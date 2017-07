Jól teszi a Ferrari, hogy megtartja Räikkönent

A 2007-es világbajnoknak még mindig nincs szerződése a következő szezonra, de egykori ellenfele szerint a Ferrarinál bölcsen döntöttek, amikor eddig bizalmat szavaztak neki.

Az előző évekhez hasonlóan még mindig kérdéses Kimi Räikkönen jövője a Forma-1-ben. A finn pilóta nem nyert futamot, mióta 2014 elején visszatért a Ferrarihoz, pole pozícióból is mindössze egyet szerzett, de Sebastian Vettel eddig többször is kiállt mellette, és azt mondta, hogy jó csapatot alkotnak a Ferrari eddigi utolsó, 2007-es világbajnokával.

Az eredmények azonban hullámzóan jönnek, Räikkönent az idén már kétszer is figyelmeztette a Ferrari elnöke, Sergio Marchionne, hogy szedje össze magát, sokan azonban továbbra sem kételkednek a közönségkedvenc képességeiben, és bíznak abban, hogy még ráköszönthet egy újabb sikeres korszak.

Vajon jövőre is a mezőny tagja marad? Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„A tehetség szempontjából Kimi nagyszerű – nyilatkozta Ralf Schumacher, a finn pilóta korábbi ellenfele az Ilta Sanomat című lapnak. – Ő már világbajnok, és mindenképpen képes még többet elérni. Ha figyelembe vesszük a korát, remek munkát végez. Szerintem a Ferraritól okos húzás volt, hogy megtartották őt versenyzőnek.”

Räikkönen az idén eddig 98 pontot gyűjtött, a listavezető Vettel 177-et.

Ralf Schumacher ettől függetlenül úgy véli, a Ferrari jó csapatot épített fel, amiben Räikkönennek is lehet esélye sikereket elérni. „Az idén jó autója van, de Sebastian Vettel eddig erősebbnek bizonyult. Szerintem ez ideális helyzet Sebastiannak, de Kimi is képes még futamokat nyerni. Meglátjuk, mi lesz a következő szezon során.”

Räikkönen itt Lewis Hamiltont üldözi a Brit Nagydíjon Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A német expilóta korábban a Jordan, a Williams és a Toyota versenyzője is volt az F1-ben, majd szerencsét próbált a DTM-ben is, ahol a Mücke csapat társtulajdonosa lett. Manapság gokartcsapatát igazgatja, nemrég Fernando Alonsóval is összecsapott a lapok hasábjain. Bár az F1-től már eltávolodott, a futamokat továbbra is figyelemmel kíséri.

„El kell mondani, hogy az F1 nagyon érdekessé vált, most, hogy a Ferrari és a Mercedes küzd egymással – foglalta össze.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!