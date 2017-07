A Forma-1 mezőnye a jövő héten megkezdi a szokásos, négyhetes nyári pihenőjét, előtte viszont vár még rájuk egy kemény megmérettetés a Hungaroringen. Sebastian Vettel az idény eleje óta vezeti a világbajnokságot, de a Mercedes az elmúlt hetekben a mezőny fölé emelkedett, így a Magyar Nagydíj rekordere, Lewis Hamilton a papírforma szerint átveheti a vezetést a tabellán. A magyar futam azonban rengeteg meglepetést tartogatott az elmúlt évtizedekben, így egyik csapat sem lehet biztos a dolgában.

A Forma-1 mezőnye immár zsinórban 32. alkalommal látogat el a Mogyoród mellett fekvő Hungaroringre, és az elmúlt évek többségéhez hasonlóan ezúttal is itt rendezik a hosszú, négy héten át tartó nyári szünet előtti utolsó nagydíjat. A magyar futamot az idén talán a szokásosnál is nagyobb várakozás előzi meg, hiszen a Mercedes és a Ferrari között rendkívül szoros csata zajlik a világbajnoki elsőségért: a szezon felénél járva

Sebastian Vettel egyetlen ponttal vezeti a tabellát legnagyobb riválisa, Lewis Hamilton előtt.

A brit azon a pályán ugorhat Vettel elé, ahol korábban már ötször tudott nyerni - ezzel egyébként ő a Magyar Nagydíj történetének legeredményesebb versenyzője.

A Hungaroring 1986 óta állandó helyszíne a világbajnokságnak Forrás: DPPI media/Alexandre Guillaumot

Az 1986-ban épült pálya az elmúlt három évtized során igazi klasszikussá nőtte ki magát, s bár a lassú tempója, valamint az előzési lehetőségek csekély száma miatt egyes szurkolók manapság is unalmasnak tartják, a csapatok és a pilóták körében töretlenül népszerűnek számít. Budapest közelsége miatt az egész hétvégét élvezik, magát a pályát pedig a technikás jellege miatt kedvelik, ahol igazi kihívás összerakni egy ideális kört. A mindössze 4381 méter hosszú Hungaroring az utcai pályák mellett a Forma-1 egyik leglassabb pályája, de az egymásba fonódó kanyarok mégis lendületessé és élvezhetővé teszik a pilóták számára. Előzni tényleg nehéz, de a DRS-zónák bevezetése (a célegyenesben, valamint a 2-es kanyar előtt) itt is javított a statisztikákon. A vonalvezetést a lassú és közepes kanyarok uralják, de a 10-es kanyarban a 250 km/ó-t is meghaladja az autók tempója. A célegyenes végén tavaly 325 km/ó volt a legnagyobb mért végsebesség, a körrekordot pedig 1:18.438-os idővel Rubens Barrichello tartja a jelenlegi vonalvezetésen, de ez könnyen megdőlhet a hétvége folyamán.

Akárcsak tavaly, a Pirelli idén is a szuperlágy, a lágy és a közepes gumikat veti be a Magyar Nagydíjon, a legnépszerűbb választásnak természetesen a legpuhább keverék bizonyult. A közepes gumikat hanyagolják a csapatok, mindenki egy szettet kért belőle, a szuperlágyakból viszont a többség 9-10 garnitúrát is elhasználhat a három nap alatt. A Ferrari és a Mercedes pilótái egyaránt 9 szettet rendeltek belőle.

A Hungaroring pályarajza Forrás: FIA

A Magyar Nagydíjra szokás szerint hőséget, 30 fok körüli hőmérsékletet jósolnak, egy-egy nyári zápor azonban mindig megzavarhatja az eseményeket. Többször előfordult már, hogy az eső bolondított meg egy-egy futamot a Hungaroringen, tavaly pedig az időmérő edzés nyúlt majdnem két órásra a piros zászlók miatt. A Hungaroringen egyébként is meglepően magas a váratlan eredményeket hozó, izgalmakkal teli futamok aránya, szinte minden évre jut valamilyen emlékezetes pillanat.

A hétvége fő témái

Az élre ugrik-e Hamilton a pontversenyben?

Miután három héttel ezelőtt Lewis Hamilton csak a 3. helyen ért célba az Osztrák Nagydíjon, és 20 pontra nőtt a hátránya az éllovas Sebastian Vettel mögött, elismerte, hogy ez már "jelentős lemaradás", amely a világbajnoki címért folytatott harcát is veszélyeztetheti. A Brit Nagydíjon azonban újra bebizonyosodott, milyen gyorsan fordulhat a kocka a Forma-1-ben: Hamilton óriási előnnyel szerezte meg a pole-t, majd idei negyedik futamgyőzelmét aratta a hazai versenyén, miközben Vettel egy futam végi defekt miatt csak a 7. helyen ért célba. Hamilton így rögtön egyetlen pontra csökkentette a hátrányát, ráadásul az elmúlt néhány versenyen egyértelműen a Mercedes tűnt erősebbnek,

a formajavulásukból kiindulva már ők számítanak a bajnokság elsőszámú esélyesének.

