Räikkönen: A finnek nem inni jönnek a Hungaroringre

Félig hazai verseny a Magyar Nagydíj a finn pilótáknak, Kimi Räikkönen kedvéért is sok szurkoló zarándokol el a Hungaroringre. A 2007-es világbajnok szerint ennek a közös kultúra az oka.

A „nem hivatalos finn nagydíjat” rendezik a hétvégén a Hungaroringen, hiszen a Magyar Nagydíjra hagyományosan sok szurkoló látogat el, akik az idén Kimi Räikkönennek és Valtteri Bottasnak is szurkolhatnak, így két győzelemre is esélyes pilótájuk áll rajthoz. A finnek és a magyarok közös történelmi gyökerei közismertek, de más kapocs is van a két nép között.

Az F1 hivatalos hírlevelének szerzője arról kérdezte Räikkönent, hogy vajon a nemzetközi összehasonlításban Magyarországon olcsó sörnek köszönhető-e, hogy az alkoholt kedvelő finnek éppen a Hungaroringet választják az éves zarándoklatuk helyszínéül, de a Ferrari versenyzője inkább máshol kereste a választ.

A defekttel végződő Brit Nagydíj után neki sem volt kedve pezsgőzni Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Szerintem ennek nincs semmi köze az iváshoz! – szögezte le. – Mint tudják, a magyar nyelv kissé hasonlít a finnre, talán ez is az oka annak, hogy olyan sok finn jön el ide…” – filozofált a 2007-es világbajnok, aki eddig 14 alkalommal állt rajthoz a Magyar Nagydíjon, 2005-ben nyerni is tudott, ötször lett 2. helyezett, és egy 3. helyet is szerzett.

Mindig jó érzés sok rajongót látni. Természetesen látom a kivételesen sok finn zászlót.”

Räikkönen egyelőre a világbajnokság 5. helyén áll, ráadásul a Ferrarihoz való 2014-es visszatérése óta Magyarországon még nem állhatott dobogóra. A pályát ettől függetlenül kedveli. „A Hungaroring az egyik, úgy nevezett régi vágású versenypálya. Ezeken nagyon élvezetes vezetni, a budapestin ráadásul néhány kellemes ívű kanyar is található” – mondta.

Ha Hamilton nyer, Räikkönen általában a 2. helyezett lesz a Hungaroringen Forrás: Pirelli

Az idén viszont a Ferrari eddig jól szerepelt a technikás vonalvezetésű pályán, és a forróság is kedvezhet a Scuderiának. Hasonló körülmények között szerezte meg Räikkönen az idei egyetlen pole pozícióját, Monacóban, és szerinte a Hungaroringen is jó esélyük lesz, mert „az autónkban remek potenciál rejlik.”

Budapest városának megismerése azonban az idei alkalom után is várat majd magára.

„Biztos vagyok abban, hogy a város rengeteg lehetőséget tartogat, de sajnos a hétvégém annyira zsúfolt a versennyel kapcsolatos teendőkkel, hogy nem igazán marad időm meglátogatni azokat a szép helyeket, amik Budapesten találhatók.”

