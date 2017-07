F1 helyett hamburgert is süthetnék a Mekiben

Esteban Ocon nagyon hálás a Mercedes csapatfőnökének, mert Toto Wolff nélkül szerinte biztosan kútba esett volna a pályafutása.

Sokszor bírálják a Forma-1-et, mert a pénz elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki eljusson egyáltalán a sport kapujáig, majd esetleg sikeres is lehessen, azonban mesébe illő történetek sem ritkák, amikor a tehetség utat tör magának, és szerencsével vagy a megfelelő környezetnek köszönhetően a legjobbak mégis eljutnak a céljukig.

Ilyen „legkisebb királyfi” Esteban Ocon is, akinek a szülei mindent feladtak azért, hogy fiuk a gyerekkori hős, Michael Schumacher nyomdokaiba léphessen, azonban egy idő után az ő erőfeszítéseik sem voltak elegendők, hogy a francia tehetség folytathassa a pályafutását. Ekkor jött a felmentősereg, a Mercedes képében.

Egy hajszálon múlott a pályafutásának folytatása Forrás: DPPI/Florent Gooden

„A 2014-es év vége, és 2015 eleje között, ha (Toto) Wolff nem segít ki, most talán hamburgereket sütnék a McDonald’s-ban – ismerte el Ocon. – Anyagi támogatás nélkül nem volt esélyem folytatni a versenyzést. Nem volt pénzem versenyezni, aztán ő jött, és megszólított.”

Ocon azóta a Mercedes tehetségkutató programjának tagja

és Wolff többször is elmondta már, hogy a jövő egyik nagy bajnokát látja az ifjú franciában, aki az F3-as Európa-bajnokságon legyőzte Max Verstappent, majd megnyerte a GP3-at is, aztán egy rövid, nem túl sikeres DTM-es kitérő után már a Manor ülésében találta magát, ahol Pascal Wehrlein ellen is helytállt, és a német pilóta helyett őt választotta a Force India az idei szezonra.

Ocon célja a győzelem, ehhez viszont a gyári Mercedeshez kell kerülnie Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„Az egyenletes teljesítményem az F3-as időszakom során alakult ki. A mérnököm mindig azt mondta, hogy minden versenyből próbáljam kihozni a legtöbbet, és mindig a pontszerzésre gondoljak. Azt tanácsolta, hogy ha nem tudok nyerni, hozzam el a pontokat a 2. helyért. Ezt most a Forma-1-ben is alkalmazom” – foglalta össze a pontverseny 8. helyezettje.

Szerényen, mindig igazat mondtam, mert nem lehet kifogásokat keresni, ha van telemetria.”

Ocon az idén már többször összecsapott csapattársával, Sergio Pérezzel, aki 9 ponttal előtte áll. Még mindig úgy gondolja, hogy Kanadában dobogóra állhatott volna, ha Pérez nem tartja fel, a bakui ütközésüket pedig „problémának” nevezte, de úgy véli, még mindig tisztelik egy mást a mexikóival. Kijelentette, egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy mikor igazolhat a Mercedes gyári csapatához, de leszögezte, hogy a célja a dobogó legfelső fokának elérése.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!