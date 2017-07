Csapatot keres magának az F1 legendás motorguruja

Mario Illien cége, az Ilmor is visszatérne a Forma-1-be, ha a 2021-es szabályoknak megfelelő motor megépítésével megbízza őt valaki. Nagy kérdés, hogy ez megtörténik-e.

A nyár előrehaladtával egyre több egyeztetés zajlik az F1-es motorok jövőjével kapcsolatban. Az Aston Martin és a Mercedes is szeptemberre várja, hogy körvonalazódni kezdjen, milyen erőforrásokat kell építeni a 2021-es szezonra, mert az eddigi pletykákban megjelenő V6-os, ikerturbós, egyszerűbb KERS-szel ellátott motorok egyelőre nem kaptak zöld utat.

Az új szabályrendszer egyik nagy feladata, hogy olcsóbb, egyszerűbb, és szórakoztatóbb erőforrásokat eredményezzen, és további gyártók érdeklődését is felkeltse, nem csupán a nagy autómárkák körében, hanem kisebb, független vállalatok is be tudjanak szállni a sportba. A Cosworth már elismerte, hogy ők szeretnének visszatérni, és Mario Illien is bejelentette, hogy csapatot keres.

Illien azzal vált ismertté a sportban, hogy Paul Morgannel és Roger Penske-vel megalapította az Ilmort, ami alvállalkozóként a Mercedes számára az F1-es motorokat fejlesztette, egyebek mellett az 1998-as és az 1999-es világbajnoki címekhez. Később a Daimler megvásárolta a vállalatot, és átnevezték Mercedes-AMG High Performance Powertrains-re, és továbbra is működtetik, míg

Illien megtartotta az Ilmor nevet, és új céget alapított.

Egyebek mellett a Renault és a Honda részére terveztek koncepciókat a V6-os hibridkorszak kezdete óta a felzárkózásuk érdekében, és Illien kijelentette, szívesen visszatérne az F1-be főállásúként is, ha lenne olyan csapat, ami kifizeti egy motor kifejlesztését az új korszak kezdetére. Ez elméletileg akár a McLarent vagy a Red Bullt is érdekelhetné.

„Nyilvánvalóan van igény arra, hogy független gyártók is csatlakozhassanak – mondta az Autosportnak. – Én is ezért veszek részt a tárgyalásokon, hogy lássam, jó irányba mennek-e a dolgok egy független cégnek – mondta, azt viszont kizárta, hogy saját neve alatt visszatér az F1-be. – Valakinek fedeznie kellene a fejlesztési költségeket.

Az ügyfelek szerzése nem a helyes irány, nem kifizetődő. Valószínűleg egy gyári megrendelőre van szükség.”

„Ha megnézzük a Red Bullt, nekik is ott van a TAG (Heuer), úgyhogy nem feltétlenül autógyártó kell, bárki lehet” – tette hozzá, és leszögezte, hogy mindenképpen olcsóbbá kell válnia az F1-nek ahhoz, hogy az Ilmornak elképzelhetővé váljon a részvétel. Úgy vélte, hogy az adott szezon során használható erőforrások számának korlátozása is segíti a sport költségeinek emelkedését.

„Jövőre drágább lesz három motort gyártani, mint négyet. Minden új fejlesztésű alkatrészt ki kell próbálni a fékpadon, hogy biztosan elég legyen három motor az évre. Ez viszont drága. Szerintem még négy sem elegendő. Még csak a szezon felénél tartunk, de a fél mezőnynek már problémái vannak” – mondta.

Illien szerint az F1-nek le kell válnia az autóipar kiszolgálásáról is.

„Szerintem ismét csak versenyeznünk kellene. Bizonyos fokig hasznosak lehetünk az utcai autók számára, de szerintem a relevancia másodlagos. Ha senki sem nézi majd az F1-et, mert unalmas, akkor az egésznek semmi értelme. Különösen azért, mert a világ a hibridek és az elektromosság irányába tart, a pályán viszont olyan dolgoknak kell menniük, ami otthon senkinek sem lehet meg.”

