Baumgartner Zsolt F1-es autóval vitte el pár körre a feleségét

Különleges ajándékot kapott a család a Magyar Nagydíj első edzésnapján, a Hungaroringen vezetve vissza is tértek az egykori versenyző emlékei. Még a kislányuk is beülhetett az utasülésbe.

Baumgartner Zsolt a feleségével, Zsófival, a kislányukkal, Annával, és Paul Stoddarttal Forrás: Farkas Péter - GPhírek

Amióta a Forma-1 új tulajdonosa, a Liberty Media elindította az F1 Fan Experience programot, Baumgartner Zsolt nemcsak Melbourne-ben, hanem majdnem az összes helyszínen viszi a szerencséseket a kétüléses F1-es autóval.

Hazai pályáján, a Hungaroringen azonban különleges utasa volt: a feleségét, Zsófit vihette el pár körre a születésnapján.

„Nagyon-nagyon vártam, készültem rá, meg Zsolt egyszer már vitt egy Ferrarival itt a Hungaroringen, úgyhogy a gyorsaságra számítottam. De hogy fizikailag ennyire kell tartanom magam, az váratlanul ért – mesélte lelkesen Zsófia. – Kétszer lefejeltem az előttem lévő támlát, amikor fékezett a Zsolti, pedig tudtam, hogy jön a kanyar! Nagyon jó volt."

A kétüléses F1-es autóban az utas a pilóta mögött ül Forrás: Farkas Péter - GPhírek

„Én öttusáztam, és amikor elkezdtem beöltözni, ugyanaz a versenyláz jött elő, mint akkor! Egyébként nem szeretem a gyorsaságot, de ez óriási élmény volt. Jó a pilóta... Bárki mellé nem ülnék be csak úgy száguldozni, az biztos."

Amikor megkérdeztük, hogy mi lepte meg a legjobban, Zsófia a fizikai terhelést emelte ki. „A pulzusom az egekben, és patakokban folyik rólam az izzadság – mondta.

A kanyarokat lehet látni, de azt, hogy mi jön, nem. Ez is kelthet félelmet az emberben."

Baumgartner elindul a körre a feleségével Forrás: Farkas Péter - GPhírek

Baumgartner még a 2005-ös szezont versenyezte végig a Minardival, és a mai napig jó kapcsolatot ápol a már megszűnt csapat főnökével, a kétüléses programot üzemeltető Paul Stoddarttal. Ő is a garázsból felügyelte, ahogy a pilótája felkészül a kalandra a feleségével, aztán együtt fotózkodott velük és kislányukkal, Annával, akit még az utasülésbe is beültettek az anyukája mellé.

Az Origo GPhírek-nek Magyarország történetének egyetlen F1-es versenyzője elmondta, hogy ugyanúgy vezetett a feleségével a fedélzeten, mint bármelyik másik utassal, de a kétülésessel eleve nem feszegetik a határokat, csak „70-80 százalékon" mennek vele. Azért játékból oda-vissza előzgették egymást a másik autóval, amelyet Patrick Friesacher vezetett.

Abszolút felébresztette a régi emlékeket, nagyon szeretem a pályát, jó a ritmusa. Remek érzés ilyen autóval menni rajta



– nyilatkozta Baumgartner. – Úgy éreztem, mintha tegnap lett volna, amikor utoljára itt versenyeztem, pedig már jó sok évvel ezelőtt volt. A hang erősen azt az időszakot idézi, bár ez az autó 10-12 másodperccel, vagy még többel lassabb körönként a mostaniaknál."

Stoddart üzemelteti a kétüléses programot Forrás: Farkas Péter - GPhírek

A kétüléses autót a Ford V10-es motorja hajtja, amelynek az üvöltése visszacsempészi kicsit a régi hangulatot a Hungaroringre. A tapadás azonban nem volt túl jó, mert F2-es demógumikat használnak, Baumgartner ma ugyanazokat kapta meg, amelyeket csütörtökön, a nyers pályán már elkoptatott.

„Ez a tartalékautó volt, tegnap a másikat használtuk, ezt most járattuk be, hogy ha bármi közbejön a hétvégén, akkor tudjunk menni vele – mondta. – Ezért egy kicsit az autóval is kellett ismerkednem, de a második körben már a helyén kezeltük a dolgot, és Patrickkal elég jól tudjuk csinálni ezt a csikicsuki előzgetést, megbíztunk egymásban, úgyhogy ez elég jó show volt."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!