A Hamilton és Vettel között zajló küzdelembe akár még Valtteri Bottas is beleszólhat, aki csupán 23 pontos hátrányból követi az éllovasokat.

Egy pont választja el a vb-címért küzdő riválisokat Forrás: DPPI/Florent Gooden

A hungaroringi futamot sokan "sorsdöntőnek" tartják a világbajnokság alakulásának szempontjából - ha a Ferrari az utóbbi hetek gyors pályáitól teljesen eltérő jellegű Hungaroringen is alulmarad a gumiproblémáin felülkerekedő Mercedesszel szemben, akkor nagyon nehéz dolguk lesz az idény második felében. Vettel szerint viszont nem kell ilyen tragikusan felfogni a jelenlegi helyzetüket, ő úgy érzi, a Ferrari továbbra is képes legyőzni a németeket, főleg a vasárnapi versenytempójuk alapján.

A Mercedes is optimistán várja a következő futamokat, ráadásul Toto Wolff szerint még mindig nem tudták kihozni a legtöbbet az autójukból, ezért további javulásra számítanak. A Mercedes vezére szerint azonban az idei szezonban kiszámíthatatlan az erősorrend váltakozása, ezért az utóbbi futamok eredményei alapján sem bízhatják el magukat.

"Nagyon nehéz ez az idény, bármikor megtréfálhatnak minket - mondta. - Az autónkat nem könnyű beállítani, bár az év eleje óta sokat fejlődtünk ebben. Kíváncsian várjuk mire megyünk a Hungaroringen, ezen a lassú pályán, ahol a hőséggel is meg kell küzdenünk. Az itteni szereplésünk talán pontosabb képet ad a jövőre nézve is."

Összeszedi-e magát a Red Bull?

Ha csak a végeredményt vesszük figyelembe, a Red Bull nem szerepelt rosszul a Brit Nagydíjon: a sorozatos műszaki hibákkal sújtott Max Verstappen végre célba ért két Mercedes és egy Ferrari mögött a 4. helyen, Daniel Ricciardo pedig az utolsó helyről kapaszkodott fel, és közvetlenül a csapattársa mögött intették le. A számok azonban megmutatják, hogy az osztrák istállónak Silverstone-ban semmi esélye nem volt arra, hogy felvegye a versenyt a Mercedesszel és a Ferrarival. Verstappen az időmérőn 1,6 másodperccel maradt le a pole pozícióról, és Kimi Räikkönen Ferrarijától is majdnem egy teljes másodpercet kapott, majd a vasárnapi futamon sem tudták tartani a tempót a riválisaikkal.

A Red Bull az elmúlt években jól szerepelt a Magyar Nagydíjon Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A Red Bull a futam után elismerte, maguk sem értik teljesen, miért estek vissza ennyire Silverstone-ban, mivel a nehéz idénykezdet után egyre jobb formába lendültek. "Nem tudtunk mindent kihozni az autónkból, de hogy miért történt így, az egyelőre számunkra is rejtély, csak hosszas elemzések után tudjuk kideríteni" - nyilatkozta Christian Horner a Brit Nagydíj után, Ricciardo pedig hozzátette, a Red Bull bizakodva utazik az autójuknak kedvező Hungaroringre, ahol egy "jelentős" aerodinamikai csomagot is bevetnek majd. A Red Bull mindenesetre jó előjelekkel érkezik meg Magyarországra: Daniel Ricciardo 2014-ben megnyerte a nagydíjat, és a következő két évben is a dobogón ünnepelhetett.

Mire megy a McLaren az egyik legerősebb pályáján?

A McLaren-Honda esetében az elmúlt két és fél év alapján nehéz "erős" pályákról beszélni, de ha valahol, akkor a Hungaroringen tényleg megmutathatják, mire képes az autójuk. A lassú pályán sokkal kevésbé számít a motorerő, mint a Monaco óta meglátogatott helyszíneken, és a McLaren az elmúlt két idényben az eredményeivel is tudta bizonyítani, hogy fekszik az autójuknak a magyar aszfaltcsík.

Fernando Alonso 2015-ben itt érte el a legjobb eredményét az 5. helyével, és tavaly is elégedett lehetett a 7. pozícióval.

Az istálló a jó magyarországi szereplés reményében áldozta fel a spanyol silverstone-i versenyét is: a számukra kevésbé kedvező brit pályán bevállalták a motor részegységeinek cseréje miatti büntetéseket, hogy ne a Hungaroringen kelljen a mezőny végéről rajtolniuk. Alonso joggal bízhat tehát abban, hogy az idén is itt éri el az egyik legjobb eredményét, Stoffel Vandoorne pedig az első idei pontjait szerezheti meg. A spanyol világbajnok persze a Magyar Nagydíj előtt is óvatos, de azért reméli, hogy a Honda motor ezúttal az egész hétvégét kibírja.

