Daimler

Pascal Wehrlein és Jolyon Palmer balesetével mintegy 15 percet, 10-11 környi információt vesztettek a csapatok. Lehet, hogy ez hozza helyzetbe a Red Bullt, mivel a versenyzők nyilatkozatai alapján úgy tűnik, arányaiban Ricciardo és Verstappen hozta ki a legtöbbet az autójából, míg a Mercedesnek kifejezetten árthat, hogy megint eltévedt a beállításokkal, és a szokásosnál kevesebb adatból kell orvosságot kifőznie.

Egyelőre egyáltalán nem látjuk, mit kellene változtatni az autón. Rengeteg dolgot ki kell elemeznünk

- vallotta be Lewis Hamilton, elismerve, hogy a délutáni edzés tapasztalatai összezavarták. Bottasról sem lehet megmintázni a boldogság szobrát. "Nem voltam elégedett az autó balanszával, főleg a hátuljával szenvedtem. Holnap valószínűleg tovább melegszik a pálya, ezért mindenképp stabilabbá kell tennünk az autó hátulját" - nyilatkozta a finn.

A hőmérséklettel kapcsolatban Isola ugyanezt jelezte előre, és azt mondta, a Pirelli már péntek délelőtt is 39, délután 45-46 fokot regisztrált, csak a hivatalos időmérő monitoron ez nem látszott. "Ez azért van, mert az egyik emberünk mindig a napon méri a hőmérsékletet, hiszen a pályát is megsüti a nap, a hivatalos szenzorra viszont néha árnyék vetül. Itt 10 fok különbség volt a két mérés között" - közölte.

Hol vannak a Red Bull határai?

A versenyen a gumigyártó sportigazgatója szerint az jelenti majd a különbséget az egy- és a kétkiállásos taktika között, hogy a szuperlágy gumik meddig bírják a strapát. Ezek várható élettartamára nem derült fény pénteken, az viszont látszik, hogy Ricciardo nem a levegőbe beszél:

bár a Mercedesekkel nem lehet összemérni a versenyszimulációját az eltérő abroncsok miatt, Räikkönen Ferrarijánál valóban jobb tempót ment.



"Mindig kellemes a rangsor élén végezni, de a jó tempót a hosszú etapokon is hoztuk, ami magabiztossá tesz a hétvége további részére - mondta. - Úgy tűnt, a Ferrari délután kicsit jobban fokozta az iramot, de így is a versenyzői előtt maradtam, úgyhogy kedvezők a jelek."

Versenyzők hosszú etapjai a szuperlágy gumin. A függőleges tengelyen a másodpercben mért köridő, a vízszintesen a körök száma látható Forrás: Gerse József (Origo)

Körátlagok a hosszú etapok első 5 értékelhető köre alapján

Bottas 1:21.946 (lágy gumi) Vettel 1:22.392 (lágy gumi) Ricciardo 1:22.455 (szuperlágy gumi) Verstappen 1:22.631 (szuperlágy gumi) Hamilton 1:22.720 (lágy gumi) Räikkönen 1:22.723 (szuperlágy gumi)

Ricciardo kijelentette, hogy az időmérőn bizonyára ismét szintet lép a Mercedes, a vetélytársak közül azonban Hamilton, Bottas és Vettel egyaránt arra számít, hogy a pole-ra mindhárom csapatnak lehet esélye.

A Red Bullban is van tartalék, de a csapat főmérnöke, Paul Monaghan nem volt hajlandó elárulni, milyen pole-időre számítanak. "Nem, ezt nem fogom megtenni! - nyilatkozta. - Kikerülöm a kérdést azzal az ürüggyel, hogy fogalmunk sincs, a riválisaink mennyivel lesznek gyorsabbak, azt pedig végképp nem árulhatom el, hogy mi milyen időre vagyunk képesek."

Versenyzők hosszú etapjai a lágy gumin. A függőleges tengelyen a másodpercben mért köridő, a vízszintesen a körök száma látható Forrás: Gerse József (Origo)

A Mercedest azért nem kell félteni, mert a legjobb körátlagot Bottas szállította a lágy gumin, holott azok a Pirelli becslése szerint körönként 8-9 tizeddel lassabbak a szuperlágyaknál. A finn körönként 4-9 tizedet vert csapattársára és Vettelre. A két baleset közti ablakban mindhárman megtettek néhány kört a szuperlágy gumin is, de úgy látszik, ezek közül is csak kevés volt tiszta.

Sok volt a kicsúszás, de miért?

A pénteki szabadedzések alatt a versenyzőknek folyamatosan egyensúlyozniuk kellett a kacskaringós pályán, és úgy tűnt, a tapadáshatár még a megszokottnál is keskenyebb. Meglepően sok olyan jelenet volt, amikor egy autó fara látszólag minden előjel nélkül kitört valamelyik kanyar bejáratánál, gyakran túl gyorsan ahhoz, hogy a pilóta reagálni tudjon rá.

Sebastian Vettel megúszott egy piruettet a 9-es kanyarban, Pascal Wehrlein viszont nem volt ilyen szerencsés (lásd a lenti videóban!), ő keményen a gumifalba csapódott, miután elvesztette az irányítást a szakzsargonban Alesiként emlegetett 11-esnél, ahol délelőtt Antonio Giovonazzi is lezúzta a Haast. Jolyon Palmer ennyire nem járt rosszul, de ő is összetörte az autóját, amikor a célegyenesre ráfordító bejáratánál nem tudta megzabolázni a Renault meglóduló hátulját.

