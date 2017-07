Üzenet a Red Bullnak: Baj lesz, ha Verstappen jövőre nem nyer

Édesapja szerint fiát elkeseríti az idei szezon, mert nem ismeri az érzést, hogy elmaradnak a sikerek. Idősb Verstappen szerint Max mindent jól csinál, de a jövő év kulcsfontosságú lesz.

Elkerülte eddig a szerencse az idén Max Verstappent, hiszen műszaki hibák miatt egymás után adta fel a győzelmeket, miközben Daniel Ricciardo zsinórban ötször állhatott dobogóra, és egy futamgyőzelmet is bezsebelt. Az ifjú holland többször is jobban kezdett a csapattársánál, majd kénytelen volt félreállni a makacskodó Red Bull-lal.

Verstappen többször is felbosszantotta magát a helyzetén, és rögtön pletykák is indultak, hogy a Ferrarihoz igazolna, de Christian Horner, majd a pilóta édesapja, Jos Verstappen is nyomatékosította, hogy egyelőre nincs napirenden a távozás a Red Bulltól, de a jövőben ez sem zárható ki, ha az eredmények továbbra sem jönnek.

Ez eddig nem az ő éve, pedig nem rajta múlik Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Christian Walgram

„Max bajnok akar lenni, és mindent elkövet majd a győzelemért – szögezte le Jos a holland RTL GP-nek. – Most erre nincs lehetősége, de arra használja az idei évet, hogy erősebbé váljon. Jövőre már nyilvánvalóak a céljai. Győzni akarunk, és ha ez nem történik meg, a helyzet egyre bonyolultabbá válik.”

Ez nyilvánvaló üzenet a csapat menedzsmentje felé.

„Max pillanatnyilag nem tud mit tenni. Most mindent jól csinál, jól érzi magát a bőrében, de egyszerűen nyerni akar. Ezt észre lehet rajta venni – magyarázta az expilóta apuka. – Elkeseríti, hogy nem tud nyerni, és ez okozott némi problémát. Ezt korábban ő soha sem tapasztalta meg” – utalt a siker terén kialakult aszályra.

Silverstone-ban nagyot csatázott Vettellel Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A Red Bull szempontjából az egyik legkedvezőbb helyszín, a Hungaroring éppen a hétvégén következik, hiszen nálunk a motor teljesítménye nem a legfontosabb faktor, így jó eséllyel felvehetik a harcot a Ferrarival és a Mercedesszel is. Ráadásul, a Red Bull új fejlesztésekkel készült a nyári szünet előtti utolsó futamra.

Max mindenképpen a legjobb háromban lesz

– nyilatkozta Jos. – Szerintem (Sebastian) Vettel, Max és (Lewis) Hamilton lesz a sorrend. Azt hiszem, a Red Bull némi fejlesztéssel is készül, úgyhogy reméljük beválnak, és akkor jó formában leszünk” – tette hozzá. Max Verstappen egyelőre 57 ponttal a világbajnokság 6. helyén áll, 41 ponttal lemaradva az 5. helyezett Kimi Räikkönentől, és 60 ponttal Ricciardo mögött.