A McLarennek egy megbízható motorra is szüksége lenne a pontszerzéshez Forrás: DPPI/Florent Gooden

"Mint mindig, most is a megbízhatóság lesz a legfontosabb tényező. Az autónk papíron tényleg erősebb lehet a Hungaroringen, de szükségünk lesz egy problémamentes hétvégére, hogy ezt ki is tudjuk használni - magyarázta Alonso. - Silverstone-ban fontos döntéseket hoztunk, erre a futamra készülve vállaltuk a hátrasorolást. Remélem, kifizetődik a döntésünk, és minden adott lesz ahhoz, hogy pontokat szerezzünk."

Javul-e a Sauber az új főnökkel és a fejlesztésekkel?

Miután Monisha Kaltenborn a Kanadai Nagydíj után távozott a Saubertől, az istálló hivatalosan kinevezett csapatfőnök nélkül vészelte át a következő futamokat, majd a Brit Nagydíj előtt bejelentették, hogy a korábban a Renault-nál dolgozó Frederic Vasseur veszi át a svájci csapat irányítását.

A francia egy nehéz időszakban érkezik a Sauberhez:

a szebb napokat is látott alakulat az eddigi 5 pontjával az utolsó előtti helyen áll a pontversenyben, ráadásul még az sem tisztázódott, hogy jövőre valóban a Honda erőforrásaival állnak-e rajthoz, vagy másik motorszállító után kell nézniük.

A Sauber előrelépne a Hungaroringen Forrás: DPPI/Florent Gooden

Vasseur a Magyar Nagydíj hétvégéjén áll munkába a csapat élén, rögtön egy olyan futamon, amelytől a Sauber komoly előrelépést remél. A Hungaroringen ugyanis bevetnek egy új aerodinamikai csomagot, amelytől azt várják, hogy lerázzák magukról a McLarent, és felvehetik a harcot a középmezőny csapataival. "Nem tudom pontosan, milyen fejlesztést vetünk be, de állítólag nagyot léphetünk előre - nyilatkozta Marcus Ericsson. - Bármilyen előrelépést érünk el a leszorítóerő terén, az a magyar pályán nagy segítség lehet, és itt a motorerő sem számít annyira. Itt tényleg lehet rá esélyünk, hogy a fejlesztési csomagunknak köszönhetően harcoljunk a riválisainkkal."

Wehrlein hozzátette, a Hungaroringen bevetésre kerülő új alkatrészek csak az "első részét" képezik egy nagyobb aerodinamikai fejlesztésnek, de már most azt várják, hogy látható változás áll be a teljesítményükben.

Bizonyítja-e Kubica, hogy van helye az F1 mezőnyében?

Idén a Hungaroringen is rendeznek szezon közbeni F1-es tesztet - a csapatok a Magyar Nagydíj hétvégéje után is a pályán maradnak, és a hétfői szünnap után kedden és szerdán ismét kigurulhatnak az autóikkal. A sztárversenyzők többségét a futam után rögtön elengedik a nyári szünetre, a csapatok inkább fiatal tehetségeknek adnak lehetőséget a két tesztnapon: a Mercedesnél például a GP3 éllovasa, George Russell fog vezetni, a Ferrarinál pedig a Forma-2-es bajnokságot vezető Charles Leclerc is autóba ülhet.

A legnagyobb figyelem viszont ezúttal nem a két élcsapatra, hanem a Renault-ra hárul, náluk ugyanis szerdán Robert Kubica teszteli majd az autót.

Kubica idén kétszer is tesztelte a 2012-es Lotust Forrás: Renault Sport Racing

A lengyel pilóta 2011-ben is a franciáknál versenyzett volna, egy februári ralibalesetben azonban olyan súlyosan megsérült, hogy sokáig reménytelennek tűnt, hogy valaha még versenyezhet az F1-ben. Hosszú évek kemény munkájának és számtalan műtétnek köszönhetően most mégis a visszatérés kapujában áll: a Renault jóvoltából az idén már kétszer is vezette a Lotus 2012-es autóját, a Hungaroringen pedig azt is bizonyíthatja, hogy az új generációs F1-es autók sem fognak ki rajta. Kubica rendkívül magabiztosan nyilatkozott az esélyeiről, ezért ha a hungaroringi teszt is jól sikerül, nem lenne meglepő, ha jövőre újra a mezőnyben látnánk őt. A híresztelések szerint erre már ebben a szezonban is sor kerülhet, a Renault brit versenyzője, Jolyon Palmer ugyanis rendkívül gyengén szerepel, és az általános vélekedés szerint hamarosan kitehetik a csapatból.

A kétnapos tesztre egyébként a szurkolók is kilátogathatnak.

Akik a hétvégi nagydíjra is vásároltak jegyet, további költségek nélkül megtekinthetik a keddi és szerdai gyakorlást, de külön napijegy is elérhető azok számára, akik csak a tesztre szeretnének kimenni.

A hétvége programja

2017. július 28., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. július 29., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. július 30., vasárnap

14.00 Magyar Nagydíj