Az idén már több pályán láttuk, hogy a tapadás a korábbi években megszokottnál gyorsabban veszik el, de Isola szerint ez elsősorban nem magukon a gumikon, hanem inkább az autók végletekig kihegyezett aerodinamikáján múlik.

„Szerintem az aerodinamikai csomagjuk nem segít ebből a szempontból, mert ha ráhajtanak a rázókövekre, vagy bármilyen más okból elveszítik az ideális útfekvésüket, hirtelen a leszorítóerő jelentős része elveszik – mondta az Origo GPhírek-nek a Pirelli sportprogramjának főnöke.

Az idén a gumik futófelülete is nagyobb lett, de mivel a leszorítóerő préseli oda őket az aszfalthoz, ha ebből 1-200 kg egyik pillanatról a másikra elveszik, az rengeteget számít."



Hozzánk hasonlóan Isola is furcsállta, hogy míg Ricciardo már az első edzésen megközelítette a 2004-ben felállított pályacsúcsot, pedig akkor többen panaszkodtak a még nyers aszfaltra, délutánra nem javultak tovább jelentősen az idők. Akadtak olyanok a mezőnyben – Räikkönen, Palmer, Massa és Grosjean –, akik délelőtt gyorsabbak voltak, mind délután.

Stroll Williamse a 4-es kanyarban. A csapattársa, Massa látványosan csúszkált délután Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A csapatoknál is rákérdeztünk, hogy ennek mi lehetett az oka. Nick Chester, a Renault technikai igazgatójának magyarázata szerint „a második edzésre egyszerűen melegebb lett az aszfalt, és kicsit erősebben fújt a szél is, ami megnehezítette egyes versenyzők dolgát."

Monaghan egy árnyalatnyit összetettebb okokkal szolgált. „Amikor évekkel ezelőtt Magyarországra jöttünk, az autók az első szabadedzésen porfelhőt húztak maguk után, és a pálya állapota a hétvége folyamán rohamosan javult – mondta. – Az aszfaltot most nagyszerűen letakarítják, mielőtt rámegyünk, ami szerintem mindannyiunknak jó, és mivel délelőtt hűvösebb van, ha ez illik valakinek az autójához és a gumikhoz, már akkor is lehet feszegetni a határokat anélkül, hogy a por korlátozná a tapadást."

A Hungaroringen ugyanis manapság a verseny előtti hétfőn-kedden végeznek egy nagytakarítást,

aztán a nagydíjhétvége folyamán minden éjjel újra letakarítják, így az aszfalt már kezdetben sem annyira nyers, mint régen volt.

A kerékvető veszélyes lehet

A pályára egyébként a tavalyi szezon előtt került teljesen új burkolat. Ez a második évre gyakran kevésbé érdessé válik, és kissé kis fakul, de a Pirelli mérései szerint a Hungaroringen egyelőre egyik folyamat sem indult meg. Az aszfalt továbbra is kifejezetten sötét tónusú, ezért valósággal szívja magába a forróságot.

Palmer a délelőttöt és a délutánt sem úszta meg incidens nélkül Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A felújítás során új rázóköveket is építettek be, de némelyiken az idén megint változtattak. Köztük a gyors 4-es kanyarén, ahol Palmer péntek délelőtt látványos balesetet szenvedett, ráadásul egy viszonylag ártalmatlannak tűnő szituációban: kicsit lecsúszott a pályáról, és amikor vissza akart térni rá, a dupla szélességű kerékvető pereme leszakította a teljes első szárnyat az autójáról. (Ez az incidens az alábbi videón a 34. másodperc körül látható.)

Ez a Pirellit is nyugtalanítja: Isola elismerte, hogy a telemetria alapján utána akarnak járni, a Renault pontosan hol találkozott ilyen szerencsétlen módon a rázókővel. „Durván megütötte, és igaz ugyan, hogy a terheletlen kerékkel, de amikor az autó kanyarodás közben oldalra dől, az ívbelső gumi csak nagyon kis részen érintkezik a kerékvetővel" – magyarázta.

Ki kell nyomoznunk, hogy ez mennyi kárt okozott, hiszen a verseny 70 körből áll, tehát aki egy kerékcserével megy végig, megtesz 40 kört egy szett gumin, azaz 40-szer rámegy arra a kerékvetőre."



Ez már csak azért sem mellékes, ami a két Ferrarival történt a két héttel ezelőtti Brit Nagydíj végén: Räikkönen és Vettel egyik gumija egyetlen kör eltéréssel adta meg magát. Isola szerint a Pirelli vizsgálata arra jutott, hogy a két esetnek semmi köze nem volt egymáshoz, groteszk módon teljesen véletlenül sújtotta látszólag hasonló probléma egyazon csapat két versenyzőjét.

Bár az elvékonyodott futófelület értelemszerűen könnyebben megsérül, egyik gumi sem mutatta a túlhasználat vagy a fáradás jeleit. Hogy Vettel miért kapott lassú defektet, az valószínűleg már soha nem derül ki, Räikkönen gumiján viszont találtak két vágást, amelyet akár egy rázókő is okozhatott. A Pirellit ezért is érdeklik a Hungaroring 4-es kanyarjának rázókövei – nincs szükségük rá, hogy megint szétszakadó gumikról készült képek járják be a világsajtót.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!